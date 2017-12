Glavni grad Jerusalem?

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je da SAD priznaju Jeruzalem kao glavni grad Izraela, te da je to u najboljem interesu SAD i postizanja mira. “Ovo je novi pristup konfliktu između Izraela i Palestinaca”, dodao je Trump u obraćanju iz Bijele kuće. U američkoj administraciji kažu da je to u biti potvrda faktičnog stanja, dok međunarodna zajednica smatra da će to potaknuti nove tenzije na Bliskom istoku. Palestinci su najavili “tri dana gnjeva”. U Izraelu pozdravljaju odluku i smatraju je povijesnom.