Sporazum 'jasno i glasno' potvrđuje da Iran neće imati nuklearno oružje, poručio Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da okvirni sporazum koji će ove sedmice biti potpisan s Iranom "jasno i glasno" potvrđuje da Teheran neće razviti niti nabaviti nuklearno oružje, dok dvije strane pokušavaju krenuti ka okončanju svog rata.

"Jedina stvar koja mi je zaista važna jeste da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, i to se u sporazumu navodi jasno i glasno", rekao je Trump novinarima na samitu G7 u Francuskoj 16. juna.

"Pravi pakao će se sručiti" na Iran ako ova islamska republika krene u nabavku nuklearnog oružja, dodao je on.

"Naš dogovor s Iranom je postignut i trebao bi biti uspješan; sada se prelazi na drugu fazu za koju mislim da će zapravo biti lakša", rekao je.

Sjedinjene Države i Iran su 15. juna elektronskim putem potpisali memorandum o razumijevanju kako bi okončali tromjesečni rat i ponovo otvorili Hormuški moreuz, prema riječima visokih zvaničnika američke administracije, dok je zvanično potpisivanje sporazuma zakazano za ceremoniju u Ženevi, u Švicarskoj, 19. juna.

Trump nije iznio detalje okvirnog sporazuma, koji produžava trenutni prekid vatre za 60 dana kako bi se omogućili pregovori između dviju strana o postizanju trajnog okončanja sukoba, koji je počeo 28. februara američkim i izraelskim zračnim udarima na Iran.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio je 16. juna na brifingu za strane novinare da je "najvažnije" pitanje u memorandumu "proglašenje trenutnog i trajnog okončanja rata na svim frontovima, uključujući i Liban".

Trump je izrazio frustraciju prema Izraelu i njegovom premijeru Benjaminu Netanyahuu zbog kontinuiranih napada na ciljeve unutar Libana za koje kaže da su usmjereni protiv militanata Hezbollaha.

Hezbollah je i militantna grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio južnog Libana. Sjedinjene Države ga smatraju terorističkom organizacijom, iako je Evropska unija na crnu listu stavila samo njegovo vojno krilo.

Trump je novinarima na sastanku G7 16. juna rekao da, iako ima odličan odnos s Netanyahuom, izraelski lider mora biti "odgovorniji" kada je u pitanju Liban.

I Teheran i Washington su proglasili pobjedu ovim sporazumom, uz oprečne signale u vezi sa njegovim sadržajem.

Iranska državna novinska agencija Mehr objavila je ono što je navela kao detalje memoranduma o razumijevanju u 14 tačaka, navodeći da on predviđa razgovore o nuklearnim pitanjima i potpuno ukidanje sankcija Teheranu.

Washington je naglasio da bi ključni element svakog sveobuhvatnog mirovnog sporazuma bio osiguranje da Iran ne dođe do nuklearnog oružja, te da Hormuški moreuz bude otvoren za slobodan protok brodskog saobraćaja.

Moreuz, koji je ključna arterija za globalno snabdijevanje naftom i plinom, Iran je praktično zatvorio nakon pokretanja američko-izraelske vojne kampanje. Ovaj potez je potresao energetska tržišta i poremetio globalnu ekonomiju.

Washington je insistirao na tome da će prolaz kroz moreuz ostati besplatan tokom 60 dana prema memorandumu, dok će se kroz regionalne razgovore utvrditi dugoročni aranžmani.

Međutim, i dalje postoji nejasnoća u vezi s naknadama za prolaz kroz ovaj strateški plovni put.

Novinska agencija Fars, bliska tvrdolinijskoj Islamskoj revolucionarnoj gardi, navela je da je "odlučeno da će pomorski saobraćaj kroz Zaljev regulisati Iran u koordinaciji s Omanom" – što su izjave koje su u suprotnosti s tvrdnjama Washingtona.

Analitičari kažu da će proći sedmice prije nego što se ponovo uspostavi tranzit kroz Hormuški moreuz, koji je prije rata bio ruta za oko jednu petinu globalnog snabdijevanja naftom i plinom.