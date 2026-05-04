Armenija u centru pažnje dok se evropski lideri okupljaju u Jerevanu

Glavni grad Armenije, Jerevan, dobiće rijetku priliku da bude u centru svjetske pažnje, kada se desetine svjetskih lidera – uključujući i generalnog sekretara NATO-a – okupe u ovoj južnokavkaskoj zemlji na dva samita pod vođstvom Evrope, koji počinju ove sedmice.

Armenski premijer Nikol Pashinyan i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa biće domaćini za okupljanje više od 40 lidera i zvaničnika, uglavnom iz zemalja Evropske unije, na samitu Evropske političke zajednice (EPC) 4. maja.

Dan kasnije, čelnici EU održaće samit između Unije i Armenije, zemlje bez izlaza na more sa nešto manje od tri miliona stanovnika, koja se još oporavlja od višedecenijskog sukoba sa susjednim Azerbejdžanom.

EPC je labava politička platforma koja okuplja sve evropske države, izuzev Bjelorusije, Rusije i Vatikana. Sastaje se na nivou lidera dva puta godišnje od 2022. godine, kada je format osmislio francuski predsjednik Emmanuel Macron, ubrzo nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu. Macron je u Jerevan stigao 3. maja.

Uz očekivano prisustvo generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea, kao i predsjednika svih glavnih institucija EU, Jerevan će ugostiti više političkih zvaničnika najvišeg ranga nego ikada ranije u istoriji ove male južnokavkaske republike.

Britanski premijer traži podršku za zajam Ukrajini

Velike najave rijetke su na samitima Evropske političke zajednice (EPC), ali se očekuje da će britanski premijer Keir Starmer saopštiti da London želi da sarađuje s Evropskom unijom kako bi podržao Ukrajinu u obezbjeđivanju sredstava za ključnu vojnu opremu.

Britanska vlada je 3. maja saopštila da će zemlja započeti razgovore o saradnji s EU na zajmu vrijednom 106 milijardi dolara za Kijev, dok London nastoji da produbi veze s Unijom – koju je napustio 2020. godine – u trenutku neizvjesnosti oko posvećenosti SAD tom pitanju.

U međuvremenu, veliki dio fokusa samita biće usmjeren na domaćina, Armeniju, dajući premijeru Pashinyanu priliku da bude u centru pažnje svega mjesec dana prije parlamentarnih izbora – na kojima važi za favorita.

Skup EPC-a i samit EU–Armenija koji slijedi vjerovatno će Pashinyanu pružiti priliku da dodatno učvrsti svoj imidž međunarodnog državnika.

Kako je jedan visoki zvaničnik EU rekao uoči sastanka: "Ovo je prvi put da se EPC sastaje na Južnom Kavkazu. A činjenica da se Evropa okuplja u Armeniji snažna je ilustracija geopolitičkog puta te zemlje."

Brisel je i dalje daleko od toga da ponudi Armeniji jasan put ka članstvu u EU, ali je odluka da se samit održi u toj zemlji barem simboličan gest koji vlasti u Jerevanu veoma cijene.

Ipak, nije sve idealno. Na nezadovoljstvo EU strane, izgleda da nakon samita EPC-a i EU–Armenija neće biti pitanja novinara – već samo zvanična saopštenja.

Zvaničnici EU, koji su za Radio Slobodna Evropa govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da je to učinjeno na insistiranje zemlje domaćina i da je vjerovatno pokušaj Jerevana da obezbijedi što strožu kontrolu nad tokom događaja.

Dolazak Zelenskog

Uz pojačane mjere bezbjednosti, ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy doputovao je u armensku prijestonicu Jerevan kasno 3. maja, uoči samita Evropske političke zajednice (EPC).

U poruci objavljenoj na Telegramu, Zelenskyy je naveo da će mu ciljevi biti približavanje "dostojanstvenom" okončanju rata s Rusijom, unapređenje paketa podrške Ukrajini u vrijednosti od 106 milijardi dolara, kao i "jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane i energetske podrške Ukrajini te saradnje s partnerima u oblasti energetike".

Pojavljivanje Zelenskog vjerovatno neće biti dobro primljeno u Moskvi. Armenija je dugo bila saveznik Rusije, koju je Jerevan smatrao zaštitnikom od neprijateljskih susjeda, a Rusija i dalje ima vojnu bazu u zemlji. Međutim, premijer Pashinyan, otkako je u maju 2018. preuzeo vlast u Armeniji, nastoji da oprezno približi zemlju Zapadu.

Nije odmah bilo jasno da li će samitu prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev. Obje zemlje imaju istorijske i aktuelne političke nesuglasice s domaćinom, iako su strane posljednjih godina pokušavale da unaprijede odnose.

Zvaničnici navode da je najvjerovatniji scenario da će se azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev obratiti ostalim liderima putem video-linka, dok bi Ankara mogla poslati ministra vanjskih poslova Hakana Fidana – što predstavlja niži nivo predstavljanja u odnosu na predsjednički, čemu se Jerevan protivi.

Međutim, jedno novo ime je sigurno – kanadski premijer Mark Carney, čime će po prvi put jedan lider koji ne dolazi iz Evrope prisustvovati sastanku Evropske političke zajednice (EPC), nakon što su ga kao gosta pozvali Pashinyan i Costa.

Moguće je, međutim, da će Kanada postati stalni učesnik EPC-a. Jedan evropski diplomata uporedio je to s godišnjim učešćem Australije na evropskom takmičenju "Evrovizija", nakon njenog prvobitnog nastupa kao posebnog gosta 2015. godine.

Drugi visoki zvaničnik EU izjavio je da je "Kanada u velikoj mjeri istomišljenik Evrope kada je riječ o geopolitici i bezbjednosti, da dijeli ista načela, vjeru u međunarodni poredak zasnovan na pravilima, utemeljen na međunarodnom pravu, kao i iste ciljeve – odbranu tog poretka kroz multilateralizam, sa Ujedinjenim nacijama u njegovom središtu".



