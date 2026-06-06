Rusija ekonomskim pritiskom pokušava da spreči okretanje Jermenije ka Zapadu

U bujnoj zelenoj dolini na severu Jermenije, blizu granice s Gruzijom, kamioni su u redu na putu koji je još blistao od nedavnog pljuska. Nepomična vozila svedočila su geopolitičkoj bici u kojoj Rusija pokušava da spreči Jermeniju da traži bliže veze sa Zapadom.

U izjavama za Jermenski servis RSE, vozači su delili priče o tome kako su se uputili ka Rusiji natovareni robom za izvoz, samo da bi bili vraćeni.

"Pregledali su sva naša dokumenta i videli kvalitet naših jagoda, proizvoda koje su uzgajali naši seljaci. Ali to je prosto bila politička odluka", rekao je Narek Jeginijan, objašnjavajući kako sudbina njegovog tereta od 20 tona nije izvesna.

Drugi vozač, Ara Isojan, vratio se istom količinom paprika.

"Tvrdili su da su pronašli bolest u našim paprikama koja pogađa samo paradajz. Poslali su nas na parking mesto gde smo morali da platimo sve povezane troškove. Vraćeni smo nakon što smo tamo proveli dan", rekao je on.

Kamiondžije su zabrinute zbog sve većih ruskih ograničenja. Ruska poljoprivredna inspekcija Roseljhoznadzor 2. juna je objavila mere koje se odnose na jermenski krompir, patlidžan, sušeno voće i koštunjavo voće.

To je usledilo posle ranijih mera za druge vrste povrća, riblje proizvode i mineralne vode.

Zvanična saopštenja su govorila o zabrinutosti za zdravlje i bezbednost, ali je Kremlj apsolutno jasno stavio do znanja svoje prave motive.

Jermeni izlaze na birališta 7. juna na parlamentarnim izborima na kojima je ulog osnovna spoljnopolitička orijentacija zemlje. Dok je premijer Nikol Pašinjan gurnuo zemlju ka SAD i Evropskoj uniji, Rusija je odgovorila nizom poteza s ciljem da zaustavi okretanja ka Zapadu.

To je uključivalo pretnje da će Jermenija biti izbačena iz Evroazijske ekonomske unije (EAEU) koju predvodi Moskva, upozorenje da bi mogla biti odsečena od preferencijalnih isporuka goriva i brojne izjave kojima se pojačava pritisak na Jerevan.

Govoreći na samitu u Astani, u Kazahstanu, 29. maja, ruski predsednik Vladimir Putin je čak mračno naznačio da bi Jermenija trebalo da se pripazi ukrajinske sudbine.

"Kriza u Ukrajini je počela naporima da se krene ka pristupanju EU", rekao je on, dodajući da će Jermenija izgubiti svoje tržište u Rusiji i drugim zemljama EAEU, izgubiti jeftin uvoz energenata i suočiti se s preprekama za svoje migrantske radnike koji odlaze u Rusiju – čije doznake decenijama imaju ekonomski značaj.

"Te promene bi mogle dovesti do gubitka najmanje 14 procenata BDP-a Jermenije", dodao je Putin.

EU u pomoć?

Pašinjan je jasno stavio do znanja da je ozbiljan u vezi s prestrojavanjem Jermenije.

U maju je prostro crveni tepih da bi dočekao lidere EU i druge evropske lidere na samitu u Jerevanu, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Pašinjan je takođe zamrznuo članstvo Jermenije u bezbednosnom paktu koji predvodi Rusija, Organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).

Prošle godine, njegova zemlja je usvojila zakon kojim se pokreće proces pristupanja EU. Iako je to cilj čije bi ostvarenje trajalo mnogo godina, Brisel je snažno insistirao na podsticanju proevropske agende Jerevana i takođe nastoji da pruži praktičnu podršku.

To je naglašeno 4. juna, tri dana pred izbore, u telefonskom razgovoru Pašinjana i šefice EU Ursule fon der Lajen (von der Leyen).

"Danas sam razgovarala s premijerom Nikolom Pašinjanom o nedavnim ruskim ograničenjima usmerenim na Jermeniju. To je ništa manje od ekonomske prisile i neprihvatljivo je", rekla je ona u saopštenju posle razgovora. "Moskva koristi ekonomske odnose kao oružje za politički pritisak."

U pripremi je plan za, kako EU to naziva, Autonomnim trgovinskim merama (ATM) koje će omogućiti preferencijalni trgovinski tretman za jermenske poljoprivredne proizvode.

Ipak, među vozačima kamiona u redu u Bagratašenu postojalo je podozrenje prema EU.

"Hoće li nam Španija dozvoliti da prodajemo paradajz u Evropi? Hoće li nam Bugarska dozvoliti da prodajemo paprike? Ili će nam Francuska dozvoliti da prodajemo rakiju", upitao je jedan vozač, koji nije želeo da ostane imenovan.

Zasad nema jasnog odgovora na ova pitanja – iako su izvori u Briselu sugerisali da bi ATM bili povezani sa sezonskom robom. Važno je napomenuti da nema ni detalja o uključenim količinama.

Još jedno pitanje je jednostavno isporuka robe na tržište. Saopštenje EU govori o novootvorenim rutama kroz Tursku, a takođe i o transportu proizvoda kroz Gruziju, ali to su dugotrajna i skupa putovanja.

U svakom slučaju, predstoji dosta težak put. Pogled na zvaničnu statistiku iz poslednjih godina pokazuje da trgovina s Rusijom stalno raste i snažno nadmašuje trgovinu s EU.

'Geopolitička pijaca'

Naravno, Jermenija ima i druge trgovinske partnere. Ujedinjeni Arapski Emirati, na primer, su njeno najveće izvozno tržište, prema Opservatorija ekonomske kompleksnosti, i od Jermenije kupuje uglavnom zlato, nakit i dijamante.

U analizi od 3. juna, stručnjak za Kavkaz Tomas de Val (Thomas de Waal), viši saradnik u Karnegiju za Evropu, naveo je da ceo region teži diverzifikaciji u novoj, multipolarnoj realnosti.

"Ideja da je region bipolaran, zarobljen u binarnom sukobu između Rusije i Zapada, danas ne važi – osim u glavama stratega u Kremlju. Umesto toga, Južni Kavkaz je geopolitička pijaca", napisao je De Val.

"Evropska unija, Kina, zemlje Zaliva, Indija, Turska i Sjedinjene Države su ovde prisutne. U ovom pretrpanom polju, Rusija je sada jedna od mnogih", dodao je on.

Sjedinjene Države su primer za to. Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je prošle godine ugostio Pašinjana i predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva u Beloj kući kako bi simbolično okončao decenije sukoba, i otvorenih i tinjajućih.

Ključni deo sporazuma je trgovinski koridor koji prolazi preko jermenske teritorije, povezujući Azerbejdžan s njegovom eksklavom Nahčivanom, dok istovremeno otvara novu trgovinsku arteriju istok-zapad, zaobilazeći Rusiju i Iran.

Ruta je dobila naziv Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet (TRIPP) i američki predsednik je lično podržao Pašinjana. "Nikol ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor", napisao je Tramp na društvenim mrežama 27. maja.

Državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) koji je govorio na kongresnim saslušanjima ove nedelje, primetio je da se čini da je Rusija iziritirana.

"Rusi nisu baš srećni našim angažmanom tamo. Mislim da postoje pokazatelji da bi želeli da sadašnji (premijer) izgubi izbore kao rezultat ovog snaženja odnosa sa Sjedinjenim Državama", rekao je Odboru za spoljne odnose Senata 2. juna.

On je, međutim, dodao da "ne tražimo od njih (Jermenije) da ne budu prijatelji s drugim zemljama".

Srećan rođendan od Putina

U samoj Jermeniji, ove debate su vođene s približavanjem izbora.

"Iskorišćeni smo kao platforma protiv Rusije", rekao je novinarima 27. maja Samvel Karapetijan, šef vodeće opozicione partije Snažna Jermenija. "Svakog dana bismo mogli da vičemo o najboljim odnosima sa EU, ali ne bismo mogli ni na koji način da iskoristimo te odnose."

Karapetijan je uhapšen prošle godine pod optužbom da je pozivao na nezakonito preuzimanje vlasti. U to vreme Ričard Giragosijan, šef tink-tenka Centar za regionalne studije u Jerevanu, rekao je za RSE da je hapšenje bio "potez jermenske vlade da spreči rusko mešanje" u izbore.

Karapetijan, milijarder s dvojnim rusko-jermenskim državljanstvom, trenutno je u kućnom pritvoru u Jerevanu. On kaže da su optužbe protiv njega politički motivisane.

Sa svoje strane, Pašinjan je rekao da ne traži raskid s Moskvom.

"Imam zaista prijateljske odnose s predsednikom Ruske Federacije", rekao je on na jednom predizbornom skupu u maju.

Nedavno je rekao da ga je Putin pozvao telefonom da mu čestita rođendan 1. juna, a u zvaničnom saopštenju je pohvaljen Putin zbog njegovog "prijateljskog tona".