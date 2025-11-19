Tučnjava otkriva rastuće antikinesko raspoloženje u Kirgistanu

Na sjeveru Kirgistana izbila je tučnjava u kojoj su učestvovali kineski radnici, otkrivajući rastuće antikinesko raspoloženje u toj centralnoazijskoj zemlji.

Desetine kirgistanskih i kineskih građevinskih radnika sukobili su se u selu Konstantinovka u sjevernoj pokrajini Čuj 15. novembra nakon spora na cesti.

Policija je privela 16 osoba i pozvala na ispitivanje još 44, uključujući kineske radnike. Jedan kirgistanski radnik je hospitaliziran.

Vlasti su pokušale umanjiti značaj incidenta, u kojem su učestvovali vozači zaposleni u kompaniji China Road & Bridge Corporation i kirgistanskoj tvrtki Zhongzi.

Međutim, tučnjava je istakla ljutnju u Kirgistanu zbog projekata koje finansira Kina i priliva kineskih radnika u siromašnu zemlju.

Peking je posljednjih godina proširio svoje prisustvo u centralnoj Aziji, strateški važnoj i energetski bogatoj regiji gdje je Kina postala ključni ekonomski i politički igrač.

Kirgistan je dom nekoliko infrastrukturnih projekata koje finansira Kina, uključujući željeznicu Kina-Kirgistan-Uzbekistan, megaprojekt vrijedan više milijardi dolara koji ima za cilj transformirati trgovinu Istok-Zapad, smanjujući vrijeme isporuke između Kine i Evrope do sedam dana.

Pozivi na smirenost

Kirgistanske vlasti pozvale su na smirenost nakon tučnjave.

Ministar vanjskih poslova Jenbek Kulubaev odbacio je tvrdnje da kineski radnici preplavljuju zemlju, drugu najsiromašniju u centralnoj Aziji, i oduzimaju radna mjesta lokalnom stanovništvu.

"Kineski građani rade na temelju radnih viza. Imamo vizni režim. Kad im istekne viza, odlaze", rekao je Kulubaev, prema državnoj novinskoj agenciji Kabar.

Dairbek Orunbekov, koji radi u predsjedničkom uredu, takođe je pokušao umanjiti važnost sukoba na sjeveru Kirgistana.

"Sukobi se događaju gdje god ima ljudi -- to je ljudska priroda. Ne ovisi o etničkoj pripadnosti ili rasi", napisao je na Facebooku.

"Više od 1,5 miliona naših kirgistanskih građana radi i u drugim zemljama, baš kao i Kinezi ovdje. I oni se ponekad upletu u borbe i sukobe. Stoga se nemojte dati zavarati provokatorima."

Izjave zvaničnika malo su doprinijele smirivanju javnog bijesa zbog kineskih radnika u Kirgistanu.

'Društveno nezadovoljstvo'

Stručnjaci kažu da antikineski osjećaji odražavaju širu zabrinutost zbog rastućeg gospodarskog uticaja Kine u Kirgistanu. Oko četvrtine od 873 miliona dolara direktnih stranih ulaganja koja su ušla u zemlju 2024. godine došlo je iz Kine.

Priliv projekata koje podržava Kina povećao je broj hiljada kineskih radnika koji već rade u Kirgistanu. To je dovelo do nedostatka stambenog prostora ili povećanja cijena najma u nekim područjima.

Kineske firme često zapošljavaju kineske radnike, a ne lokalno stanovništvo, za dovršetak infrastrukturnih projekata u inostranstvu, što je još jedan problem među lokalnim stanovništvom.

"Postoji raširena percepcija da na velikim građevinskim projektima, od inženjerskog i tehničkog osoblja do radnika, dovode vlastite ljude iz Kine", rekla je ekonomska analitičarka Nurgul Akimova za Kirgistanski servis Radija Slobodna Evropa (RSE).

Akimova je rekla da kineski državljani "čine značajan dio" radnika u područjima poput rudarstva i izgradnje puteva, što među lokalnim stanovništvom stvara dojam da stranci uzimaju njihove poslove.

"Ako problem nezaposlenosti ostane akutan i jeftina kineska radna snaga nastavi ispunjavati tržište, to će pojačati društveno nezadovoljstvo", rekla je.

Istaknuti advokat Nurbek Toktakunov rekao je da netransparentnost vlade takođe potiče antikineske osjećaje.

"Vrlo je malo informacija o Kini, kakvu ssradnju imamo, koji su projekti u toku", rekao je za Kirgistanski servis RSE. "Kada su informacije oskudne i ljudi se ušutkaju kad god progovore, tada ksenofobija cvjeta. Jedini način da se borimo protiv nje je transparentnost."

Postoji i širi bijes zbog kineskog postupanja prema Ujgurima i drugim muslimanskim manjinama, uključujući etničke Kazahstance, Kirgistance, Tadžikistance i Uzbekistance, u zapadnoj pokrajini Sinjiang.

Vjeruje se da je više od milijun ljudi nestalo u ogromnoj kineskoj mreži masovnih pritvorskih logora u Sinjiangu posljednjih godina. Međutim, centralnoazijske vlade uglavnom su ostale nijeme.

Incident od 15. novembra nije bio prvo žarište u Kirgistanu, gdje je posljednjih godina zabilježeno nekoliko tučnjava u koje su bili uključeni kineski državljani koji su radili na projektima koje finansira Kina.

Godine 2019. deseci kineskih radnika hospitalizirani su nakon tučnjave s lokalnim stanovništvom, koje je organiziralo protest protiv kineskih rudnika zlata u Kirgistanu. Tučnjave u koje su bili uključeni kineski radnici zabilježene su i drugdje u Centralnooj Aziji, uključujući Kazahstan, koji je u prošlosti bio poprište protesta protiv Kine.

