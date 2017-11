Katolici protiv katoličkog fundamentalizma

Od nedjelje se u Hrvatskoj potpisuje peticija kojom su katolički vjernici koji se ne nalaze u porukama i akcijama katoličkih fundamentalista poput udruga U ime obitelji i Vigilare kazali kako ne žele da se u njihovo ime iskrivljuje kršćanska istina, propagira politika mržnje i mijenja zakone na štetu ranjivih skupina, pogotovo žena. Do sada ju je potpisalo gotovo 3.000 ljudi.

"Ne želim da se u moje ime iskrivljuje kršćanska istina i propagiraju politike mržnje i isključivosti koje su suprotne porukama Evanđelja. Ne želim da se u moje ime uskraćuje budućim naraštajima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstveni, spolni i vjerski odgoj koji uključuje znanstvene činjenice, učenje o jedinstvu u različitosti i važnosti njegovanja različitosti. Ne želim da se s propovjedaonica širi politikanstvo, već poruke ljubavi prema bližnjemu, mira i oprosta", poruke su online peticije hrvatskih katolkinja i katolika „Ne u moje ime“.

Aktivistica Lana Bobić, jedna od inicijatorica i inicijatora peticije kaže za Radio Slobodna Europa kako im je nakon glasnih i agresivnih kampanja katoličkih udruga, napada osoba iz katoličke crkve na sekularizam i nakon istupa sisačkog biskupa Vlade Košića koji veliča NDH i sije govor mržnje jednostavno – pukao film.

„Ja jednostavno u svom životu ne želim doživljavati situacije gdje mi netko govori kakao ja nisam katolkinja zato što sam feministkinja i zato što se na primjer zalažem za Istambulsku konvenciju. da mi netko govori da jesam ili nisam vjernik ili vjernica. Ta monopolizacija vjerskog identiteta nije u redu jer se događa diskriminacija prema drugim ljudima“, kaže Bobić.

Koji je cilj peticije „Ne u moje ime“?

„Htjeli bismo puno toga – htjeli bismo otvoriti dijalog u ovom društvu, ali ne želimo biti toliko ambiciozni. Tako da mislim da ćemo zbilja biti sretni ako ohrabrimo ljude da kažu 'ne u moje ime' za ono što ih zbilja žulja, što smatraju socijalnom nepravdom ili diskriminacijom“, kaže Bobić.

Među prvim potpisnicama peticije bila je i predsjednica Foruma mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gaća, inače praktična katolička vjernica. O svom motivu za potpis na peticiju za naš program kaže:

„Da se pokaže da i među katolicima ima ljudi koji drugačije razmišljaju i koji smatraju da ovo definitivno nije nešto što mislimo svi mi koji prakticiramo vjeru, da među nama koji smo vjernici sigurno postoje velike razlike. I mislim da je red i da se naš glas čuje, bez obzira na brojku.“

Peticiju je također među prvima potpisala isveučilišna profesorica Jadranka Brnčić, koja u izjavi za naš program peticiju među ostalim vidi kao reakciju na okupaciju javnog prostora od strane katoličkih fundamentalista.

„Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike u Hrvatskoj koji nemaju svoj prostor gdje kažu što oni misle. Ja sam ovo shvatila kao želju da se i tim ljudima omogući prostor da kažu: ne slažemo se s ovima koji su okupirali javni prostor. Mnogim ljudima je dosta, samo se nisu međusobno prepoznali. Mislim da je svrha ove peticije među ostalim i to – da ljudi vide da ih ima i da imaju pravo reći svoj 'ne' ili 'da'“, kaže Brnčić.

Katolički fundamentalisti već dugo su prisutni i glasni u hrvatskom javnom prostoru, još od njihovog do sada najvećeg uspjeha – referenduma o ustavnoj definiciji braka. Kako to da se tek sada krenulo sa peticijom koja upozorava da ne misle svi kao oni?

„Još uvijek smo jako nevični tome što to zapravo znači kao katolik govoriti u javnom prostoru. Mi to tek učimo. Ovi ljudi koji su zauzeli javni prostor to itekako dobro znaju i služe se demokracijom kao metodom, a ne kao ciljem“, kaže naša sugovornica.

Peticiju „Ne u moje ime“ upućenu „poštovanom kardinalu, biskupima i svećenicima te općoj javnosti u Hrvatskoj“ potpisalo je do sada gotovo 3.000 katoličkih vjernika.