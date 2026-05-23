Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u kineskom rudniku uglja

Najmanje 90 osoba je poginulo u eksploziji gasa u rudniku na sjeveru Kine u provinciji Shanxi, prenosi Reuters.

Eksplozija gasa dogodila se kasno u petak u rudniku uglja Liushenyu dok je pod zemljom na dužnosti bilo 247 radnika.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je vlasti da "ne štede napore" u liječenju povrijeđenih i sprovođenju operacija potrage i spašavanja, te naložio temeljitu istragu uzroka nesreće, te je pozvao na strogu odgovornost u skladu sa zakonom.

Kinesko Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama poslalo je 345 ljudi iz šest spasilačkih timova kako bi pomogli u operaciji.

Operacije spašavanja su u toku, a uzrok nesreće je pod istragom prema informacijama lokalne uprav za upravljanje vanrednim situacijama u Qinyuanu.

Shanxi, jedna od siromašnijih kineskih provincija, poznata je kao rudarski centar za ugalj u zemlji.

Kina je značajno smanjila smrtnost u rudnicima uglja, često uzrokovanu eksplozijama gasa ili poplavama, od ranih 2000-ih kroz strože propise i sigurnije prakse.

Sigurnosni standardi su posljednjih godina pooštreni, ali se nesreće i dalje događaju.

Urušavanje u površinskom rudniku uglja 2023. usmrtilo je 53 osobe. Eksplozija u rudniku u sjeveroistočnoj provinciji Heilongjiang 2009. usmrtila je više od 100 ljudi.

Incident u Liushenyuu jedan je od najsmrtonosnijih zabilježenih u Kini u protekloj deceniji.

Kina je najveći svjetski potrošač uglja i najveći emiter gasova staklene bašte, čak i dok rekordnom brzinom instalira kapacitete obnovljive energije.

Kako je saopštila državna Xinhua agencija a prenosi Reuters, rukovodioci kompanije odgovorne za rudnik su privedeni.

