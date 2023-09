2 Automobil na zemljanom putu koji vodi do Sajhina.



Od Orala, regionalne prestonice Zapadnog Kazahstana, do Sajhina ima 550 kilometara naporne vožnje. Prva polovina puta je asfaltirana ali je druga prašnjavi put kroz stepu kojim posle kiše ne mogu da pređu ni automobili s pogonom na sva četiri točka.



Regionalne vlasti su obećale da će novi put biti otvoren do 2021. godine, ali radovi još nisu završeni.