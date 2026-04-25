Kanin: Samo novac može da natera Srbiju da deluje u vezi s Banjskom

David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Džons Hopkins u Vašingtonu, kaže da je, kada je reč o incidentu u Banjskoj, novac jedini jezik koji Beograd zaista razume. Prema njegovim rečima, rukovodstvo Srbije neće izručiti Milana Radoičića, bivšeg potpredsednika Srpske liste, najveće srpske stranke na Kosovu, niti će ozbiljno shvatiti odgovornost, osim ako Brisel jasno ne poveže fondove EU i napredak u članstvu s konkretnim koracima u ovom pitanju.