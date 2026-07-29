Pohvale Putinu i aneksiji Krima u knjizi doniranoj školama u Srbiji i Republici Srpskoj

Veličanje vlasti Vladimira Putina i ruske aneksije Krima.

Ovo je sadržaj dela knjige "O Rusiji i Rusima", koju je fondacija "Ruski svet", pod sankcijama Evropske unije, donirala školama u Srbiji i entitetu Republika Srpska u Bosni i Hercegovini.

Ova fondacija objavila je u julu da je uz pomoć ruskog Ministarstva spoljnih poslova obezbedila opremu i obrazovnu literaturu za 60 obrazovnih institucija u Srbiji, bh. entitetu i Tunisu.

Knjige i oprema donirane su školama u kojima se uči ruski jezik, a iz fondacije ističu da su knjige donirane za desetine škola u Srbiji i 27 škola u Republici Srpskoj.

RSE, zbog zaštite autorskih prava, nije imao uvid u ostale knjige donirane školama.

Iz nadležnih ministarstava Srbije i Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li je sadržaj ovih knjiga sporan, a odgovor na pitanja o donaciji nije stigao ni iz "Ruskog sveta".

Fondaciju finansira Vlada Rusije, a osnovana je ukazom predsednika Vladimira Putina 2007. godine.

Aleksandar Majenberger (Alexander Meienberger), istraživač i autor knjige o delovanju fondacije "Ruski svet", kaže za RSE da nije iznenađen sadržajem knjige koja je donirana školama.

"Fondacija 'Ruski svet' se predstavlja kao organizacija posvećena promociji ruskog jezika i kulture, ali njene aktivnosti su uvek sadržale ideološku komponentu", navodi on.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu 2022, ova ruska fondacija našla se pod sankcijama Evropske unije.

Vlasti u Srbiji i bh. entitetu Republika Srpska, međutim, i nakon invazije nastavile su da jačaju saradnju sa Rusijom, a Srbija se, iako kandidatkinja za članstvo u EU, nije pridružila zapadnim sankcijama protiv te zemlje.

Ideološki motivi u knjizi o Rusiji

Osnovna škola "Isidora Sekulić" u Šajkašu, u blizini Novog Sada na severu Srbije, pohvalila se početkom jula na Fejsbuku vrednom donacijom.

Ruska fondacija "Ruski svet" školi je donirala knjige i laptopove, kako navode, "čime su značajno doprineli unapređivanju nastave i učenja ruskog jezika".

Navode da sa fondacijom imaju višegodišnju uspešnu saradnju, a iz fondacije su objavili da je predata oprema i literatura za opremanje 16 srpskih škola.

Ceremoniju uručenja pratio je javni servis Radio-televizija Vojvodine, a na kadrovima su se mogle videti knjige na ruskom – o jeziku, kulturi i istoriji Rusije.

Među doniranim knjigama može se uočiti i knjiga "O Rusiji i Rusima", koja obuhvata geografiju, istoriju, kulturu Rusije i napisana je kao priručnik za one koji uče ruski kao strani jezik.

Ista knjiga može se videti i na fotografijama sa ceremonije primopredaje donacije "Ruskog sveta" namenjene školama u Republici Srpskoj.

RSE je uvidom u njen sadržaj ustanovio da knjiga u nekim delovima sadrži tumačenja savremene istorije koja su usklađena sa politikom Kremlja.

Knjiga u koju je RSE imao uvid izdata je 2015, pre ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

U poglavlju knjige koje se bavi savremenom Rusijom navodi se da je od dolaska Putina na vlast 1999. Rusija "počela da vodi samostalniju spoljnu politiku".

"Privreda je znatno ojačala, a životni standard građana Rusije porastao", navodi se i dodaje da je zbog toga Putin osvojio još jedan mandat.

Putin je, inače, na vlasti u Rusiji skoro 27 godina, a kako bi izbegao ustavna ograničenja za ostanak na vlasti, naizmenično je bio na funkcijama predsednika i premijera države.

Jedno poglavlje knjige nosi naziv "Povratak Republike Krim Rusiji" i u njemu se navodi da su u martu 2014. godine stanovnici Krimskog poluostrva "održali referendum na kojem su odlučili da se otcepe od Ukrajine i pripoje Rusiji".

U knjizi se ne navodi da, osim u malom broju zemalja, aneksija nije priznata nigde u svetu.

Moskva je okupirala, a zatim anektirala Krim 2014. godine. Aneksijom Krima počeo je rat u Ukrajini, koji se intenzivirao punom invazijom Rusije u februaru 2022. godine.

Šta su odgovorile škole i institucije?

"Ruski svet" donirao je knjige i Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Čelnici gimnazije su na Instagramu povodom donacije istakli da ona predstavlja "značajan korak u unapređenju uslova za učenje i razvoj naših učenika".

Ipak, zvaničan odgovor RSE o ovoj donaciji nije stigao ni iz škole "Isidora Sekulić", ni beogradske gimnazije.

Iz "Isidore Sekulić" nezvanično su rekli RSE da su knjige samo donacija i nisu za nastavu, kao i da će nastavnici tek pregledati knjige.

RSE ovim povodom je kontaktirao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Srbije, koji daje stručne ocene u procesu odobravanjem udžbenika u Srbiji.

U odgovoru navode da nisu nadležni za odobravanje donacija knjiga, niti da vode evidenciju o knjigama koje škole dobijaju.

Dodaju i da spomenuta knjiga "nije bila dostavljena Zavodu na stručnu procenu u postupku propisanom Zakonom o udžbenicima", ali da "dostupnost knjige u biblioteci ne znači da ona time dobija status udžbenika".

"Dodatnu literaturu i priručnike za nastavnike, nastavnik može birati i koristiti u cilju dostizanja ishoda, u skladu sa kompetencijama i konkretnim časovima", navode iz Zavoda.

Literatura je donirana i školama u Republici Srpskoj, uz prisustvo predstavnika Republičkog pedagoškog zavoda i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske.

Ceremonija je održana u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske koja od 2012. ima ruski kulturni centar koji je osnovala ta fondacija.

Centar poseduje knjige sa oko 1.000 naslova i multimedijalne materijale, a primarni cilj je popularizacija ruskog jezika.

Trenutno "Ruski svet" ima 48 ovakvih centara u 33 država sveta, navodi se u Fejsbuk objavi biblioteke o donaciji.

Iz Narodne univerzitetske biblioteke i Ministarstva prosvjete i kulture RS-a nisu odgovorili na upit RSE o donaciji Ruskog sveta.

'Širenje ruske meke moći'

Aleksandar Majenberger, autor knjige "Fondacija 'Ruski svet': Ideologija, ciljevi i mreža", analizirao je aktivnosti te fondacije u Austriji i Nemačkoj pre ruske invazije 2022.

Fondacija je u tim zemljama osnivala ruske centre i kabinete ruskog jezika, sponzorisala obrazovne programe.

"Aktivnosti fondacije nisu se svodile samo na promociju jezika. Cilj joj je bio da razvija dugoročne mreže simpatizera Rusije i da gradi pozitivnu sliku o ruskoj kulturi i ruskoj državi", navodi on.

Mejenberger ističe da su zemlje na Balkanu, u Africi i Aziji postale sve važnije za nastavak ovih aktivnosti nakon 2022. kada su zapadne zemlje prekinule saradnju sa ruskom državom.

Među nedavnim aktivnostima fondacije, kako se navodi na njenom sajtu, je i promocija ruskog jezika u afričkim zemljama, Latinskoj Americi i Aziji.

"Iako fondacija obično ne funkcioniše kao direktan propagandni kanal, njene obrazovne i kulturne aktivnosti doprinose širenju tumačenja istorije i međunarodne politike koja se mogu koristiti za opravdanje ruske spoljne politike, uključujući narative oko Ukrajine i Krima", ističe on.

Sankcije i 'propagandne poruke'

Upravo zbog ovakvog delovanja, fondacija "Ruski svet" našla se na listi sankcija EU 2022. U obrazloženju se navodi da je Ruska Federacija koristi za unapređenje svojih interesa u postsovjetskim zemljama.

Još 2016. Evropski parlament je u rezoluciji označio fondaciju "Ruski svet" kao instrument propagande Kremlja.

U dokumentu se navodi da Rusija koristi ovu fondaciju, institucije i medije kako bi osporavala demokratske vrednosti, delila Evropu, stvarala podršku unutar Rusije, širila dezinformacije.

Ideološki aspekt rada fondacije nakon 2022. vidljiv je na njenom sajtu.

Sajt prenosi "najvažnije događaje nedelje" u okviru "specijalne vojne operacije" - izveštaj o ruskim uspesima na frontu.

Prenosi i izjave zvaničnika Rusije o neophodnoj "denacifikaciji" i "demilitarizaciji" Ukrajine, što su termini koje Kremlj koristi da opravda rat protiv Ukrajine.

Fondacija je i sama 2024. organizovala seminar "Denacifikacija u kulturi: Praktični aspekt" za rukovodioce i osoblje kulturnih institucija u DNR, LNR, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, oblastima Ukrajine koje je Rusija anektirala 2022.

Fondacija promoviše i ideju ruskog sveta. Navode da ruski svet nisu samo Rusi, nego i strani državljani koji govore, uče ili predaju ruski jezik, svi oni koji su iskreno zainteresovani za Rusiju i zabrinuti za njenu budućnost.

"Ruski svet" je termin u srcu spoljnopolitičke doktrine Kremlja koja ima za cilj promociju ruskog jezika, kulture i religije širom sveta.

Saradnja na tekstu: Meliha Kešmer