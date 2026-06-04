Rusija preko obrazovanja želi da održi uticaj u Centralnoj Aziji

Kada je nova škola na ruskom jeziku otvorila svoja vrata u gradu Bohtar na jugu Tadžikistana 2022. godine, hiljade su pohrlilo da se upišu.

Nazvana po ruskom naučniku iz 18. veka Mihailu Lomonosovu, to je bila jedna od pet škola koje je finansirala Rusija, a koje su se te godine pojavile širom te siromašne centralnoazijske zemlje.

U okviru ruskog državnog projekta vrednog 150 miliona dolara, škola sa zatvorenim dvorištem u Bohtaru ističe se među ostalim zgradama u tom području. Smeštena u modernu trospratnu zgradu, škola stalno ima uniformisane čuvare i visoke jarbole za zastave na kojima se vijore ruske i tadžikistanske boje.

Potez Moskve za finansiranje škola u Tadžikistanu i širom Centralne Azije uglavnom se vidi kao pokušaj da se održi njen dugogodišnji uticaj u regionu u kojem je Kina napravila prodor i gde se pojačalo interesovanje Zapada.

Među više od 1.000 učenika upisanih u školu na ruskom jeziku u Bohtaru je i najstarija ćerka Muhtora, lokalnog građevinskog radnika. Četrdesetdvogodišnjak, koji se takođe nada da će upisati svog sina, rekao je da nije fokusiran na politiku.

"Ono što mi je važno je budućnost moje dece", rekao je za RSE Muhtor, koji je tražio da se navede samo njegovo ime. "Ova škola otvara vrata univerzitetima u Rusiji i moguće boljim poslovima tamo."

U pet škola na ruskom jeziku otvorenih u Tadžikistanu 2022. obrazuje se ukupno oko 6.000 učenika. Škole prate ruske obrazovne standarde i nastava se odvija prvenstveno na ruskom jeziku. Nastavni plan i program, kao i školske ceremonije i simboli, naglašavaju ruski jezik i kulturu.

'Osiguravanje dugoročnog uticaja'

Moskva troši stotine miliona dolara za širenje obrazovanja na ruskom jeziku širom Centralne Azije, gradeći nove škole, finansirajući univerzitete i otvarajući kulturne centre u regionu u kojem njena dominacija više nije zagarantovana.

Investicija se poklapa s nastojanjima vlada centralnoazijskih zemalja da promovišu svoje nacionalne jezike, dok se mlađe generacije sve više okreću engleskom ili kineskom kao drugom jeziku.

Ipak, potražnja za obrazovanjem na ruskom jeziku je i dalje snažna, vođena migracijom radne snage i pristupom univerzitetima u Rusiji. Ruski jezik se i dalje široko koristi u vladama i poslovanju širom regiona.

"Izgradnjom novih ruskih škola u Centralnoj Aziji, Moskva cilja na sledeću generaciju kako bi obezbedila dugoročni uticaj", rekao je za RSE pod uslovom anonimnosti politički analitičar iz Tadžikistana, autokratske zemlje u kojoj se ne tolerišu drugačija mišljenja.

Za razliku od starijih generacija, mladi u Centralnoj Aziji ne sećaju se sovjetske ere i sve su više izloženi zapadnom i kineskom uticaju, dodao je stručnjak.

Prilagođeno svakoj zemlji

Rusija finansira desetine obrazovnih projekata širom Centralne Azije.

Među najznačajnijima je planirani kampus vredan 200 miliona dolara za Kirgistanski ruski slovenski univerzitet u Biškeku. Ta institucija, delimično finansirana iz Moskve, već ima važnu ulogu u sistemu visokog obrazovanja Kirgistana.

Rusija se takođe obavezala da će izgraditi nekoliko novih srednjih škola na ruskom jeziku širom Kirgistana.

U Kazahstanu, gde je ruski jezik zadržao zvanični status pored kazaškog, pristup Moskve se više fokusirao na visoko obrazovanje i stručno usavršavanje.

Ruski predsednik Vladimir Putin otkrio je tokom posete toj zemlji 28. maja da oko 60.000 kazahstanskih studenata pohađa univerzitete u Rusiji. Takođe je rekao da osam vodećih ruskih visokoškolskih institucija ima kampuse u Kazahstanu.

U Uzbekistanu, obrazovanje na ruskom jeziku je i dalje popularno u visokom obrazovanju i tehničkim oblastima uprkos naporima vlade da uzbekistanski jezik učini glavnim jezikom nastave. Ruski univerziteti imaju kampuse u zemlji, dok bilateralni sporazumi podržavaju razmenu studenata i stručno usavršavanje.

U Turkmenistanu, gde su strane obrazovne inicijative strogo regulisane, nastava na ruskom jeziku je i dalje pod državnim nadzorom. Studenti iz te zemlje nastavljaju da stiču visoko obrazovanje u Rusiji preko međuvladinih aranžmana, čime su održane obrazovne veze uprkos širim ograničenjima.

Širom Centralne Azije, Moskva je takođe proširila elitne i neformalne obrazovne inicijative usmerene na mlađe stručnjake, analitičare i buduće kreatore politike.

Jedan primer je inicijativa nazvana "Škola za Centralnu Aziju" koju je organizovao Fond za javnu diplomatiju Aleksandra Gorčakova, ruski tink-tenk koji okuplja mlade stručnjake iz Rusije i zemalja Centralne Azije na predavanjima i diskusijama o regionalnim pitanjima.

Jezička politika

Rusija ulaže u obrazovanje u regionu dok vlade Centralne Azije nastoje da promovišu svoje nacionalne jezike i identitete. Taj proces je počeo posle raspada Sovjetskog Saveza 1991. i ubrzao se poslednjih godina.

Jezička i identitetska politika u regionu, gde mnoge zemlje imaju etničke ruske manjine, periodično je izazivala kontroverze i oštre reakcije ruskih političara.

Kada je Kirgistan razmatrao promenu imena okruga u Biškeka iz sovjetskog doba, ruski poslanici i komentatori optužili su vlasti za brisanje zajedničke istorije i diskriminaciju ljudi koji govore ruski.

Ruski zvaničnici su takođe ljutito reagovali na debate u Kirgistanu o smanjenju uloge ruskog jezika u javnom životu, uprkos njegovom statusu zvaničnog jezika.

*Tadžikistanski servis RSE doprineo je ovom članku.