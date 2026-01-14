Iranka opisuje neselektivna ubistva tokom smrtonosnog gušenja protesta

Radio Farda (Iranski servis RSE) razgovarao je sa Irankom koja kaže da svakodnevno od prijatelja i kolega čuje za još jednu osobu ubijenu tokom gušenja protesta u toj zemlji, uključujući i trudnu prolaznicu koja je bila na putu kući. Prema podacima organizacije za ljudska prava HRANA, sa sedištem u SAD, broj poginulih iznosi više od 2.400 ljudi. Međutim, mnoge grupe strahuju da je taj broj daleko veći. Žena, koja je iz bezbednosnih razloga želela da ostane anonimna, nedavno je otputovala izvan Irana, u kojem digitalna blokada i dalje onemogućava pristup internetu.