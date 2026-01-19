Dostupni linkovi

Iranci u egzilu pozivaju na promenu režima u svojoj zemlji

Iranci u egzilu pozivaju na promenu režima u svojoj zemlji Iranci u egzilu pozivaju na promenu režima u svojoj zemlji
Iranci u egzilu pozivaju na promenu režima u svojoj zemlji

Državljani Irana koji su u egzilu u Rumuniji, prate događaje u domovini uz pomešane emocije. Kažu da osećaju i strah i nadu. Antivladini protesti, pokrenuti usled teške ekonomske situacije i zbog represivnog režima, eskalirali su u smrtonosne sukobe. Tokom njih je u poslednje tri nedelje, prema procenama organizacija za ljudska prava, ubijeno više hiljada demonstranata. Oni koji su ranije otišli iz zemlje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa dele svoje utiske o tome šta su uzroci poziva na promenu režima u Teheranu.

