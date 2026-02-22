Iranski studenti na antivladinim protestima, sukob sa sigurnosnim snagama u Teheranu

Iranski studenti koji su uzvikivali antivladine slogane sukobili su se sa sigurnosnim snagama ispred jednog univerziteta u Teheranu, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama i drugim izvještajima.

Protest je izbio 21. februara ispred Univerziteta Sharif, kada su se studenti suočili s pripadnicima Basija, dobrovoljne paravojne formacije koja je imala istaknutu ulogu u gušenju ranijih političkih protesta.

Na snimcima koje je objavila studentska novinska agencija Khabar-e Daneshjoo i drugi izvori moglo se čuti kako studenti uzvikuju "Sramota, sramota".

Neki su mahali iranskom državnom zastavom.

Sličan skup prijavljen je i na Tehnološkom univerzitetu Amir Kabir.

Fars, poluzvanična novinska agencija bliska iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), izvijestila je da je "sličan skup održan i na Univerzitetu u Teheranu uz prisustvo određenog broja studenata".

Demonstracije su se poklopile sa stotinama komemoracija koje su ove sedmice održane širom zemlje u znak sjećanja na žrtve ubijene u velikim sukobima sa sigurnosnim snagama u januaru.

Prema podacima organizacija za ljudska prava, najmanje 7.000 ljudi je ubijeno u protestima širom zemlje koji su izbili krajem decembra, iako se vjeruje da je stvarni broj žrtava znatno veći.

Većina ubistava navodno se dogodila između 8. i 10. januara, u jeku represije.

Protesti, koji su se u međuvremenu smirili, bili su među najvećim u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine.

Historijski gledano, komemoracije u Iranu često su poprimale politički značaj u periodima nemira.

Protesti su privukli globalnu pažnju i osude brutalne represije vladinih snaga.

Amnesty International je naveo da se najmanje 30 Iranaca suočava sa smrtnom kaznom u vezi s protestima.

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da se suzdrži od daljeg nasilja nad demonstrantima i zaprijetio vojnim akcijama protiv režima.

Trump je u region uputio dvije udarne grupe nosača aviona, s desetinama borbenih aviona i bombardera, a drugi vojni avioni i prateće snage primijećeni su kako pristižu u zračne baze na Bliskom istoku.

Trumpova administracija takođe vrši pritisak na Iran da pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa, za koji Teheran tvrdi da je namijenjen mirnodopskim, civilnim svrhama, poput proizvodnje električne energije.

Washington, zajedno s Izraelom, optužuje Teheran da namjerava razviti nuklearno oružje.

U govoru koji je uživo prenosila državna televizija, iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da njegova zemlja neće popustiti pod pritiscima svjetskih sila.

"Svjetske sile se postrojavaju kako bi nas natjerale da pognemo glave... ali mi nećemo pognuti glavu uprkos svim problemima koje nam stvaraju", rekao je on.

Američke i izraelske snage bombardovale su nekoliko iranskih objekata za koje se vjeruje da sadrže ključne komponente nuklearne infrastrukture.

Međutim, nije jasno u kojoj mjeri su napadi unazadili te programe.

Fotogalerija Iran 'zatrpava' nuklearni kompleks, satelitski snimci otkrivaju gomilanje američkih snaga Usred sve većih tenzija zbog mogućeg američkog vojnog udara na Iran, satelitski snimci pokazuju da su ulazi u nuklearna postrojenja Irana, poput kompleksa u Isfahanu, navodno zatrpani tonama zemlje.









Trump je rekao da razmatra ograničeni vojni udar.

"Pretpostavljam da mogu reći da to razmatram", izjavio je u Bijeloj kući 20. februara.

Srbija i Švedska su među posljednjima zemljama koje su pozvale svoje građane da napuste Iran usred velikog gomilanja američkih snaga u regionu.