Novi mandatar za sastav izraelske vlade pozvao na nacionalno jedinstvo

Lider izraelske opozicije Jair Lapid pozvao je u četvrtak veče na formiranje vlade jedinstva i zarekao se da će pronaći zajednički jezik između ideološki različitih stranaka koje pokušavaju da smene premijera Benjamina Netanjahua.



To je prvo Lapidovo obraćanje otkako ga je u sredu predsednik Izraela Ruven Rivlin izabrao za mandatara za sastav nove vlade.



"Verujem u dobre namere mojih budućih partnera. Oni si različiti ljudi različitih pogleda, ali je činjenica da ga to što se neko sa nama ne slaže ne čini neprijateljem", rekao je Lapid.

On ima na raspolaganju četiri nedelje da formira novu koalicionu vladu pošto Netanjahu u tome nije uspeo u zadatom roku do 4. maja u ponoć, posle parlamentarnih izbora 23. marta.



Bilo bi potrebno da Lapid okupi u koaliciju sedam partija potpuno različitih ideologija.



Netanjahu je duboko podelio zemlju najvećim delom zbog suđenja za korupciju.



Četiri uzastopne runde izbora u poslednje dve godine završile su se bez jasnog pobednika i dovele su do političkog zastoja, a Lapid je obećao da će ga, prevazići i zaceliti duboke podele u izraelskom društvu, te da će se pozabaviti dubljim ekonomskim i socijalnim teškoćama.



"Od mog prvog dana u politici, to mi je bila želja, to je moja misija. Da pronađem zajedničko dobro. Da odvedem izraelsko društvo od nesporazuma u sporazum“, rekao je 57-godišnji Lapid koji je u politiku ušao 2013. godine posle uspešne karijere kolumniste, TV voditelja i autora.



Njegova partija centra Ima budućnosti (Ješ atid) vodila je uspešnu kampanju i postao je ministar finansija, ali se koalicija zbog neslaganja sa Netanjahuom brzo raspala i on je u opoziciji od 2015.



Ješ atid je popularan među sekularnim glasačima iz srednje klase i do sada je ta partija kritikova bliske veze Netanjahua sa partijama ultraortodoksnih Jevreja i pozivala ga da se povuče dok mu se sudi.

Lider izraelske opozicije Jair Lapid pozvao je u četvrtak veče na formiranje vlade jedinstva i zarekao se da će pronaći zajednički jezik između ideološki različitih stranaka koje pokušavaju da smene premijera Benjamina Netanjahua.



To je prvo Lapidovo obraćanje otkako ga je u sredu predsednik Izraela Ruven Rivlin izabrao za mandatara za sastav nove vlade.



"Verujem u dobre namere mojih budućih partnera. Oni si različiti ljudi različitih pogleda, ali je činjenica da ga to što se neko sa nama ne slaže ne čini neprijateljem", rekao je Lapid.



On ima na raspolaganju četiri nedelje da formira novu koalicionu vladu pošto Netanjahu u tome nije uspeo u zadatom roku do 4. maja u ponoć, posle parlamentarnih izbora 23. marta.



Bilo bi potrebno da Lapid okupi u koaliciju sedam partija potpuno različitih ideologija.



Netanjahu je duboko podelio zemlju najvećim delom zbog suđenja za korupciju.



Četiri uzastopne runde izbora u poslednje dve godine završile su se bez jasnog pobednika i dovele su do političkog zastoja, a Lapid je obećao da će ga, prevazići i zaceliti duboke podele u izraelskom društvu, te da će se pozabaviti dubljim ekonomskim i socijalnim teškoćama.



"Od mog prvog dana u politici, to mi je bila želja, to je moja misija. Da pronađem zajedničko dobro. Da odvedem izraelsko društvo od nesporazuma u sporazum“, rekao je 57-godišnji Lapid koji je u politiku ušao 2013. godine posle uspešne karijere kolumniste, TV voditelja i autora.



Njegova partija centra Ima budućnosti (Ješ atid) vodila je uspešnu kampanju i postao je ministar finansija, ali se koalicija zbog neslaganja sa Netanjahuom brzo raspala i on je u opoziciji od 2015.



Ješ atid je popularan među sekularnim glasačima iz srednje klase i do sada je ta partija kritikova bliske veze Netanjahua sa partijama ultraortodoksnih Jevreja i pozivala ga da se povuče dok mu se sudi.

Netanjahu je nakon što je izraelski predsednik Rivlin poverio mandat Lapidu da obrazuje novu vladu, upozorio da će ona biti “opasna levičarska”.

„To će biti opasna levičarska vlada, sa fatalnom kombinacijom nedostatka pravca, nedostatka sposobnosti i nedostatka odgovornosti“, rekao je Netanjahu u sredu veče.

On je kritikovao svog bivšeg saradnika, sada protivnika, lidera partije Jamina (Desno) Naftali Beneta što nije isključio mogućnost formiranja vlade jedinstva sa Lapidom.

Dugogodišnji premijer je ponovo apelovao na Beneta da odbije koaliciju sa Lapidom, tvrdeći da on i vođa Jamine mogu da obrazuju desničarsku vladu.

Netanjahu nije rekao da li bi takva vlada imala dovoljnu podršku parlamenta, Kneseta, da položi zakletvu.

Takođe je optužio Beneta da zaslepljen ambicijom i za izdaju izraelske nacionalističke desnice zbog spremnosti da saradjuje sa umerenim strankama.