Josipović: Iznenađen sam presudom da je Hrvatska umešana u rat

Bivši predsednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da nije iznenađen odlukom Žalbenog veća Haškog tribunala kojom je potvrđena presuda bivšem premijeru "Herceg-Bosne" Jadranku Prliću, bivšem ministru odbrane "Herceg-Bosne" Bruni Stojiću i načelniku Glavnog stožera Hrvatskog veća obrane Slobodanu Praljku za zločine nad muslimanskim stanovništvom tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Iznenadio ga je, međutim, deo presude po kojoj je Hrvatska bila umešana u rat i po kojoj je prvi predsednik nezavisne Republike Hrvatske Franjo Tuđman bio udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) zajedno sa čelnicima "Herceg-Bosne".

"Voleo bih videti presudu kao celinu jer je iz medijskih izveštaja medija teško govoriti o argumentaciji. Moram reći da me, kada je reč o zločinima kao takvim, presuda ne iznenađuje. Ustalom, ni odbrane nisu poricale same zločine i mislim da je žalosno da su i javnost i političari, pa i mediji u prvom redu, koncentrisani na neke političke aspekte presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se setimo, a to su žrtve", ističe Josipović.

"Koristim ovu priliku da se tih žrtva i ja setim i da kažem da je to sve što se dešavalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažnjen", kaže nekadašnji predsednik Hrvatske.

Kada je reč o zajedničkom zločinačkom poduhvatu, Josipović navodi da on pokazuje da "sud nema jednake kriterijume".

"Tu sam malo više iznenađen za razliku od prvog dela gde nisam iznenađen zato što možemo i o Miloševićevoj (Slobodan) i o Tuđmanovoj (Franjo) i o Izetbegovićevoj (Alija) politici misliti šta god želimo, međutim, ono što je za primetiti je da sud nema jednake kriterijume. U predmetima koji su se ticali zločina koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački poduhvat, iako je istorijski sasvim jasno da je Milošević bio motor onoga što se događalo", ocenjuje Josipović.

"Znate da nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini, ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija, tim pre što sam kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima, bez obzira o kome je reč, proglašavaju osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin", reči su Josipovića.

Tu mislim na sve, navodi Josipović, koji nisu suđeni ili osuđeni po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog poduhvata.

"Taj oblik odgovornosti je, sa stanovišta kaznenog prava, dvojben. Kada to kažem, ne govorim o političkim aspektima. Politička ocena je nešto sasvim drugo i znate, ponavljam, kakav je moj odnos prema politici koja se vodila prema Bosni i Hercegovini", naglašava Josipović.

Na pitanje kako će ovaj deo presude uticati na zvanični stav Hrvatske da je vodila samo domovinski, odbrambeni rat, Jospović ocenjuje da je "javna tajna da je Hrvatska sudjelovala i u borbama na području Bosne i Hercegovine".

"Tu je bilo različitih objašnjenja kojima se to želelo legitimisati, na kraju rata je to i bilo legitimisano na osnovu sporazuma Tuđmana i Izetbegovića. Reč je o sporazumu kojim su dva predsednika procenila da je došao trenutak da se zajedničkom borbom pobedi srpska strana, koju su tada i jedni i drugi smatrali agresorom, i Izetbegović je pristao da hrvatske vojne snage, posebno u pripremi 'Oluje', dođu na područje BiH i da tamo deluju kao legalna hrvatska vojska", navodi Josipović.

Kada je reč o odnosima u regionu, nekadašnji predsednik Hrvatske očekuje da će u prvom trenutku porasti napetosti.

"Međutim, na kraju se odnosi u budućnosti ipak svode na realnu politiku i mislim da jako zavisi od vođstava i Hrvatske i BiH, pa i Srbije da li imaju kapacitet i sposobnost da istoriju ostave iza sebe i da grade neku bolju i drugačiju budućnost", zaključuje Ivo Josipović za RSE.

On je mišljenja da su odnosi među državama Zapadnog Balkana danas "lošiji nego pre tri, četiri ili pet godina".