1 Dženis Behljulji (Xhenis Behluli), student informatike sa Kosova učesnik je projekta "How do I see you?" odnosno "Kako te vidim?" koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova kroz film.



U Beogradu je, gde učestvuje na multimedijalnoj izložbi u sklopu istoimenog projekta, otvorenoj tokom filmskog festivala Slobodna zona.



Za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.



"Bilo je to dobro iskustvo jer uvek koristim priliku da steknem srpske prijatelje jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koja mogu da dovedu do bolje budućnosti", kaže Dženis.