Gas, politika i propuštene prilike Južne interkonekcije u BiH

Dvije decenije upozorenja, kriza i političkih blokada – a Bosna i Hercegovina i dalje zavisi od samo jednog pravca snabdijevanja gasom. U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine otvaramo priču o Južnoj interkonekciji – gasovodu koji bi BiH povezao s Hrvatskom i LNG terminalom na Krku, donio alternativu ruskom gasu i veću energetsku sigurnost. Šta BiH mora zakonski riješiti prije početka gradnje? Zašto je ovaj projekat ključan? I šta bi prekid isporuke ruskog gasa, a bez alternative, značio za građane i privredu? Lejlina sagovornica je Maja Žuvela, novinarka Montel News-a koja prati energetska tržišta Evrope.