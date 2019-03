Ministrima Vlade Srbije preporučeno da ne komentarišu presudu Karadžiću

Ministrima u Vladi Srbije data je preporuka da ne komentarišu hašku presudu doživotne robije Radovanu Karadžiću, bivšem predsedniku Republike Srpske za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, saznaje Radio Slobodna Evropa (RSE) iz pozdanog izvora. To objašnjava upadljivo ćutanje vlasti.

Opozicija je takođe uzdržana, ali je ipak većina stranaka koje su se oglasile prokomentarisala da se tom pojedinačnom presudom skida kolektivna krivica sa srpskog naroda. Jedino je Boško Obradović, lider desničarskih Dveri, članice opozicionog Saveza za Srbiju, izjavio da je odluka Mehanizma u Hagu nepravda.

Gordana Čomić, funkcionerka Demokratske stranke, takođe članice Saveza za Srbiju, rekla je tim povodom da se ne može ”jednim populizmom pobediti drugi populizam, i jedan sramotni nacionalizam drugim sramotnim nacionalizmom”.

Ćutanje nije slučajno

Preporuka ministrima da se ne oglašavaju, kako nam je rečeno, događa se prvi put, kada su u pitanju haške presude. Bilo je očigledno da glasna ćutnja vlasti, čak i onih funkcionera koji su se obično tim prilikama oglašavali nije slučajna, već da iza nje stoji politički stav.

Takve preporuke se daju ili kada se čeka da stav iznese vodeća politička figura u Srbiji, predsednik države Aleksandar Vučić, ili da bi se, u ovom slučaju, sprečilo da se većina ministara utrkuje u kritici odluke Mehanizma u Hagu, što bi osudili međunarodni krugovi, objašnjeno je za RSE.

Premijerka Ana Brnabić je za Javni servis izjavila da “treba pustiti da kažu svi ostali a mi ćemo, naravno, dati svoj stav”.

Predsednik države Aleksandar Vučić nije u zemlji, on se ovih dana nalazi u poseti Nemačkoj, u pokrajini Donja Saksonija.

Haške presude od početka rada Međunarodnog suda, a potom Mehanizma koji ga je nasledio, delile su srpsko društvo. Kako javnost, tako i analitičku scenu.

Za analitičara Dragomira Anđelkovića ćutanje vlasti je razumljivo jer ne želi, kako se izrazio “da laž prihvati kao istinu”. Istovremeno, navodi Anđelković, jasno je da vlast smatra da je presuda Karadžiću nepravedna, ali da se iz pragmatičnih razloga ne oglašava.

“Mislim da je vlast dovoljno odgovorna da se u ovom trenutku ne konfrontira sa zapadnim centrima moć. Neće to podržati, ali mislim da je isto tako racionalno da se uzdrži da iznese stav”, kaže Anđelković.

Kad aktuelna vlast u Srbiji ćuti, to je uvek upadljivo, kaže antropolog Stefan Aleksić, jer ona se oglašava o svemu.

”Kada ova vlast ćuti, ona nešto, zapravo, poručuje svom biračkom telu. Ćutanje prvih par dana je, zapravo, prava poruka. Ono sve ostalo što bude došlo četiri, pet, šest dana kasnije, poruka je kojoj niko neće verovati. Vlast je sa svojim biračkim telom već uspostavila neku vrstu prećutnog ugovora ‘da ćemo mi sve to da prećutimo, ali da ćemo intimno znati šta međusobno mislimo’. To je da su ratovi 90-ih bili OK i da je sve u tom ratovima bilo sasvim OK. I svi ti zločini, a to su stotine hiljada mrtvih, da je sve to bilo prihvatljivo. I da je trebalo baš tako”, tumači Aleksić ćutanje vlasti.

Različiti stavovi Saveza za Srbiju

Desničar i jedan od lidera Saveza za Srbiju Boško Obradović izjavio je da je “nepravda što su na slobodi Bil Klinton, Gerhard Šreder, Toni Bler, Hašim Tači, Ramuš Haradinaj, Naser Orić, Ante Gotovina..., a da jedino Karadžić dobija doživotni zatvor".

Dodao je i da će o ratu u BiH govoriti kada se smeni Aleksandar Vučić. Niko iz opozicije, ni partneri iz Saveza za Srbiju, nisu komentarisali ovu izjavu Obradovića. Odlučni su da čuvaju zajedništvo u borbi protiv Vučića.

Gordana Čomić iz Demokratske stranke kaže da je Savez za Srbiju nastao kako bi se, bez obzira na različite političke stavove, zajedno borili protiv nedemokratskog režima, ali da se pokazuje da to nije dovoljno.

“Sada, kada postoji potreba da se reaguje na izjave pojedinih ljudi iz Saveza za Srbiju, pokazuje se da ta taktika nije dovoljna. Ako bi izjave ili postupci pojedinih učesnika iz Saveza za Srbiju dovele do strateškog dijaloga -šta mi to radimo zajedno-onda bi to bio dobar početak za unošenje etike u politiku i za jasan stav da ne možete jednim populizmom da pobeđujete drugi populizam, jednim sramotnim nacionalizmom, drugi sramotni nacionalizam. To je moj čvrst etički stav od uvek. Da li će tako smatrati i druge članice Saveza za Srbiju, ne umem da procenim. Mogu samo da kažem svoj utisak da sumnjam da će biti etičke kičme da se kaže popu pop, a bobu bob, kad su u pitanju ratni zločini na teritoriji bivše Jugoslavije”, kaže za RSE Čomić, inače generalna sekretarka Predsedništva Demokratske stranke.

Demokratska stranka je u saopštenju poručila da se presudom Radovanu Karadžiću utvrđuje pojedinačna, a skida kolektivna krivica srpskog naroda za počinjene zločine. Pokret slobodnih građana na čijem čelu je glumac Sergej Trifinović je pozdravio presudu Karadžiću sa sličnom porukom.

Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, partije koja je među retkim na političkoj sceni Srbije koja je od početka imala jasan stav o krivici Miloševićevog režima u ratovima 90-ih, osudio je ćutanje vlasti i opozicije:

”Pravosnažna presuda Radovanu Karažiću ogolila je sve one u Srbiji koji misle da se može ćutati o presudi čoveku koj je okrvavio svoje ruke”, stav je iznet u saopštenju LDP-a.