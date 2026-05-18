BiH sudjelovala u akciji EU protiv online propagande Iranske revolucionarne garde

Policijske agencije iz Bosne i Hercegovine sudjelovale su u širokoj međunarodnoj operaciji koju je koordinirao EUROPOL, a koja je bila usmjerena na razbijanje online propagandne mreže Iranske revolucionarne garde (IRGC), pri čemu je identificirano oko 14.200 linkova povezanih s njenim aktivnostima.

U akciji, koja je trajala od sredine februara do kraja aprila, sudjelovalo je ukupno 19 država, a vlasti su u koordiniranim fazama prikupljale obavještajne podatke, identificirale ciljani sadržaj te slale zahtjeve digitalnim platformama za njegovo uklanjanje, saopćio je EUROPOL.

Meta operacije bio je širok spektar materijala koji se koristi za širenje propagande, regrutaciju pristalica i prikupljanje sredstava.

Sadržaj bio je distribuiran putem društvenih mreža, streaming servisa, blogova i samostalnih web stranica, na više jezika, uključujući engleski, arapski i perzijski.

Prema nalazima istrage, propagandni materijali uključivali su politički i religijski motivirane govore, kao i sadržaje generirane uz pomoć umjetne inteligencije koji veličaju IRGC i pozivaju na nasilje.

IRGC je Europska unija u februaru 2026. formalno proglasila terorističkom organizacijom, što je omogućilo intenzivnije pravne i operativne mjere protiv njenih aktivnosti unutar EU.

Odluci se u martu pridružila i BiH, kao i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Srbija nije bila uključena na popis zemalja koje su se pridružile ovom stavu EU, ali je naknadno dodana na njega.

Kao rezultat operacije, glavni IRGC nalog na platformi X, koji je imao više od 150.000 pratitelja, blokiran je u EU, dok su hiljade drugih sadržaja uklonjene ili su predmet daljnjih istraga.

Istraga je također pokazala da IRGC koristi mrežu hosting provajdera u različitim državama, kao i kriptovalute, kako bi zaobišao finansijske kontrole i održao prisustvo na internetu uprkos naporima za njegovo suzbijanje.

Iz EUROPOL-a navode da je riječ o dijelu kontinuiranih napora u borbi protiv terorističkog sadržaja na internetu, upozoravajući da se takve mreže stalno prilagođavaju i zahtijevaju dugoročne, koordinirane odgovore.