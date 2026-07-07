Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet irskog predsedavanja EU, rekao premijer Irske

Premijer Irske Mišel Martin izjavio je da će tokom predsedavanja njegove zemlje Savetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo.

"Tokom našeg predsedavanja radićemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju", izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta, predstavljajući prioritete irskog predsedavanja.

"Cilj nam je da završimo pristupne pregovore sa Crnom Gorom, ostvarimo značajan istorijski napredak sa Moldavijom i Ukrajinom, kao i da zemlje Zapadnog Balkana pomerimo onoliko daleko koliko budu spremne, u skladu sa našim uravnoteženim pristupom zasnovanim na zaslugama", dodao je on.

Irska je 1. jula preuzela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom.

Irski premijer je potvrdio podršku daljem proširenju EU.

"Sve dok postoje Evropljani koji teže bezbednoj, demokratskoj i prosperitetnoj budućnosti, sve dok milioni ljudi našu plavo-zlatnu zastavu vide kao simbol nade za slobodu, moramo nastaviti da primamo nove članice", rekao je Martin.

"Proširenje je dobitak za sve. Ono donosi više Evropljana pod naš kišobran prosperiteta i bezbednosti, a Evropsku uniju čini snažnijom i bogatijom zahvaljujući doprinosu i energiji novih članica", dodao je on.

Irski premijer je, predstavljajući prioritete predsedavanja, posebno naglasio značaj poštovanja vladavine prava, kako unutar Evropske unije, tako i van granica EU.

"U trenutku kada se demokratske vrednosti sistematski dovode u pitanje, promovisaćemo vladavinu prava kako u državama članicama, tako i u zemljama kandidatima", poručio je Martin.

Tokom irskog predsedavanja do 31. decembra očekuje se dalji napredak u procesu proširenja, uključujući otvaranje novih pregovaračkih klastera sa Moldavijom i Ukrajinom, nastavak zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Albanijom, kao i završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom.

Crna Gora se smatra državom kandidatom koja je najdalje odmakla u procesu evropskih integracija. Evropska unija je već odobrila početak izrade Nacrta Sporazuma o pristupanju, koji predstavlja završnu fazu pregovora o članstvu.

Evropska komisija je, takođe, usvojila finansijski okvir za Crnu Goru kojim je predviđeno gotovo 3,2 milijarde evra, polazeći od pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica Evropske unije tokom 2028. godine.