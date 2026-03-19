Izrael proširuje opseg napada, gađa sjever Irana, dok energetska postrojenja gore u regionu Zaliva

Izrael je proširio opseg svojih napada na Iran kasno 18. marta, navodeći da je izveo zračne napade na sjever zemlje, dok su izraelski mediji objavili da su iranski ratni brodovi gađani duž obale Kaspijskog mora.

Dok je Izrael napadao na sjeveru, istovremeno je gađao i lokacije iranske energetske infrastrukture u Zalivu, a Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila na postrojenja za naftu i gas u državama Zaliva, pri čemu je već široko rasprostranjeni sukob prijetio da izmakne kontroli.

Izraelski napad na sjever prvi je u tom dijelu Irana od početka američko-izraelskog rata 28. februara, a većina prethodnih udara bila je usmjerena na Teheran, centralni Iran i zapad zemlje.

"Izraelsko ratno zrakoplovstvo, djelujući na osnovu obavještajnih podataka mornarice i IDF-a, počelo je gađati mete u sjevernom Iranu po prvi put tokom Operacije Roaring Lion", saopštila je vojska, pozivajući se na Izraelske odbrambene snage.

Prema izraelskim medijima, izraelski borbeni avioni napadali su iranske ratne brodove u luci Bandar Anzali na obali Kaspijskog mora.

Ovi navodi nisu odmah mogli biti potvrđeni, a informacije o posljedicama napada nisu bile dostupne.

Vijesti o udarima na sjever dolaze dok se rat u Iranu nastavlja prelijevati nasiljem na druge dijelove regiona, pri čemu Teheran gađa saveznike SAD-a, posebno države Arapskog zaliva.

Iran gađa energetske objekte i prijeti daljnjim napadima

Iran je zaprijetio napadima na energetska postrojenja širom regiona nakon što je saopštio da je njegovo ogromno gasno polje u Južnom Parsu pogođeno 18. marta, što je prvi prijavljeni udar na infrastrukturu te zemlje u Zalivu otkako je počela američko-izraelska kampanja bombardovanja.

Izraelski mediji su objavili da je napad izvela izraelska vojska uz saglasnost SAD‑a, ali američki predsjednik Donald Trump kasnije je na Truth Socialu rekao da Washington nije znao unaprijed za napad, navodeći da je Izrael "nasilno udario" na ključno energetsko postrojenje.

Kao odgovor, Iran je izdao upozorenje o evakuaciji za više naftnih postrojenja širom Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, navodeći da će biti gađana "u narednim satima".

Gotovo odmah, Katar je prijavio požar u svom glavnom gasnom centru, Ras Laffanu, nakon navodnog iranskog raketnog napada, pri čemu su na teren poslane hitne ekipe, a državna kompanija QatarEnergy saopštila o "velikoj šteti".

Nekoliko sati kasnije, u jutarnjim satima 19. marta, Iran je saopštio da je ponovo napao ovo postrojenje, dok su katarski zvaničnici rekli da su najnoviji udari izazvali požare i "veliku štetu" na lokaciji. Zvaničnici su kasnije potvrdili da su svi požari u gasnom centru stavljeni pod kontrolu.

U komentarima na društvenim mrežama kasno 18. marta, Trump je obećao da neće biti daljnjih izraelskih napada na "izuzetno važno i vrijedno" gasno polje Južni Pars. Međutim, upozorio je Teheran da bi američke snage "masovno uništile" cijeli kompleks ako Iran ponovo napadne Katar. Nije bilo odmah jasno da li je Trump znao za prijavljeni drugi iranski napad na katarsko nalazište.

U još jednom očiglednom napadu na energetski sektor, Saudijska Arabija je saopštila da je presrela i uništila četiri balističke rakete koje su letjele prema Rijadu, te prijavila pokušaj napada dronom na postrojenje za gas na istoku zemlje.

Fragmenti jedne od raketa pali su u blizini rafinerije južno od prijestolnice, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

A u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, obustavljene su operacije u gasnom postrojenju Habšan dok su vlasti reagovale na dva incidenta u kojima je pao otpad nakon presretanja projektila.

"Vlasti u Abu Dabiju reaguju na incidente u gasnim postrojenjima Habšan i na naftnom polju Bab, uzrokovane padom ostataka nakon uspješnog presretanja projektila", saopštio je medijski ured Abu Dabija 19. marta.

"Gasna postrojenja su isključena."

Rast cijena nafte

Cijene nafte nastavile su rasti usred straha od velikih poremećaja u globalnoj industriji nafte, pri čemu je cijena referentne Brent nafte porasla više od 5 posto, na 112,84 dolara po barelu.

"Najveća zabrinutost odnosiće se na potencijalne napade na saudijski naftovod Istok–Zapad ili izvozne objekte na Crvenom moru koji, zajedno s Fudžejrom, predstavljaju jedine značajne alternative Hormuškom moreuzu", izjavio je Torbjorn Soltvedt, glavni analitičar za Bliski istok u kompaniji Verisk Maplecroft, prenio je Reuters.

Trump je rekao da formira koaliciju za pratnju brodova kroz Hormuški moreuz, ključni pomorski prolaz za naftni sektor koji je Teheran praktično zatvorio. Međutim, većina američkih saveznika odbila je da se pridruži toj inicijativi.

Napadi se nastavljaju u trenutku dok režim u Teheranu trpi smrtonosne udarce u vrhu svog rukovodstva.

Iran je 18. marta potvrdio smrt svog ministra obavještajnih poslova, Esmaila Khatiba, dan nakon što je priznao da su još dvije visoke zvanične osobe ubijene. U Washingtonu je najviši američki obavještajni zvaničnik rekao da iranska vlada "izgleda da je netaknuta, ali u velikoj mjeri degradirana Operacijom Epic Fury", američkim nazivom za tu vojnu operaciju.

Šef obavještajne službe Khatib posljednji je u rastućem broju visokih iranskih zvaničnika koji su ubijeni otkako je dugogodišnji vrhovni vođa Ali Hamenei umro 28. februara, prvog dana američko-izraelske kampanje. Njegov sin, ajatolah Modžtaba Hamenei, nije viđen u javnosti otkako je imenovan za novog vrhovnog vođu.

Smrtni slučajevi u Izraelu

Dok Izrael nastavlja pojačavati napade na Iran i Liban, gađajući Hezbollah, koji SAD smatraju terorističkom organizacijom, i sam trpi žrtve i štetu od iranskih uzvratnih udara na svoju teritoriju.

U ranim jutarnjim satima 19. marta, izraelska ambulantna služba saopštila je da je jedan strani radnik ubijen u Mošavu Adanim tokom iranskog raketnog napada, dok su izraelski mediji javili da je jedna osoba poginula od gelera u regiji Šaron.

Na Zapadnoj obali, palestinske vlasti su saopštile da su geleri pogodili frizerski salon, usmrtivši najmanje tri žene 18. marta, što predstavlja prve potvrđene palestinske žrtve povezane s ratom na Bliskom istoku.

Uz izvještavanje Reutersa i AFP-a