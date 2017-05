Vlasnik Buroj Ozona: Oni koji nas ne žele, ne misle dobro BiH

Jedna od najvećih investicija u Evropi, izgradnja turističkog naselja Buroj Ozone, nadomak Sarajeva, unatoč sumnji i problemima biće realizirana, obećanje je ovo prvog čovjeka kompanije Ismaila Ahmeda. Zastoj u gradnji izazvan je birokratskim problemima, a ne odustajanjem investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), koji je do sada uložio 8,5 miliona eura u projekat. Mnogo dalje od kamena temeljca i nekoliko temelja za vile, kaže Ahmed za RSE, otišlo bi se davno, da je sistem uvezan i da postoji veća potpora investitorima, jer ono što se u BiH završava mjesecima, drugdje traje sedmicu.

RSE: Buroj Ozone najavljen je kao najveća investicija u Evropi, ali dalje od kamena temeljca se nije otišlo. Jeste li odustali?

Ahmed: Kamen temeljac je postavljen krajem septembra prošle godine. U biti mi smo tada i počeli radove na nekoliko vila. Međutim, nakon toga smo promijenili ime kompanije iz Buroj doo. u Buroj International Group. Nakon toga sve je stalo zbog papirologije. Usporili su nas sud, poreska administracija, viza za direktora kompanije... Sve je to zahtijevalo veliku papirologiju, kakvu ne možete vidjeti nigdje drugo, jer promjena imena firme svuda traje dva, tri dana, sedmicu najviše. A ako već imate ovako veliku investiciju, trebalo bi da se pobrinete da ono što traje mjesec, ubrzate.

RSE: Jeste li obeshrabreni?

Ahmed: Iako je BiH zemlja koja je u tom investicijskom smislu tek rođena, prilike vam neće kucati uvijek na vrata. Ako pokucaju, jednom, dva tri puta, a vi ne otvorite, one odoše drugdje. Želim reći da, ukoliko ne promijenite plan investiranja i papirologiju, te ne podržavate investitore koji razvijaju vašu zemlju, oni će možda sačekati dva, tri mjeseca, pa se zasititi. Znao sam da ću se suočiti sa brojnim problemima kada sam počeo ovaj projekat, mnogo ljudi je negativno gledalo na ovo. Do sada je bilo mnogo problema, ali ja sam pozitivan.

(Video: RSE priča o gradnji Buroj Ozona iz marta 2016)

RSE: Kada nastavljate s projektom?

Ahmed: Projekat teče, on nikada nije prekinut, samo smo do sada imali zastoj. Razumijem da je ovo veliki grad, velika administracija, ali trebalo bi da postoje bolje usluge. Svaka stanica na kojoj nešto trebate raditi ima svoju nadležnost. Općina uradi svoje, ali ne može tražiti od suda da on uradi, pa onda poreske službe... da bi uradili jednu stvar morate više od deset institucija da posjetite. Ako želite investicije u ovoj zemlji mijenjajte način servisiranja i sve smjestite na jedno mjesto, gdje ljudi na jednoj adresi završe sve što im treba. Drugo, smatram da bi trebao postojati VIP tretman za investitore, kakav imaju SAD, UK, drugdje u Evropi, kakav ima Dubai. Vi plaćate i ako ne dobijete ono za šta plaćate, više nećete doći.

RSE: Koliko zavisi od političke podrške, jer se i s te strane zazire od investicija iz arapskog svijeta?

Ahmed: Ja sam investitor, mene politika ne zanima. Došao sam da ulažem novac u razvoj, ali i zaradim novac. Ipak treba podrška i politike, ako želite investiticije. Kako to mogu u drugim zemljama, čak nas zovu da ulažemo. Vidjećemo kako će ići, obećali su da će sada sve ići po planu.

RSE: Kada ćete završiti?

Ahmed: Prema našim studijama, maksimalno do 2025. godine cijeli grad će biti gotov.

RSE: Investitori često nemaju strpljenja za birokratiju pa odlaze negdje drugo. Jeste li razmišljali o tome?

Ahmed: Ja sam već ušao u ovaj projekat i moram ga završiti. Imamo stalno pozive investitora koji bi ulagali u taj naš grad. Svaki dan najmanje pet mailova dobijemo od ljudi koji žele kupiti vile i to iz cijelog svijeta. Naročito kada vide da je povrat investicije 20 posto godišnje, što nema nigdje garantovano. Ne mislim da možemo takvu priliku propustiti. Suočavamo se s problemima, ali drugi se neće suočavati, jer što se nas tiče, dobiće šta žele. Na primjer, ako neko izrazi interes da gradi hotel u našem gradu, za mjesec dana može početi. Ja sada govorim kao glavni izvođač. Imali smo delegacije iz UAE, iz Saudijske Arabije, Kine, Evrope...

RSE: Od kada se pojavio interes arapskih investitora za BiH, pojavila se i bojazan da postoji namjera da će se ti ljudi trajno nastaniti, da prodajemo državu...

Ahmed: Procjene su da oko dva miliona bh. građana živi izvan zemlje. Šta su to oni tamo ukrali? Kakve su oni probleme napravili, evo, recimo oni koji su otišli u SAD? Zašto oni idu da rade, žive negdje drugo i zašto im građani tih zemalja ne govore 'vi ste Bosanci, šta ćete ovdje', a nama govore? Šta je problem što će ovdje ljudi doći da ostave novac, otvore kompanije, zaposle ljude. Pa tako vam pada nezaposlenost! Zašto tako razmišljate? Kad u moju zemlju dođe investitor, mi ga dočekamo s cvijećem, sve mu obezbijedimo. Da kaže da mu pozlatimo put mi, mi bismo to uradili, jer donosi novac. Ovdje su ljudi divni i povratne informacije turista koji dolaze su odlične. Oni smatraju Bosance toplim i susretljivim ljudima i rado se vraćaju. Mislim da oni koji ne žele nas, ne misle dobro svojoj zemlji.