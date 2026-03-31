Kina i Pakistan koordiniraju pregovore o Iranu dok rat remeti globalnu trgovinu

Kina i Pakistan su se založili da će "jačati stratešku komunikaciju i koordinaciju" dok nastoje da pomognu u postizanju sporazuma o okončanju rata u Iranu, koji je sada u petoj nedelji bez jasnog kraja na vidiku.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar sastao se s kineskim kolegom Vang Jijem u Pekingu 31. marta i ponovio poziv Iranu i Sjedinjenim Američkim Državama da rade na okončanju rata, koji je odneo hiljade života u najmanje devet zemalja i nanosi dnevne u milijardama dolara.

Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da su dve strane saglasile da rade na deeskalaciji i da će se "zajednički zalagati za mir i pravdu i uložiti nove napore za promociju pomirenja i sprečavanje sukoba".

Pakistan se pojavio kao ključni igrač u naporima za posredovanje u postizanju miru, koristeći svoje radne veze s američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) i dugogodišnje veze s Iranom.

Peking i Islamabad nastoje da se pozicioniraju kao stabilizujući akteri, izbegavajući direktno mešanje u sve širi sukob.

Šef pakistanske diplomatije je 29. marta u Islamabadu primio ministre spoljnih poslova Saudijske Arabije, Turske i Egipta u nastojanju da se postigne konsenzus oko prekida vatre i obnovi pregovora.

Pakistanski zvaničnici kažu da se inicijativa zasniva na pet principa, uključujući zaštitu civila i pomorsku bezbednost.

"Pakistan je veoma zadovoljan što su i Iran i SAD izrazili poverenje u Pakistan da će olakšati njihove razgovore", rekao je Dar posle razgovora.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je to nastojanje predstavio kao deo napora da se Pakistan pozicionira kao "kredibilan posrednik", koristeći veze s Vašingtonom i Teheranom.

Kina je javno podržala inicijativu i portparolka kineskog Ministarstva je posle razgovora rekla da Peking "ceni napore Pakistana".

Iranski je uzdržano odgovorio, mada izveštaji sugerišu da Teheran možda koristi pakistanske kanale za indirektnu komunikaciju s Vašingtonom.

Dar je 26. marta, rekao da Islamabad služi kao kanal za razmenu poruka između Vašingtona i Teherana.

Prekidi u brodskom saobraćaju intenziviraju diplomatiju

Potreba za diplomatskim aktivnostima je sve urgentnija usled sve većih poremećaja u pomorskom saobraćaju kroz Ormuski moreuz, kritičnu tačku za globalne isporuke energije, posebno nafte i tečnog prirodnog gasa.

Brodski saobraćaj je naglo usporio otkako su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana 28. februara, s kašnjenjima brodova i ograničenim izvozom proizvođača iz Zaliva.

Kina je potvrdila da je nekoliko njenih brodova nedavno prošlo moreuz posle "koordinacije s relevantnim stranama". Podaci kompanije Marintrefik (MarineTraffic) pokazali su da su dva broda kineske državne brodarske kompanije COSCO prošla kroz moreuz 30. marta posle neuspelih ranijih pokušaja.

Iran je naznačio da plovni put ostaje otvoren za "prijateljske zemlje", za šta se tumači da uključuje Kinu, njenog glavnog kupca nafte.

Kina se u velikoj meri oslanja na energente s Bliskog istoka, posebno na isporuke kroz Ormuski moreuz.

Kina je dosad prebrodila najgore šokove energetske krize zahvaljujući diverzifikovanoj ponudi, padu domaće potražnje i strateškim rezervama. Prema podacima Kplera, kompanije za robne obaveštajne podatke, kineske rafinerije su do kraja 2025. imale uskladišteno između 1,2 i 1,4 milijarde barela nafte, što bi moglo da traje i do tri meseca.

Analitičari kažu da je odgovor Pekinga bio relativno uzdržan.

"Peking preferira obnavljanje stabilnosti u odnosu na proširenu ulogu u turbulentnijem poretku. Želi pristup energemtima, tržištima i uticaju na Bliskom istoku – a ne teret regionalne stabilizacije ili balansiranja među konkurentskim silama", napisala je 30. marta Zongjuan Zoe Liu, viša saradnica Saveta za spoljne odnose, u časopisu Forin afers (Foreign Affairs).

Tramp je poslao različite signale o sledećim koracima Vašingtona u ratu, navodeći da SAD već pregovaraju s Teheranom, ali i istovremeno sugerisao da bi se vojna kampanja mogla proširiti.

Iran je više puta negirao da je u pregovorima sa SAD.

Izvori: Sinhua, Global Times, Reuters, Al Jazeera, The News Pakistan i The Wall Street Journal.