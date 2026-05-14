Tramp i Si postigli dogovor o “stabilnim strateškim odnosima SAD i Kine"

Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Si Đinping (Xi Jinping) i Donald Tramp (Trump) dogovorili su se 14. maja u Pekingu o "konstruktivnim strateškim stabilnim odnosima" dve zemlje u naredne tri godine, prenela je kineska državna agencija Sinhua (Xinhua).

Navodi se da su na samitu razgovarali i o Bliskom istoku, Ukrajini, kao i o pitanju Tajvana i o ekonomskim i trgovinskim odnosima.

Si je u govoru na svečanom banketu nazvao američko-kineske odnose najznačajnijim na svetu, ističući da ih moraju održati funkcionalnim i da ih ne smeju pokvariti, prenela je Sinhua.

"Naše dve zemlje bi trebalo da budu partneri, a ne rivali", rekao je Si.

Osvrćući se na razvoj odnosa Kine i SAD, Si je rekao da je stalan napredak bilateralnih odnosa "ključ za to da li mogu imati međusobno poštovanje, mirnu koegzistenciju i obostrano korisnu saradnju”.

Si je prethodno, kako je preneo CNN, upozorio Trampa da Tajvan ostaje "najznačajnije pitanje u kinesko-američkim odnosima" i da bi mogao da stvori "veoma opasnu situaciju" ako mu se pristupi pogrešno.

Tramp je rekao da je Si obećao da Kina neće obezbeđivati vojnu opremu za Iran, te da je ponudio pomoć u rešavanju pitanja rata.

“Rekao je da im neće dati vojnu opremu. To je velika izjava. To je rekao danas", rekao je Tramp za Foks njuz, dodajući da je Si to rekao odlučno.

Tramp je rekao i da je Si ponudio pomoć u vezi sa okončanjem rata u Iranu.

“Predsednik Si bi voleo da vidi (mirovni) dogovor. I napravio je ponudu. Rekao je: 'Ako bih mogao da budem od pomoći, voleo bih da pomognem'", naveo je Tramp.

Američi državni sekretar Marko Rubio dodao je u odvojenom intervjuu za EnBiSi da Vašington nije tražio pomoć Pekinga u vezi sa Iranom.

"Pokrenuli smo to pitanje kako bismo razjasnili naš stav i kako bismo im to jasno stavili do znanja, jer je logično da o tome razgovaramo, s obzirom na to koliko je to pitanje dominantno“, rekao je Rubio.

Tramp je preneo i da je Si rekao da bi voleo da vidi Ormuski moreuz ponovo otvoren.

"Našalio se, rekao je: 'Znaš, oni su ga blokirali, onda si ti blokirao njih'", naveo je Tramp.

Tramp je dodao i da je kineski predsednik izrazio frustraciju povodom izveštaja da Iran naplaćuje prolazak kroz Ormuski moreuz.

Tramp i Si razgovarali su i o ekonomskim vezama Kine sa Iranom, posebnu u pogledu snabdevanja naftnim energentima.

"Kina kupuje dosta njihove nafte", rekao je Tramp, dodajući da mu je Si kazao da bi voleli da nastave to da rade.

Tramp je rekao i da se Si složio da Kina od Amerike naruči 200 aviona "boing".

"To je mnogo posla", dodao je Tramp.

Samit dvojice lidera nastavlja se 15. maja dodatnim razgovorima, za koje se očekuje da će se fokusirati na veštačku inteligenciju, kontrolu izvoza i geopolitičke tenzije povezane sa Rusijom i ratom u Ukrajini.

Najavljeno je da će se Si i Tramp tokom prepodneva fotografisati, potom popiti čaj i imati ručak pre nego što američki predsednik otputuje u Vašington.







