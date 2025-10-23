Visoki iranski zvaničnici optuženi za atentat iz doba šaha

Dva visoka iranska zvaničnika optužena su za ubistvo direktora naftne kompanije nekoliko sedmica prije Islamske revolucije 1979. godine, kojom je svrgnut šah kojeg su podržavale SAD i doveden na vlast sadašnji klerikalni vladari zemlje.

Maleka Boroujerdia ubile su naoružane osobe u jugozapadnom gradu Ahvazu u decembru 1978. godine. Ubice nikada nisu pronađene.

Boroujerdijev sin, Mehrzad, akademik sa sjedištem u SAD-u, optužio je Alija Shamkhanija, višeg savjetnika iranskog vrhovnog vođe, i Mohsena Rezaeija, bivšeg komandanta moćnog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), za izvršenje atentata.

Boroujerdi tvrdi da je tajna islamistička grupa Mansouroun - kojoj su pripadali Shamkhani i Rezaei - planirala ubistvo njegovog oca. Američki naftni direktor Paul Grimm ubijen je u odvojenom napadu istog dana u Ahvazu.

Profesor na Univerzitetu nauke i tehnologije u Missouriju, Boroujerdi, nije pružio nikakve dokaze koji bi potkrijepili njegove tvrdnje. Radio Slobodna Evropa (RSE), koji je zvanično zabranjen u Iranu, kontaktirao je kancelarije Shamkhanija i Rezaeija, ali nije dobio odgovor.

Boroujerdijeve optužbe dolaze u trenutku kada se Shamkhani suočava s nizom kontroverzi, uključujući objavljivanje videa iz 2024. godine koji prikazuje raskošno vjenčanje njegove kćerke u teheranskom hotelu, kao i nedavne izjave u kojima izražava žaljenje što Iran nije težio nuklearnom oružju 1990-ih.

Ubistva 1978.

Boroujerdi, koji je rekao da je decenijama pokušavao otkriti ko je ubio njegovog oca, prvi put je iznio optužbe protiv Shamkhanija i Rezaeija u objavi na Facebooku 21. oktobra.

U intervjuu za Radio Farda, program Radija Slobodna Evropa (RSE) rekao je kako bi "ljudi trebali znati ko su te osobe, šta su uradile i kako su se popele na (političkoj) ljestvici."

Ubistvo 1978. godine dogodilo se dok su radnici u naftnoj kompaniji štrajkovali u znak protesta protiv autokratske vladavine šaha. Boroujerdi, direktor državne Iranske nacionalne naftne kompanije, protivio se štrajkovima koji su pripisani ubrzanju pada monarha.

Njegov sin je rekao da je to njegovog oca učinilo metom islamista koji su radili na svrgavanju šaha.

"Mansouroun je", kako tvrdi Boroujerdi, "postavio u džamijama spisak od oko 10 ljudi, navodeći mog oca kao protivnika napada koje treba eliminirati."

"Ovo nije bio usamljeni čin vuka", rekao je Boroujerdi. "Teroristička grupa je odlučila, dodijelila dvije osobe, a komšije su vidjele dva napadača. Čak su došli u bolnicu da se uvjere da je posao završen."

Boroujerdi tvrdi da su Shamkhani i Rezaei ubili njegovog oca. Oružje korišteno u ubistvu, kaže, obezbijedio je Mohammad Jahanara.

Član Mansourouna, Jahanara, kasnije je postao komandant IRGC-a i ubijen je tokom iransko-iračkog rata 1980-ih.

Boroujerdi je predavao u tehničkoj školi Iranske nacionalne naftne kompanije u Ahvazu. Rezaei je u to vrijeme pohađao školu, iako nije bilo jasno da li su Shamkhani i Jahanara takođe bili tamo upisani.

Ko su Shamkani i Rezaei?

Shamkhani, rođen u Ahvazu, bio je organizator iranskih podzemnih islamističkih pokreta 1970-ih. Zatim je komandovao pomorskim ogrankom IRGC-a prije nego što je postao ministar odbrane i sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost - što je iranski ekvivalent savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Rezaei je postao šef obavještajne službe IRGC-a, a zatim i komandant prije nego što je preuzeo visoke političke funkcije.

Boroujerdi je rekao da je dugo sumnjao da Shamkhani i Rezaei stoje iza ubistva njegovog oca. Ali je rekao da je sada vrijeme da svoje optužbe objavi.

"Ljudi bi trebali znati ko su te osobe i šta su učinile", rekao je Boroujerdi. "Zato sada govorim."