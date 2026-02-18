Ceremonije povodom 40 dana od smrti demonstranata izazvale nove proteste

Iranci obilježavaju kraj tradicionalnog 40‑dnevnog perioda žalovanja za onima koji su ubijeni tokom najžešćeg dijela smrtonosnog državnog obračuna na masovne proteste prošlog mjeseca, uz nove javne izraze prkosa.

Tokom komemoracija održanih širom Irana proteklih dana, ožalošćeni su organizovali male demonstracije i uzvikivali slogane protiv iranskih vjerskih vlasti. Snage sigurnosti pokušale su suzbiti proteste i, u pojedinim slučajevima, upotrijebile vatreno oružje da rastjeraju okupljene.

Prema navodima grupa za ljudska prava, najmanje 7.000 ljudi ubijeno je tokom protesta koji su izbili krajem decembra 2025. godine, iako se vjeruje da je stvarni broj žrtava znatno veći. Većina ubistava dogodila se od 8. do 10. januara, kada je represija dostigla vrhunac.

Istorijski gledano, komemoracije često dobijaju politički značaj u periodima nemira, naročito uoči Islamske revolucije 1979. godine.

"Iza svake mrtve osobe stoji…"

Video-snimci koje je verifikovao RSE izgleda prikazuju male proteste na komemoracijama u glavnom gradu Teheranu, te u gradovima Širaz, Abdanan, Bušehr, Čalus i Nedžafabad.

U nekoliko gradova, snage sigurnosti brzo su reagovale kako bi spriječile da okupljanja prerastu u šire demonstracije. Iranci su prijavili kontrolne punktove, masovna raspoređivanja policije i paravojnih jedinica, te povremene prekide interneta.

U teheranskom groblju Behešt Zahra, videosnimci od 17. februara prikazuju ožalošćene okupljene oko grobova ubijenih demonstranata kako uzvikuju antirežimske slogane. Kao znak jedinstva, čule su se mase koje skandiraju:

"Iza svake mrtve osobe stoji hiljadu ljudi."

U zapadnom gradu Abdananu, 17. februara održan je protest tokom ceremonije u čast 16‑godišnjeg Alireze Sejdija. Tinejdžer je ubijen dok je učestvovao u demonstracijama u Teheranu.

Tokom ceremonije, videosnimci su prikazali ožalošćene kako uzvikuju "Smrt Hameneiju", misleći na vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hameneija. Na snimcima se, čini se, vidi i kako snage sigurnosti pucaju u zrak kako bi rastjerale masu.

Porodice žrtava prijavile su porast uznemiravanja i pritisaka od strane vlasti proteklih dana i sedmica. Neki su pozivani na ispitivanje, prijetilo im se i onemogućeno im je organiziranje komemoracija.

Oblikovanje narativa

Obnovljeni nemiri dolaze u trenutku kada vlasti pokušavaju oblikovati narativ o dosad nezapamćeno smrtonosnom državnom obračunu na proteste.

Vlasti su za smrt demonstranata optužile "izgrednike" i "teroriste" naoružane od strane Izraela i Sjedinjenih Država, vječitih neprijatelja Teherana. Zvaničnici su tvrdili da je oko 3.000 ljudi ubijeno, većinom pripadnika snaga sigurnosti.

Međutim, u izjavama od 17. februara, Hamenei je poginule opisao kao "šehide" i rekao da "meci mogu doći od bilo koga", što se čini kao odstupanje od ranijih zvaničnih tvrdnji.

Hamenei je također rekao da je "u žalosti" zbog krvoprolića, dok su se održavale državne vjerske ceremonije povodom 40 dana od ubistava. To je navelo kritičare da optuže klerikalni establišment da pokušava prisvojiti događaje žalovanja.

"To je čista bezobraština", rekao je Reza Alijani, iranski analitičar sa sjedištem u Parizu, za Radio Farda RSE‑a.

Alijani je rekao da je javnost odbacila "Hamenijev iskonstruisani narativ" o tome ko je ubijao demonstrante.

"Sistem koji je efektivno zaplijenio volju i suverenitet iranske nacije i opljačkao njihovo bogatstvo, prirodne resurse i ekonomiju, sada želi učiniti isto i s njihovim šehidima", dodao je.