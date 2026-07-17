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Od Izraela do Balkana preko SAD

Od Izraela do Balkana preko SAD
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Od Izraela do Balkana preko SAD

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Tačan obim izvoza oružja iz Srbije u Izrael nije zvanično poznat, ali teretni avioni saobraćaju između Tel Aviva i Beograda. Kobi Majkl iz Instituta za studije nacionalne bezbednosti u Tel Avivu kaže da je Srbija pomogla Izraelu da prevaziđe "krizu nestašice naoružanja" sa kojom se suočio nakon napada Hamasa u oktobru 2023. godine. U "Uvidu" se između ostalog, govori i o tome: zašto je srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine u Jerusalimu dočekan sa zastavom entiteta, a ne državnom zastavom; kako Izrael gleda na bliske veze Srbije sa Iranom; zašto se saradnja sa Izraelom u Albaniji smatra izrazom lojalnosti Sjedinjenim Američkim Državama; i kako je Izrael izazvao političku krizu u Sloveniji. Sagovornici: Kobi Majkl, Institut za studije nacionalne bezbednosti (Tel Aviv); Roland Bimo, bivši ambasador Albanije u SAD (Tirana); Luka Lisjak Gabrijelčič, istoričar (Ljubljana); Duško Lopandić, Evropski pokret u Srbiji (Beograd); Vedran Obućina, Centar za međureligijski dijalog (Rijeka).

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