'Prihvatanje drugih treba da nam bude prioritet'

Uspjeli smo okupiti filmove koji pričaju o nasilju i povlačenju mladih od društva, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) direktor Omladinskog Film Festivala (OFF) Kenan Musić.

Omladinski Film Festival 2020 počinje 24. i trajaće do 29. jula. Ovo je 12 po redu Festival koji je osnovan kako bi mladima dao šansu i prostor da promovišu svoje vrijednosti.

RSE: Za nešto više od sedam dana počinje dvanaesti po redu Omladinski Film Festival. Kako se pripremate s obzirom na pandemiju?

Musić: Pandemija virusa dosta toga je promijenila, međutim, sama priprema festivala teče kao i prethodnih godina, s tim što se dosta opreza i pažnje posvećuje tim novim mjerama koje će se morati provoditi na svim našim lokacijama.

Ali, raduje me činjenica da se granice Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji otvaraju, to je današnja najnovija vijest, tako da ipak nije sve propalo – zatvorene granice i nedolazak gostiju definitivno bi značili nešto lošiju atmosferu na festivalu.

RSE: Svi filmovi bit će prikazani vani, u otvorenim kinima. Planirano je prikazivanje 40 filmova i dolazak više od 80 internacionalnih gostiju. Je li to prednost festivala, opet se vraćam na ovu pandemiju, da ispoštujete sve te mjere?

Musić: Ono po čemu naš festival jeste prepoznatljiv, to su ta jedinstvena otvorena kina. Za nas nije ništa novo raditi te projekcije na otvorenom, koliko činjenica da ćemo morati smanjiti broj sjedećih mjesta, napraviti malo veću distancu. No, s obzirom na tu cjelokupnu situaciju, mislim da je to najbolja opcija za vraćanje filma i umjetnosti u ovom momentu.

Iako su kina i multipleksi odavno otvoreni, jako je mali broj, odnosno, ne postoje uopšte novi filmski releasovi koji bi se mogli prikazati u redovnim kino projekcijama i programima.

Mislim da su sve nekakve vanredne aktivnosti u ovom momentu, kao što su drive-in kino i taj lazy cinema, gledanje filma iz lazy bagova i ležaljki, nešto što poštuje ne minimum nego maksimum preporučenih mjera zbog pandemije korona virusa, a s druge strane, jedna jako lijepa atrakcija kroz koju se lagano možemo vraćati normalnim životnim aktivnostima, pa i odlasku u kino.

Deset svjetskih premijera

RSE: Glavni program festivala je selekcija kratkog igranog filma.

Musić: Tako je. To je ono na čemu se mi fokusiramo, to je naša baza i ono po čemu je OFF prepoznatljiv, sada već i širom Evrope, a to je naša ljubav prema kratkom filmu i ono što mi pokušavamo iz godine u godinu.

Drago mi je da autori to prepoznaju, koji se prijavljuju, koji nam dolaze, ove godine iz petnaest evropskih zemalja, da je kratka forma zaista nešto što je jednako bitno i važno kao i dugometražni film. Veoma često nose mnogo važnije poruke nego dugometražni filmovi, koji uglavnom idu u nekom komercijalnom smjeru.

Mi ćemo ove godine predstaviti četrnaest filmova iz kategorije Wolf Competition, to je glavna kategorija festivala. Moram istaći da od četrnaest filmova radimo skoro deset svjetskih premijera.

Radi se o filmovima koji su zasnovani na raznim temama i idejama, a ono što ih zaista uvezuje to je jedan unikatan simbolizam u filmu, a to je ono što mladi autori žele sve vrijeme, da koriste film i jezik filma kao izražaj nekog svog stanja uma u društvu u kojem se nalaze i kroz sve da ponude rješenja za neke potencijalne probleme na koje nailaze.

I naravno, moram spomenuti OFF Generaciju – deset sjajnih fantastičnih filmova malo starijih filmskih autora. Tu imamo šest zemalja učesnica i filmove koji, siguran sam, ove godine naše posjetioce neće ostaviti ravnodušnim.

Teme za sve, od 7 do 77

RSE: Šta gledaoce ove godine očekuje u Pet najvećih, radi se o selekciji dugometražnih igranih filmova?

Musić: Velikih pet ove godine – ja moram reći da je to selekcija na koju smo veoma ponosni na OFF-u. Otvaramo filmom County Lines, Henry Blakea, jedan sjajan film produciran prošle godine. Ovo je njegovo drugo svjetsko prikazivanje, nakon BFI festivala u Londonu. Sjajni Harris Dickinson je u tom filmu koji nas je oduševio prije četiri godine u filmu Beach Rats.

Zatim Auerhous, produkcija njemačkog Warner Brosa, i jedna sjajna priča o mladim ljudima koji odlučuju da pomognu svom drugu koji je suicidan, priča o prijateljstvu i ljubavi, zatim filmovi Team Marko, Club of Ugly Children, The Way Way Back. Teme u ovoj selekciji interesuju sigurno sve, od 7 do 77, i siguran sam da će to biti projekcija koja će ove godine plijeniti mnogo pažnje.

Najinteresantnije teme

RSE: Spomenuli ste da mladi žele kroz filmsku umjetnost, kroz kratku formu, da iskažu svoj stav, da upute kritiku, apel, sve ono za šta film na kraju krajeva i služi. Međutim, zanima me - koje su to teme najinteresantnije mladima, a koje su ove godine ušle u selekciju?

Ljubav prema drugima, prihvatanje drugih onakvi kakvi jesu treba da nam bude prioritet, jer na taj način spašavamo sve vrijednosti jednog društva...

Musić: Interesantno je da smo mi u svim selekcijama sasvim slučajno uspjeli okupiti filmove koji pričaju o dvije teme. Ne znam da li su najaktuelnije kao problemi u društvu, ali to su definitivno povlačenje mladih od društva, neko izolovanje od svijeta, gdje mladi upućuju na bitnost porodice i okruženja u kojem se nalaze kao njihove podrške, u suštini za sve probleme.

Imate, recimo, u Under the Skin, gdje se govori o odnosu jednog djeteta u odnosu na drugog, pa nekoliko filmova, Sunday recimo, gdje se govori o razvodu roditelja, kako djeca nailaze na problem u komunikaciji sa ocem, sa majkom, život na dvije strane. Interesantno je da ove godine imamo zaista veliki broj tih tema, kao i teme koje sam spomenuo, suicid, vršnjačko nasilje u smislu psihološkog vršnjačkog nasilja više nego fizičkog.

Mislim da ćemo se ove godine poprilično baviti tim temama i sigurno ćemo pažnju usmjeriti u tom smislu, kako razumijevanje i shvatanje drugih, i ljubav prema drugima, prihvatanje drugih onakvi kakvi jesu treba da nam bude prioritet. Na taj način spašavamo sve vrijednosti jednog društva, a s druge strane, uvjerili smo se, i živote ljudi koji su do sada živjeli na marginama, iz ovih ili nekih drugih razloga.

Drive-in kino

RSE: Omladinski Film Festival prije zvaničnog početka organizovao je Drive-in kino u sarajevskom naselju Marijin Dvor, na obali rijeke Miljacke. Posjeta je bila prilično dobra. Kako ste Vi zadovoljni, s obzirom na to da se prvi put u Sarajevu nešto takvo organizuje? Odakle Vam inicijativa baš u ovom periodu za jedan takav događaj?

Musić: Drive-in kino je zaista naša ideja od 2013. godine. Mišljenja smo bili da su 'stare stvari' opet in. Među njima i drive-in kino. Sada, zbog nekih nepredviđenih razloga nismo uspjeli organizovati kino ranije, međutim, pandemija korona virusa zaista je izrodila neke pozitivne ideje, bila je 'kap koja je prelila čašu', to je bio jedini način da krajem juna pogledate film a da nije kuća ili nešto slično. I mislim da će biti jedini način da vidite neki film i krajem jula, pa i u augustu i septembru, a možda i do kraja godine.

Osjećali smo kao neku obavezu i dužnost da kao Omladinski Film Festival, koji je posljednjih nekoliko godina nosilac nekoliko zaista lijepih ideja i filmskih projekata, jednostavno moramo to uraditi. Posjećenost je enormno velika bila, ni sami to nismo očekivali. Za kraj jula, u sklopu festivala, spremamo opet drive-in cinema, karte su već u prodaji. Mislim da ćemo i za kraj jula privući veliki broj ljudi, da napravimo opet sjajnu atmosferu i počnemo jednu super filmsku priču iz Sarajeva, ne samo u regiji nego u čitavoj Evropi.

Podrška EU i Vlade Kantona Sarajevo

RSE: Vlada Kantona Sarajevo vaš glavni finansijer. Da li ste imali dovoljno novca za organizaciju ove godine?

Musić: Tako je. Posljednjih nekoliko godina, koliko god sam ja apolitičan, ko god je bio na čelu Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture, mi smo uživali jednu jako dobru podršku.

Vlada KS i Ministarstvo kulture zaista su prepoznali važnost jednog ovakvog festivala, no moram istaći da prvi put nakon evo šest godina kako sam ja na čelu rukovodstva OFF-a, imamo kompletnu institucionalnu i ovako veliku finansijsku podršku Ministarstva kulture i Vlade KS.

Mislim da ministar Alikadić u ovom momentu radi jednu sjajnu stvar i da se nije na ovaj način pristupilo rješavanju problema u kulturi, koji je generalno prisutan, a još više nakon pandemije korona virusa, ovo bi krenulo u još gorem smjeru što se nas tiče.

Moram istaći i podršku Evropske unije, naših sponzora također. Većina naših sponzora nije smanjila budžete za finansiranje OFF-a ove godine. I opet kažem da je to rezultat rada i truda ljudi koji su uradili jedan zaista dobar filmski program.

S druge strane imate ljude i u vladinom i u nevladinom sektoru, i u komercijalnim sektorima, gdje shvataju ozbiljnost ovakvih stvari, gdje se zaista ponašaju društveno odgovorno, što je u svim situacijama, pogotovo ovoj sada, veoma pohvalno.