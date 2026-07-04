Ministar Vlade Srbije u Teheranu na opraštanju od Hamneija

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, kao izaslanik Vlade Srbije, prisustvovao je ceremoniji oproštaja od vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, ajatolaha Alija Hamneija, saopšteno je na zvaničnom ministrovom Instagram nalogu.

Navedeno je da se ministar Bratina upisao u knjigu žalosti i u ime Vlade i naroda Srbije izjavio saučešće narodu Irana.

Na sajtu iranskog Ministartva tehnologije, inovacija i međunarodnih poslova navodi se da je Bratina stigao u Teheran 3. jula i da ga je na aerodormu dočelao zamenik ministra Mohammad Hafez Hakami.

U Iranu je 4. jula počela višednevna sahrana vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, 28. februara.

Opoziciona Stranka slobode i pravde upitala je da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio američku administraciju da šalje ministra u Teheran.

"Nakon ovoga jasno jeda nema ništa od koordiniranja i usaglašavanja spoljne politike sa EU, bez obzira što je to jedan od ključnih uslova za 'odmrzavanje' evropskih integracija" poručeno je.

Zvanični Beograd održavao je prijateljske odnose sa Iranom prethodnih godina uprkos tome što je ta zemlja bila pod međuanarodnim sankcijama zbog nuklearnih aktivnosti i kršenja ljudskih prava.