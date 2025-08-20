Kina ulaže u program 'Pojas i put' kako bi popravila odnose talibana i Pakistana

Afganistanske talibanske vlasti domaćin su trilateralnog sastanka s Kinom i Pakistanom 20. avgusta, dok Peking nastoji deeskalirati tenzije između dvije zemlje podsticanjem saradnje kroz nove trgovinske i investicione mogućnosti usred niza diplomatskih kontakata.

Očekuje se da će cjelodnevni sastanak obuhvatiti zajedničke napore u borbi protiv terorizma i proširenje kineskog globalnog infrastrukturnog projekta vrijednog trilion dolara, inicijative "Pojas i put" (BRI), u Afganistan kroz Kinesko-pakistanski ekonomski koridor (CPEC).

Riječ je o nizu projekata vrijednih 60 milijardi dolara koje su pokrenuli Islamabad i Peking pod okriljem BRI-ja.

"Održaće se sveobuhvatni razgovori o nizu važnih pitanja, uključujući političku, ekonomsku i regionalnu saradnju između tri zemlje", rekao je Hafiz Zia Ahmad, zamjenik portparola afganistanskog Ministarstva vanjskih poslova, u objavi na mreži X prije sastanka.

Postizanje formalnog sporazuma o proširenju CPEC-a na Afganistan ne bi bio samo poticaj za talibane u finansijskim problemima koji traže međunarodni legitimitet, već bi označilo i diplomatsku pobjedu za Peking dok pojačava svoj angažman i prilagođava se novim promjenama u regiji.

Talibanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi ugostiće kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija i njegovog pakistanskog kolegu Ishaqa Dara.

Wangovo putovanje u Kabul uslijedilo je nakon sastanaka na visokom nivou u New Delhiju, gdje je Peking nastojao iskoristiti tenzije uzrokovane američkim tarifama na indijsku robu. U saopštenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je postignut dogovor o rješavanju tinjajućeg graničnog spora između Pekinga i New Delhija.

Nakon putovanja u Afganistan, Wang će otputovati u Islamabad u trodnevnu posjetu uoči godišnjeg samita Šangajske organizacije za saradnju krajem avgusta, gdje će Kina ugostiti lidere i visoke zvaničnike iz Pakistana i Indije, kao i lidere iz Rusije, Centralne Azije, Bjelorusije i Irana.

Kineski diplomatski poticaj

Iako ni Kina ni Pakistan nisu formalno priznali talibansku vladu, Peking je djelovao kao posrednik iza kulisa.

Razgovori u Kabulu označavaju prvi put da su se zvaničnici sastali od maja.

Na tom sastanku postignut je usmeni dogovor Pekinga o proširenju trgovinskih i infrastrukturnih veza koje je već izgradio putem CPEC-a tokom protekle decenije na Afganistan. Pakistan je takođe unaprijedio svoje diplomatske odnose s talibanima nakon toga slanjem svog prvog ambasadora u Kabul otkako je militantna grupa preuzela vlast 2021. godine.

Tada su mnogi povratak talibana vidjeli kao stratešku pobjedu za Pakistan, s obzirom na njegove historijske veze s grupom, ali odnosi među njima su se pogoršali.

Islamabad je optužio afganistanske talibane da dozvoljavaju grupama poput Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) da pokreću napade preko granice. TTP, osnovan 2007. godine, dijeli ideološke korijene s afganistanskim talibanima, ali djeluje nezavisno.

TTP je takođe ugrozio kineske interese, posebno CPEC, gdje su kineski državljani koji rade na projektima u Pakistanu postali redovna meta napada. Od 2021. godine, u zemlji se dogodilo 14 terorističkih napada usmjerenih na kineske građane.

Kina se zalagala za zajedničku saradnju u provođenju zakona između talibana i Pakistana, a čini se da se ta saradnja ubrzala od posljednjeg sastanka zvaničnika u maju.

Talibani su navodno obećali da neće dozvoliti da se afganistanska teritorija koristi za TTP operacije, a kineski specijalni izaslanik za afganistanska pitanja, Yue Xiaoyong, posjetio je i Afganistan i Pakistan u julu.

Da li je Kina spremna proširiti CPEC na Afganistan?

CPEC je zamišljen kao vodeći dio BRI-ja kada je pokrenut 2015. godine, ali je od tada postao svojevrsna opomena za Kinu, jer se suočava sa odgođenim projektima, prekoračenjem troškova, sigurnosnim problemima i rastućim dužničkim stresom u Pakistanu.

Od tada, Peking nerado daje zeleno svjetlo za velike projekte za CPEC i od tada nastoji da realizuje svoje najodrživije postojeće projekte.

Taj oprez će takođe uslijediti nakon svakog pokreta u smjeru uključenja Afganistana u infrastrukturni projekat.

Interes Pekinga za povezivanje Afganistana sa BRI-jem putem CPEC-a prethodi povratku talibana na vlast, ali je postignut ograničen praktični napredak uprkos obnovljenom interesu Kine za značajno mineralno i resursno bogatstvo Afganistana.

Još uvijek je neizvjesno kojim tempom će Kina nastojati formalno uključiti Afganistan.

Poboljšanje odnosa talibana i Islamabada i poboljšanje sigurnosne saradnje su prekursori na kojima će Peking nastojati da gradi na tom napretku kroz svoje sastanke ovog mjeseca.

Ali provođenje projekata na terenu u Afganistanu oduvijek se pokazalo teškim i svi novi projekti na proširenom CPEC-u moraće se suočiti s još uvijek nestabilnom sigurnosnom situacijom na terenu.