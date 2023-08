Kako su klimatske promene uticale na talas visokog vodostaja u regionu?

"Danas, koliko sam ovde, nekoliko sati, Sava je nadošla za dvadesetak centimentara i to je sasvim u redu. Talas (visokog vodostaja) već prolazi. Da me plaši vodostaj, ne bih bio pored vode", kaže on.

"Kako poplavni talas putuje, on je sve manje opasan", navodi on.

Kako se boriti protiv klimatskih promena i njenih posledica?

"Predviđanja od pre tridesetak godina pokazivala su da će ovo danas da nam se dešava, tako da dok govorim o ovome (klimatskim promenama) ja radim verifikaciju na živo onoga što su bili naučni radovi osamdesetih i devedesetih", kaže Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

Đurđević kaže da klimatske promene kojim prisustvujemo prouzrokuju više temperature, a to znači da u vazduhu može da se nađe više vodene pare nego što je to bio slučaj u prošlosti.

"Danas je atmosfera u proseku toplija za jedan stepen u odnosu na period pre industrijske revolucije, to znači da u proseku u atmosferi ima za sedam odsto više vodene pare. Vodena para je glavni sastojak za formiranje padavina i razvoj i snagu oluja", navodi on dodajući da to pitanje danas aktuelno u celom svetu, a posebno sada u regionu.

Danas, prema njegovim rečima, postoji dva vida borbe protiv klimatskih promena.

"Jedan način je ono o čemu govori Pariski sporazum, a to je da napustimo fosilna goriva kao osnovni izvor energije. To nije lak zadatak i za to treba tridesetak godina", kaže on.