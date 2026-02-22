Lideri Kazahstana i Uzbekistana traže bliže veze s Trumpom kroz obećanja o obnovi Gaze

Odluka Kazahstana i Uzbekistana da se pridruže američkim saveznicima u arapskom svijetu u pružanju finansijske i druge pomoći, moguće i trupa, za obnovu Gaze predstavlja još jedan korak u nastojanjima da se izgradi novi, bliski odnos s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Ovaj potez uslijedio je nakon prošlogodišnjeg sastanka formata 5+1 u Vašingtonu, na kojem su države Centralne Azije dogovorile trgovinske, diplomatske i sporazume o mineralima radi jačanja veza.

Na inauguracijskom samitu "Odbora za mir" 19. februara, Kazahstan je obećao značajna finansijska sredstva koja će biti administrirana preko Fonda za rekonstrukciju i razvoj Gaze pri Svjetskoj banci.

Kazahstan je takođe najavio slanje trupa u Međunarodne stabilizacione snage, uključujući bezbjednosno osoblje i poljsku bolnicu s vojnim medicinskim stručnjacima.

Time se Kazahstan pridružuje malom broju država poput Indonezije, Kosova i Albanije, koje su javno obećale slanje mirovnjaka.

Uzbekistan je, sa svoje strane, naglasio ranije najavljene planove za obnovu određenog dijela teritorije u Gazi.

Bivši kazahstanski diplomata Dulat Baqyshev rekao je za Radio Slobodna Evropa da obje zemlje ulažu u odnos s Vašingtonom i očekuju konkretne koristi zauzvrat.

"I Kazahstan i Uzbekistan trebaju američku podršku. Prošlo je 35 godina od sticanja nezavisnosti. Da li je ijedan američki predsjednik posjetio naš region? Ne", rekao je on.

Od nezavisnosti 1991. godine, zemlje Centralne Azije nastoje balansirati uticaj Kine i Rusije.

"Naša nezavisnost i suverenitet jačaju kada ih podrže Sjedinjene Američke Države", rekao je Baqyshev.

Kazahstan donosi 'čizme i znanje'

Za sada, obećanja data u Vašingtonu ostaju samo obećanja.

Ali Kazahstan ima iskustvo iz mirovnih misija Ujedinjenih nacija od 2014. godine, uključujući angažman u Privremenim snagama UN‑a u Libanu, što mu daje ozbiljan međunarodni kredibilitet u stabilizacionim operacijama.

Kazahstan je takođe obećao isporuke pšenice radi stabilizacije prehrambene sigurnosti u Gazi te 500 univerzitetskih stipendija za palestinske studente u narednih pet godina.

Ipak, nisu objavljeni ni konkretni iznosi pomoći niti broj kazahstanskih vojnika, pa ostaje neizvjesno koliki će zaista biti njihov doprinos.

Predsjednik Uzbekistana Shavkat Mirziyoev predstavio je planove za "uzbekistanski kvart" u Gazi, sa stambenim blokovima, školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama i društvenim centrima.

Ovi planovi uklapaju se u druge američke prijedloge obnove Gaze, koji ratom razoreno područje predstavljaju kao potencijalnu luksuznu rivijeru. Uzbekistan navodi da se oslanja na iskustvo iz obnove područja pogođenih zemljotresom u Turskoj.

Ni za ovaj projekat nisu objavljene finansijske brojke.

Velika očekivanja

Iako konkretni iznosi nisu saopšteni, Trump je jasno dao do znanja da očekuje značajne finansijske doprinose.

Lideri Uzbekistana i Kazahstana uzvratili su pozitivnim tonom.

Mirziyoev je Trumpov plan nazvao "hrabrim i istorijskim", dok je kazahstanski predsjednik Qasym-Zhomart Toqaev naglasio da je "saradnja na ovoj inicijativi korak ka sigurnijem i stabilnijem regionu".

Toqaev je čak predložio da se ustanovi nagrada za mir koja bi nosila Trumpovo ime.

"Za Kazahstan i Uzbekistan ovo je pitanje prestiža i reputacije, ali i način za jačanje odnosa sa Sjedinjenim Državama", rekao je uzbekistanski politički analitičar Alisher Ilkhamov za RSE.

"Trump očekuje da oni plate za tu priliku i čini se da su spremni", dodao je.

Ilkhamov je sugerisao da Kazahstan ima i konkretan kratkoročni interes: američki pritisak na Ukrajinu da zaustavi napade na rusku luku Novorosijsk, ključnu za izvoz kazahstanske nafte.

Ovi napadi su posljednjih mjeseci značajno pogodili jedan od glavnih izvora prihoda kazahstanskog budžeta.

"Nije slučajno da je Toqaev već drugi put posebno laskao Trumpu", rekao je Ilkhamov.