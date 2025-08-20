Dostupni linkovi

Kina ulaže u program 'Pojas i put' kako bi popravila odnose talibana i Pakistana

Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi welcomes Chinese Foreign Minister Wang Yi to Kabul ahead of a August 20 trilateral meeting with Pakistan.
Talibanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi dočekuje kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija u Kabulu uoči trilateralnog sastanka s Pakistanom 20. avgusta.

Afganistanske talibanske vlasti domaćin su trilateralnog sastanka s Kinom i Pakistanom 20. avgusta, dok Peking nastoji deeskalirati tenzije između dvije zemlje podsticanjem saradnje kroz nove trgovinske i investicione mogućnosti usred niza diplomatskih kontakata.

Očekuje se da će cjelodnevni sastanak obuhvatiti zajedničke napore u borbi protiv terorizma i proširenje kineskog globalnog infrastrukturnog projekta vrijednog trilion dolara, inicijative "Pojas i put" (BRI), u Afganistan kroz Kinesko-pakistanski ekonomski koridor (CPEC).

Riječ je o nizu projekata vrijednih 60 milijardi dolara koje su pokrenuli Islamabad i Peking pod okriljem BRI-ja.

Da li je 2025. godina kineskih investicija u Avganistanu?
Da li je 2025. godina kineskih investicija u Avganistanu?

"Održaće se sveobuhvatni razgovori o nizu važnih pitanja, uključujući političku, ekonomsku i regionalnu saradnju između tri zemlje", rekao je Hafiz Zia Ahmad, zamjenik portparola afganistanskog Ministarstva vanjskih poslova, u objavi na mreži X prije sastanka.

Postizanje formalnog sporazuma o proširenju CPEC-a na Afganistan ne bi bio samo poticaj za talibane u finansijskim problemima koji traže međunarodni legitimitet, već bi označilo i diplomatsku pobjedu za Peking dok pojačava svoj angažman i prilagođava se novim promjenama u regiji.

Talibanski ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi ugostiće kineskog ministra vanjskih poslova Wang Yija i njegovog pakistanskog kolegu Ishaqa Dara.

Wangovo putovanje u Kabul uslijedilo je nakon sastanaka na visokom nivou u New Delhiju, gdje je Peking nastojao iskoristiti tenzije uzrokovane američkim tarifama na indijsku robu. U saopštenju kineskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je postignut dogovor o rješavanju tinjajućeg graničnog spora između Pekinga i New Delhija.

Nakon putovanja u Afganistan, Wang će otputovati u Islamabad u trodnevnu posjetu uoči godišnjeg samita Šangajske organizacije za saradnju krajem avgusta, gdje će Kina ugostiti lidere i visoke zvaničnike iz Pakistana i Indije, kao i lidere iz Rusije, Centralne Azije, Bjelorusije i Irana.

Kineski diplomatski poticaj

Iako ni Kina ni Pakistan nisu formalno priznali talibansku vladu, Peking je djelovao kao posrednik iza kulisa.

Razgovori u Kabulu označavaju prvi put da su se zvaničnici sastali od maja.

Na tom sastanku postignut je usmeni dogovor Pekinga o proširenju trgovinskih i infrastrukturnih veza koje je već izgradio putem CPEC-a tokom protekle decenije na Afganistan. Pakistan je takođe unaprijedio svoje diplomatske odnose s talibanima nakon toga slanjem svog prvog ambasadora u Kabul otkako je militantna grupa preuzela vlast 2021. godine.

Tada su mnogi povratak talibana vidjeli kao stratešku pobjedu za Pakistan, s obzirom na njegove historijske veze s grupom, ali odnosi među njima su se pogoršali.

Islamabad je optužio afganistanske talibane da dozvoljavaju grupama poput Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) da pokreću napade preko granice. TTP, osnovan 2007. godine, dijeli ideološke korijene s afganistanskim talibanima, ali djeluje nezavisno.

TTP je takođe ugrozio kineske interese, posebno CPEC, gdje su kineski državljani koji rade na projektima u Pakistanu postali redovna meta napada. Od 2021. godine, u zemlji se dogodilo 14 terorističkih napada usmjerenih na kineske građane.

Spor tri nuklearne sile oko Kašmira Spor tri nuklearne sile oko Kašmira
Spor tri nuklearne sile oko Kašmira

Kina se zalagala za zajedničku saradnju u provođenju zakona između talibana i Pakistana, a čini se da se ta saradnja ubrzala od posljednjeg sastanka zvaničnika u maju.

Talibani su navodno obećali da neće dozvoliti da se afganistanska teritorija koristi za TTP operacije, a kineski specijalni izaslanik za afganistanska pitanja, Yue Xiaoyong, posjetio je i Afganistan i Pakistan u julu.

Da li je Kina spremna proširiti CPEC na Afganistan?

CPEC je zamišljen kao vodeći dio BRI-ja kada je pokrenut 2015. godine, ali je od tada postao svojevrsna opomena za Kinu, jer se suočava sa odgođenim projektima, prekoračenjem troškova, sigurnosnim problemima i rastućim dužničkim stresom u Pakistanu.

Od tada, Peking nerado daje zeleno svjetlo za velike projekte za CPEC i od tada nastoji da realizuje svoje najodrživije postojeće projekte.

Taj oprez će takođe uslijediti nakon svakog pokreta u smjeru uključenja Afganistana u infrastrukturni projekat.

Interes Pekinga za povezivanje Afganistana sa BRI-jem putem CPEC-a prethodi povratku talibana na vlast, ali je postignut ograničen praktični napredak uprkos obnovljenom interesu Kine za značajno mineralno i resursno bogatstvo Afganistana.

Još uvijek je neizvjesno kojim tempom će Kina nastojati formalno uključiti Afganistan.

Poboljšanje odnosa talibana i Islamabada i poboljšanje sigurnosne saradnje su prekursori na kojima će Peking nastojati da gradi na tom napretku kroz svoje sastanke ovog mjeseca.

Ali provođenje projekata na terenu u Afganistanu oduvijek se pokazalo teškim i svi novi projekti na proširenom CPEC-u moraće se suočiti s još uvijek nestabilnom sigurnosnom situacijom na terenu.

