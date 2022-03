Prekretnica u odnosima Rusije i Kine

Istorijski gledano, u odnosima Rusije i Kine, Rusija je bila stariji brat i ekonomske sankcije - izazvane ruskom vojnom agresijom na Ukrajinu - mogle bi biti stvarna prekretnica u kojoj Kina trajno preuzima prednost, ocenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) Piter Pjatetski (Peter Piatetsky), nekadašnji zvaničnik u Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.

Odgovarajući na pitanje kakvu bi ulogu Kina mogla da ima u podršci ruskoj ekonomiji, Pjatetski je rekao da bi mogla da kupuje više ruske robe, ali da po njemu u ovom trenutku to ne nije toliko izgledno.

"Peking drži sve karte u svojim rukama i to je veoma loša situacija za Rusiju. Rusija je velik izvoznik, ali nema mnogo različite robe koju ona izvozi. Da, tu su minerali, dijamanti, pšenica... Ali pre svega - nafta. A glavna destinacija za rusku naftu jeste Evropa", objašnjava Pjatetski.

Prema njegovim rečima, Kina bi mogla da kupi više nafte od Rusije, ali ne deluje da je to nešto što Kina želi. Kako kaže, glavni ekonomski partner Kine jesu Sjedinjene Američke Države.

Energenti i pšenica

RSE: Imajući u vidu sankcije koje sada pogađaju Rusiju, koji je po vama moguć scenario? Šta bi Kina mogla da uradi da pomogne ruskoj ekonomiji?

Pjatetski: Zaista nema toliko opcija, ali rekao bih da bi mogli da kupuju više ruske robe ili daju kredite Rusiji.

Ali oba ova predloga u suštini donose gubitke za Kinu, tako da ono o čemu ovde zapravo govorimo jeste kolika je veličina paketa kineske pomoći Rusiji. Međutim, s obzirom na to da se veliki deo ruske ekonomije našao na udaru sankcija, i to tako brzo, nema mnogo toga šta bi Kina možda bila voljna da dodirne. Osim, možda, energenata i pšenice. Ironično, to se još nije desilo. To je upravo roba koju Rusija izvozi u Evropu.

RSE: Mnogi govore o tome da će se Kina uključiti u priču i na neki način pružiti liniju pomoći Rusiji. Vi kao da kažete da se to neće dogoditi?

Pjatetski: Da, Mislim da se to neće dogoditi. Ohrabrio bih ljude da se ovde stave na mesto Kine. Zašto bi to uradili? Kina ima koristi od ekonomski slabije Rusije. Kina nema na umu najbolje interese Rusije, neće biti zainteresovana za ekonomski jaču Rusiju, koja može da pokazuje svoju moć, to im se ne sviđa. Kina je takođe zainteresovana za sopstveno ekonomsko blagostanje.

Kina jednostavno nema podsticaja da to uradi. I kada bi imala podsticaje, ne bi imala mnogo načina, osim da obezbedi ogromne zajmove, a ti ogromni zajmovi bi u suštini bili pomoć i mislim da Kina nema želje to da uradi. A Rusija ne želi da se posmatra samo kao primalac pomoći, ona i dalje želi da se percipira kao moćna država.

Benefiti za Istočnu Evropu

RSE: Ruska ekonomija je u veoma teškoj situaciji, a tek smo u prvim danima sankcija, stvari će vremenom postati teže. Šta to znači za zemlje oko Rusije Govorimo o Centralnoj Aziji, Kavkazu... Tamo imaju duboke veze s ruskom ekonomijom. Kakve ćemo posledice videti?

Pjatetski: Za Istočnu Evropu značiće pojačano investiranja u bezbednost i povećanje strane pomoći. Region će ponovo doći u fokus globalnih bezbednosnih interesa. Ukoliko ne bude masovnog odlaska ljudi iz ovog regiona, načelno će Istočna Evropa imati bezbednosnog i ekonomskog benefita.

Za centralnu Aziju, ovo je apsolutna katastrofa. Mnoge od tih ekonomija su u velikoj meri zavisne od doznaka i s Rusima koji gube novac i Rusima koji gube posao, biće sve manje posla.

Takođe, Rusija već izvesno vreme ima problema s rasizmom i načinom na koji se tretiraju osobe iz Centralne Azije. Dakle, neće postojati nikakva zaštita za migrante koji gube poslove, od kojih su mnogi neformalni. Dakle, videćete da Rusi gube poslove, Centralna Azija će izgubiti te poslove mnogo brže, Gruzijci će izgubiti te poslove mnogo brže, a doznake koje su slali nazad u svoje matične zemlje takođe će pasti.

Putinova greška u proračunu

RSE: Vratili ste, dakle, priču na Kinu. Da li trenutna situacija stavlja Kinu u poziciju da ostvari korist u ovom delu sveta? Hoće li Kina, koja već ima moćno ekonomsko prisustvo u regionu, oportunistički pokupiti delove koji ostanu?

Pjatetski: Da. Kratak odgovor je - da. Kao što je (američki predsednik Džo) Bajden rekao, (ruski predsednik Vladimir) Putin napravio je ogromnu grešku u proračunu. Vidimo njegove slike, na 20 metara je od svojih savetnika i većina njih samo govore - 'da'. To pokazuje kvalitet saveta koje dobija.

Ujedinio je evropske zemlje, a u isto vreme pojačao je svoje rivale. Ja bih smatrao Kinu i Rusiju rivalima. Rusija, Kina, Severna Koreja, Venecuela i Iran, nisu to odnosi zasnovani na bilo kakvoj zajedničkoj ideologiji, pa čak ni na trgovini. To nisu prirodni partneri, zajedničko im je to što ne vole SAD. Ali oni se ni međusobno ne vole.

Putin je, dakle, značajno ojačao Kinu. Kina sada ima opciju ili da ponudi paket pomoći Rusiji - što mislim da nije mnogo realno - i načinilo bi Rusiju ekonomski zavisnom od Kine.

RSE: Postoji li nešto što bi sama Rusija mogla da uradi suočavajući sa snažnim udarcem? Postoji li način da Rusija ublaži ekonomske efekte sankcija?

Pjatetski: Da prekinu rat. Ovo je finansijski nuklearni rat i nivo sankcija koje su uvedene Rusiji potencijalno je veći od onog koji je nametnut Iranu. A sve se dogodio tokom dve nedelje, dok je u slučaju Irana bilo potrebno deset godina.

Ovo su ubedljivo najveće sankcije u istoriji. Nisu to samo SAD i EU, imate tu i Kanadu, Japan, Australiju, Južnu Koreju - zaista svaka zemlja sa ekonomskim čekićem to koristi - a Kina, opet, ne dolazi u pomoć Rusiji.

Ukratko, ono što Rusija može jeste da zaustavi rat i pristane zahteve Evrope. Ne postoji mnogo toga što mogu da učine ekonomski.

To ne znači da će Rusija doživeti društveni kolaps i to ne znači da će se Rusija okrenuti zahtevima Zapada. Neće to učiniti ni Severna Koreja ni Iran. Ali ono što će Rusi videti jeste manje prihoda, manje mogućnosti, manje putovanja, manje robe. Sve u vezi sa životom u Rusiji će se pogoršati i još dugo će biti gore. Tako će biti, u suštini, sve dok Evropa ne bude voljna da ukine sankcije.