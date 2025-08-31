Zbogom, Lenjinova ulico: Kirgistan nastavlja uklanjanje sovjetskog nasleđa

Kirgistan je uklonio još dve statue sovjetskog vođe Vladimira Lenjina i izbrisao njegovo ime s nekoliko ulica i škola, u nastavku kampanje koju su ruski poslanici ranije osudili kao "derusifikaciju".

Zvaničnici gradu Ošu na jugu zemlje uklonili su u junu impozantnu statuu Lenjina od 25 metara – najvišu u centralnoj Aziji. Nekoliko dana kasnije, još jedan Lenjinov spomenik podignut je s postolja u susednom regionu Džalal-Abat.

U julu je Lenjinova ulica u centru Oša preimenovana po Alimbeku Datki, istaknutoj 19-vekovnoj kirgiskoj političkoj ličnosti. Lokalne vlasti navode da će Lenjinova statua, koja je 50 godina bila glavna znamenitost Oša, biti zamenjena jarbolom za zastavu visokim 95 metara.

Kirgistanska vlada je predložila da se preimenuju sve Lenjinove ulice širom zemlje i da se umesto njih stave reference na Manasa, legendarnog kirgiskog heroja. Takođe je predložila preimenovanje sela i drugih toponima.

Više od tri decenije pošto je Kirgistan stekao nezavisnost, ta zemlja i dalje ima možda najviše toponima i statua iz sovjetskog doba od svih svojih centralnoazijskih suseda.

Glavni grad zemlje, Biškek, sastoji se od četiri okruga, svaki sa imenom iz komunističkog doba: Lenjinov, Sverdlov (nazvan po sovjetskom političaru), Birinči maj (1. maj) i Oktjabr (oktobar, u čast Oktobarske revolucije).

Pozivi kirgistanskih zvaničnika da se preimenuju okrugi Biškeka razgnevili su ruske političare, koji su to osudili kao opasan prvi korak u "veoma negativnom procesu" koji mora biti zaustavljen "u najranijoj fazi".

Podeljeno javno mnjenje

Većina Kirgistanca podržava kampanju za zamenu toponima iz komunističkog doba kirgiskim. Ipak, ima i kritičara, kako među zvaničnicima, tako i u javnosti – posebno među starijom generacijom – koji se protive inicijativi.

Gradsko veće Oša pozdravilo je preimenovanje Lenjinove ulice kao "istorijski korak".

Gradonačelnik tog grada Ženišbek Toktorbajev ranije ove godine pozvao je da se preimenuju brojne škole u Kirgistanu koje još nose imena ruskih i sovjetskih ličnosti kao što su kosmonaut Jurij Gagarin, pisac Maksim Gorki i boljševički revolucionari Sergej Kirov i Mihail Kalinjin, između ostalih.

U Biškeku je zamenik predsednika parlamenta Nurbek Sidigaljev pozvao na uklanjanje Lenjinove statue sa Starog trga u prestonici.

Međutim, kritičari kažu da Kirgistan ne bi trebalo da pokušava da izbriše svoju sovjetsku prošlost, koja je deo njegove istorije.

Kirgistanski politički komentator Amantur Manapbajev upozorio je da je nacionalna kampanja za preimenovanje duboko "kontroverzno" pitanje i "rasipanje javnog novca".

Lider Komunističke partije Ishak Masalijev osudio je kampanju kao "veliku grešku".

Ponavljanje 'ukrajinskog scenarija'

U Moskvi, ruski poslanik Sergej Obuhov zahtevao je da rusko Ministarstvo spoljnih poslova preduzme mere protiv Kirgistana zbog, kako je rekao, "neprijateljske akcije" vlasti Oša prema Rusiji.

Obuhov, visoki član ruske Komunističke partije, istakao je značajan uticaj Moskve na Kirgistan. U Rusiji rade stotine hiljada radnika iz siromašnog Kirgistana koji zavisi od doznaka.

"Rusija ne samo da dočekuje kirgistanske građane, već i daje njihovoj deci pravo na besplatno obrazovanje", napisao je Obuhov na Telegramu 15. jula. On je rekao da oko 111.000 dece kirgiskih migranata besplatno pohađa ruske škole.

Obuhov je rekao da Kirgistan ponavlja "ukrajinski scenario: prvo dekomunizacija, zatim derusifikacija".

Vlasti u Ošu su, u međuvremenu, naglasile da pitanje "ne treba politizovati" i umanjile su značaj uklanjanja Lenjinove statue. One su navele da je to deo rutinskog urbanističkog planiranja "čiji je cilj poboljšanje arhitektonskog i estetskog izgleda" područja. Zvaničnici su u saopštenju naveli da će spomenik biti premešten u drugi deo grada.