Odbor UN-a nalazište kod Jerihona upisao kao Palestinu

Konferencija Ujedinjenih naroda izglasala je u nedjelju, 17. septembra da nalazište pretpovijesnog naselja u blizini drevnog grada Jerihona na Zapadnoj obali uvrsti na popis svjetske baštine u Palestini, javila je agencija Associated Press (AP).



AP ocjenjuje da je to odluka koja će vjerojatno razljutiti Izrael koji kontrolira teritorij i ne priznaje Palestinu kao državu.



Jerihon je jedan od najstarijih stalno naseljenih gradova na svijetu, a nalazi se na dijelu Zapadne obale pod izraelskom okupacijom kojom upravljaju međunarodno priznate palestinske vlasti.



Popis se odnosi na obližnje arheološko nalazište Tell es-Sultan, koje sadrži pretpovijesne ruševine koje datiraju iz devetog tisućljeća prije nove ere i nalazi se izvan samog antičkog grada.

Odluka je donesena na sastanku Odbora za svjetsku baštinu UN-a u Rijadu, Saudijska Arabija, pod pokroviteljstvom Organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO).



Izrael je napustio UNESCO 2019. godine, optuživši ga da je pristran prema njemu i da umanjuje njegovu povezanost sa Svetom zemljom.



Izrael se također usprotivio UNESCO-ovom prihvaćanju Palestine kao države članice 2011.



Međutim, Izrael je ostao strana Konvencije o svjetskoj baštini i poslao je izaslanstvo na sastanak u Rijadu.



Izrael je osvojio Zapadnu obalu, zajedno s Gazom i istočnim Jeruzalemom, u Bliskoistočnom ratu 1967. godine. Palestinci žele sva tri teritorija za svoju buduću državu.



Izrael gleda na Zapadnu obalu kao na biblijsko i kulturno središte židovskog naroda.



Nije bilo ozbiljnih ili suštinskih mirovnih pregovora više od desetljeća, a Izrael trenutno vodi najnacionalističkija i najreligioznija vlada u svojoj povijesti, čineći bilo kakav pomak prema palestinskoj državnosti gotovo nezamislivim.



Moderni grad Jerihon je glavna atrakcija za turiste na palestinskim teritorijima, kako zbog svojih povijesnih znamenitosti tako i zbog blizine Mrtvog mora.



Godine 2021. Palestinske vlasti predstavile su veliku obnovu jednog od najvećih mozaika na Bliskom istoku, u jerihonskoj palači koja datira iz 8. stoljeća.

Tell es-Sultan, humak ovalnog oblika, sadrži dokaze jednog od prvih poznatih sela čovječanstva i važnog grada iz brončanog doba koji datira iz 2600. godine prije nove ere.

Udaljen je oko dva kilometra od ostataka prvog grada Jerihona, koji sadrži ruševine važne za židovsku povijest, uključujući sinagogu koja datira iz prvog stoljeća prije Krista.



UNESCO, koji to mjesto naziva Drevni Jerihon/Tell es-Sultan, potrudio se pojasniti da su te dvije lokacije različite.



"Imovina predložena za nominaciju je prapovijesno arheološko nalazište Tell es-Sultan koje se nalazi izvan antičkog nalazišta Jerihona", rekao je Ernesto Ottone, pomoćnik glavnog direktora UNESCO-a, tijekom sastanka na kojem se raspravljalo o nalazištu.



"Kasniji povijesni razvoj, koji se proteže tisućljećima i prikazan materijalnim ostacima izvan granica Tell as-Sultana, sačinjava bogat kulturni kontekst, vrijedan povijesnog interesa i očuvanja, uključujući, između ostalog, židovsku i kršćansku baštinu. Međutim, to nije fokus predložene nominacije", dodao je



Povijesno nasljeđe dugo je bilo među mnogim žarištima u izraelsko-palestinskom sukobu, pri čemu su obje strane koristile arheologiju i konzervaciju kako bi pokazale, kako kažu, svoju jedinstvenu vezu sa Svetom zemljom.



Palestinske vlasti, koje su Ujedinjeni narodi prije deset godina priznale kao državu nečlanicu promatrača, pozdravile su imenovanje Tell es-Sultana.



Predsjednik Mahmoud Abbas rekao je u izjavi da to "svjedoči o autentičnosti i povijesti palestinskog naroda", dodajući da je "država Palestina predana očuvanju ovog jedinstvenog mjesta za dobrobit čovječanstva".



Nije bilo trenutačnih komentara iz Izraela, naveo je AP.



UNESCO sa sjedištem u Parizu pokrenuo je Popis svjetske baštine 1978. godine. On uključuje široku lepezu od preko 1.000 lokacija - od Akropole u Ateni do Kineskog zida - koje su nominirale njihove zemlje.