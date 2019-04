Da li je u Jajcu crkva sv. Marije ili džamija Fethija?

Trend podjela po nacionalnom ključu, koji je nakon rata prisutan u svim sferama bh. društva, od škola, do javnih poduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjovjekovna Crkva Svete Marije sa zvonikom sv. Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica.

Ostaci srednjovjekovne Crkve Sv. Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu, i, kako naglašava Aida Zulum Klapuh iz turističke agencije "Jajce Adventure", jedna od najbitnijih građevina za taj grad i njegove posjetitelje.

"Moramo biti svjesni da je ovaj objekt od velikog kulturnog i historijskog značaja. Neosporna je činjenica da je to bila krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja i kao takva pripada svim građanima BiH, te je nešto čime bi se mi iz Jajca morali ponositi. Osim toga, ovaj spomenik je kandidat sa listu UNESCO-a, čime bi trebao postati svjetska baština", kazala je Zulum Klapuh za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Crkva Sv. Marije, odnosno Džamija Fethija, godinama je na meti ideoloških sporova predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija, koji se ne mogu se dogovoriti o budućnosti ovog spomenika, kao ni o tome tko će njime upravljati.

"Smatram da Crkva treba pripasti onome tko ju je i gradio. Nju su koristili katolici jajačkog kraja, u njoj se krštavalo, održavale su se misle i krunisao kralj Stjepan Tomašević. Onda su došli neki nepoznati ljudi, osvajači, i to su preuzeli i pretvorili u džamiju. Moje osobno mišljenje je da je to, ipak, crkva i mislim da treba pripasti onome tko je u nju uložio silan trud i ljubav. Katolici jajačkog kraja Crkvu nose u svom srcu, a neki drugi prema njoj nose inat, jer je žele samo preuzeti u svoje vlasništvo", ističe za RSE Smiljka Brtan, direktorica Doma kulture u Jajcu i članica Općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce.

S druge strane, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Jajcu Zehrudin Hadžić tvrdi da se priča oko Crkve / Džamije, bespotrebno politizira, te naglašava da je to prije svega nacionalni spomenik, ali u vlasništvu Islamske zajednice.

"U povijesti je to bila crkva, pa džamija, a sada je ruševina. Mora se znati da je to vlasništvo Islamske zajednice i mi smo pokrenuli tužbu, odnosno sudski postupak kako bi ušli u posjed. O tome šta će ona biti odlučuje, prije svega, Islamska zajednica, uz suglasnost Komisije za nacionalne spomenike BiH. Mi u ovom momentu nismo rekli šta ćemo graditi, jer to ne znamo. Cilj nam je da se građevina zaštiti i da se pronađe rješenje da se ona restaurira, a u kojem obliku će biti ne znamo", kazao je Hadžić za RSE.

Medžlis islamske zajednice u Jajcu inače je pokrenuo sudski spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je do sada, kako tvrde, nelegalno brinula lokalna Agencija za kulturno-povijesnu baštinu.

A da cijela situacija svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, mišljenja je autor teksta "Treće poluvrijeme sv. Marije", pisac i novinar Ivan Lovrenović, koji za RSE kaže da je primjer iz Jajca slika cjelokupne situacije u oblasti kulture u BiH.

"Bolje je da kulturno blago propada nego da neka od političkih opcija ili etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećena i to je, dakle, potpuno nakaradna kulturna politika. Kada je riječ o Crkvi Sv. Marije, odnosno Džamiji Fethiji, te politike su osujetile briljantni plan koji je napravio veliki talijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno... Čitava stvar je propala, opet, zbog svega ovog, jer je hrvatskoj zajednici smetalo nešto, a bošnjačkoj nešto drugo... Mislim da im, zapravo, ništa ozbiljno nije smetalo, nego to što bi takav projekt izmjestio ovu građevinu iz njihovih snova i fantazija da će je, jednom, pretvoriti u nešto ekskluzivno njihovo", kazao je Lovrenović.

Upozorivši da ovakvi odnosi ugrožavaju spomenik kulture nulte kategorije, Lovrenović ističe da je on, umjesto mnogo brige i ulaganja u održavanje, prepušten zubu vremena.

"Budućnost je da ostanu zidine, kakve i jesu, i da se o njima ne vodi istinska briga. I taj toranj sv. Luke koji je, apsolutno, jedinstveni artefakt, na području cijele BiH, nalazi se u vrlo opasnom stanju, i to odavno, i nije nemoguće da jednog dana dođe do urušavanja. Tako da, to je budućnost", upozorio je Lovrenović.

A da podizanje tenzija i svojatanja nacionalnih spomenika, kojima se bave lokalni političari i religijski dužnosnici, šteti, kako ugledu Jajca, tako i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici.

"Ova neka lokalna svojatanja su van svake pameti, a tenzijama se samo stvara negativna slika o našem gradu i šteti razvoju turizmu, kao naperspektivnijeg pravca ekonomije. Crkva je izgrađena prije 800 godina, a prije 490 godina je bila džamija, tako da nijedna vjerska, ni etnička skupina, ne može svojatati ovaj objekt radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke BiH, kojom se trebamo ponositi", kazala je Aida Zulum Klapuh.