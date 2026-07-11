SAD proširuje kampanju pritiska novim sankcijama na iranske finansijske mreže

Sjedinjene Američke Države uvele su nove sveobuhvatne sankcije usmjerene na iranskog biznismena optuženog za upravljanje globalnom finansijskom mrežom za vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija i nekoliko mjenjačnica za koje Vašington tvrdi da su pomogle Teheranu da izbjegne sankcije i održi pristup stranoj valuti.

Mjere, koje je 10. jula objavila Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija, usmjerene su na iranskog biznismena Alija Ansarija sa sjedištem u Dubaiju, koga američki zvaničnici optužuju da nadgleda široku komercijalnu mrežu i nekretnine u ime Hamneija i drugih visokih insajdera režima.

Prema podacima Ministarstva finansija i State Department, Ansari je izgradio globalni portfolio imovine koji obuhvata Njemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Kipar, UAE i druge jurisdikcije. Američki zvaničnici kažu da je mreža služila kao finansijsko sredstvo za članove iranske vladajuće elite i Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mjenjačnice takođe pogođene

Ministarstvo finansija takođe je sankcionisalo tri iranske mjenjačnice - Mohamad Darbani i partnere, Lavasani i partnere i Mohsen Handan i partnere - zajedno s njihovim upravljačkim partnerima i povezanim fiktivnim kompanijama.

Američki zvaničnici tvrde da su kompanije održavale stotine miliona dolara u stranoj valuti u ime sankcionisanih iranskih banaka te se oslanjale na fiktivne kompnije i posrednike, uključujući subjekte u Hong Kongu i UAE, kako bi olakšale međunarodne finansijske transakcije i prikrile porjeklo sredstava.

Ministarstvo finansija saopštilo je da je Ansari akumulirao veliki dio svog bogatstva putem Ayandeh banke, koja je propala 2025. nakon što je akumulirala milijarde dolara duga.

Imovina povezana s njim navodno je držana putem Smart Global Limited, holding kompanije sa sjedištem na Svetom Kittsu i Nevisu. OFAC je istovremeno izdao Iran General License Y, kojom se odobrava smanjenje transakcija u koje je uključen Smart Global Limited.

U zasebnoj izjavi, glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott rekao je da su mjere namijenjene prekidu "finansijskih linija spasa koje održavaju iransku vladajuću elitu" ometanjem pristupa režima stranoj valuti i međunarodnim finansijskim tržištima.

"Sjedinjene Države će nastaviti da provode sankcije protiv pojedinaca, kompanije i finansijskih institucija, uključujući strane subjekte, koji olakšavaju ilegalnu iransku trgovinu i neće popustiti dok iranski režim ne prestane sa svojim destabilizujućim ponašanjem i iskorištavanjem iranskog naroda", rekao je Pigott.

Intenziviranje kampanje pritiska

Sankcije dolaze samo tri dana nakon što je Trumpova administracija opozvala opštu dozvolu koja je privremeno dopuštala Iranu prodaju sirove nafte, naftnih derivata i petrokemikalija prema memorandumu o prekidu vatre postignutom prošlog mjeseca.

Ministarstvo finansija opozvalo je odobrenje nakon napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, rekavši da je ublažavanje sankcija iz sporazuma uslovljeno ponašanjem Irana. Postojeće transakcije moraju se prekinuti do 17. jula, dok nova prodaja nafte nije dopuštena.

Najnovija akcija takođe je najavljena dok Washington nastavlja diplomatske kontakte s Iranom uprkos pojačanim regionalnim napetostima.

Predsjednik Donald Trump rekao je 10. jula da su se SAD složile nastaviti razgovore s Teheranom, ali je proglasio da je prekid vatre između SAD-a i Irana "završen" nakon obnovljenih neprijateljstava ranije tokom sedmice.

Istovremeno, katarski posrednici, u koordinaciji s Vašingtonom, otputovali su u Iran na sastanke s iranskim zvaničnicima.

Vremenski raspored sugeriše da administracija spaja diplomatski angažman s obnovljenom kampanjom za suzbijanje finansijske infrastrukture koja podržava iransku ekonomiju.

'Kampanja ekonomskog rata'

Brett Erickson, stručnjak za sankcije u kompaniji Obsidian Risk Advisors, rekao je da najnovije oznake predstavljaju više od rutinskog proširenja američkog popisa sankcija.

"Ovo nije odbrambena mjera sankcija. To je ponovno otvaranje kampanje ekonomskog rata, direktno usmjerene na finansijske mreže na koje se Iran oslanja kako bi održao funkcionisanje svoje ekonomije“, rekao je Erickson za RSE.

Za razliku od sankcija usmjerenih na pojedinačne pošiljke ili sheme nabave, Erickson je rekao da najnovije mjere ciljaju mjenjačnice, fiktivne kompanije i finansijske posrednike koji čine okosnicu iranskog sistema bankarstva iz sjenke, omogućavajući sankcioniranim bankama i elitama povezanim s režimom da međunarodno prenose novac uprkos godina američkih ograničenja.

Prema američkom zakonu, svaka imovina ili udjeli u imovini koja pripada označenim pojedincima i subjektima koji potpadaju pod jurisdikciju SAD su blokirani.

Strane finansijske institucije koje svjesno olakšavaju značajne transakcije koje uključuju one koji su označeni takođe rizikuju sekundarne sankcije, potencijalno proširujući uticaj mjera daleko izvan SAD.