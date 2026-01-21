'Tijela iza svakog automobila': Svjedoci opisuju nemilosrdna ubistva u centralnim gradovima Irana

U industrijskim i stambenim predgrađima centralne iranske pokrajine Isfahan, troje svjedoka opisalo je prizore izuzetnog nasilja tokom nedavnog talasa antivladinih protesta.

U intervjuima za Radio Fardu (Iranski servis RSE-a), svjedoci su naveli da dijelovi prostranih predgrađa i gradova u širem području Isfahana danas podsjećaju na ratne zone — uporedive, kako su rekli, s gradovima razorenim nakon okupacije tokom iransko‑iračkog rata 1980-ih godina.

Od kada su vlasti pokrenule krvavo gušenje antivladinih protesta koji su izbili 28. decembra 2025. godine, širom Irana uvedeno je snažno vojno i policijsko prisustvo, uz blokadu interneta i komunikacija.

Dijelovi Isfahana — drugog najvećeg industrijskog centra u Iranu, odmah nakon Teherana — pojavili su se među prvim žarištima protesta, gdje su okupljeni otvoreno pozivali na povratak monarhije Pahlavija i mahali zabranjenom zastavom Lava i Sunca, simbolom koji režim smatra zaostavštinom monarhije i sekularnog nacionalizma.

Predgrađa pod opsadom

Yazdanshahr, stambeno‑urbano predgrađe u području Najafabada, od 2. januara bio je poprište brojnih uličnih protesta.

Jedan lokalni stanovnik, govoreći za Radio Fardu, opisao je upečatljivu sliku razaranja: tragove metaka na zidovima i vratima zgrada, razbijene prozore te zapaljene banke i državne objekte. (RSE ne objavljuje imena svjedoka radi njihove sigurnosti.)

"Yazdanshahr sada izgleda kao Khorramshahr nakon oslobođenja", rekao je svjedok za Radio Fardu, aludirajući na grad na jugozapadu Irana koji su tokom 1980-ih okupirale iračke snage, prije nego što je ponovo zauzet u krvavoj bici.

Opisujući jutro nakon što su sigurnosne snage brutalno razbile proteste, svjedok je rekao: "Iza svakog automobila ležalo je tijelo. Tukli su svakoga."

Svjedok je dalje naveo da su sigurnosne snage neselektivno pucale iz automatskog oružja na mase, ne pokazujući milost prema prolaznicima, trgovcima ili posmatračima na krovovima. "Tukli su svakoga ko se zatekao vani", rekao je, dodajući da je u nekim porodicama ubijeno više članova.

Iako RSE ne može nezavisno potvrditi ove iskaze svjedoka, oni se u velikoj mjeri podudaraju s drugim vjerodostojnim izvještajima koji dolaze iz Irana.

Identifikacija žrtava

Oko 60 kilometara dalje, u prigradskom gradu Baharestanu, drugi svjedok rekao je za Radio Fardu da je tokom protesta stradao veliki broj ljudi, od kojih je većina pripadala etničkoj grupi Bahtiari.

"Nikada nisam mislio da mogu preći granicu ubijanja u toj mjeri. Nisam vjerovao da je iko sposoban za takva djela", rekao je svjedok.

Nakon što su protesti nasilno ugušeni, benzinske pumpe u Baharestanu bile su spaljene do temelja, zbog čega su stanovnici bili primorani putovati van tog područja kako bi nabavili gorivo.

U isfahanskom predgrađu Shahinshahr, svjedok je opisao kako su teško naoružane sigurnosne snage "gađale i stare i mlade, muškarce i žene, te čak pucale bojevom municijom na ranjene i mrtve".

Američka organizacija za ljudska prava HRANA saopštila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva tokom protesta u Iranu sada porastao na više od 4.500, dok je više od 9.000 slučajeva još uvijek pod provjerom. Različite aktivističke grupe navode znatno veći broj poginulih, ali je neovisnu provjeru otežala blokada interneta.

Kao i mnogi drugi stanovnici, jedan svjedok posjetio je lokalno groblje Bagh Rezvan — najveće u gradu Isfahanu, oko 12 kilometara istočno od centra — kako bi identificirao i preuzeo tijela svojih najmilijih.

"Tijela su bila nagomilana, na mnogima se vidjela krv. Da bismo ih identificirali, morali smo sami podizati tijela, jedno po jedno, i pomjerati ih kako bismo vidjeli ono ispod", rekao je svjedok..

Lica mrtvih bila su stravična, dodao je svjedok — prekrivena teškim modricama i unakažena do neprepoznatljivosti uslijed brutalnih premlaćivanja i prostrelnih rana. Među tijelima identificiranim na groblju bila su i tijela djece u dobi od oko 10 do 16 godina.

Događaji posljednjih sedmica duboko su promijenili perspektivu ovog svjedoka. Kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran u junu 2025. godine, svjedok je rekao da je bio duboko uznemiren onim što je smatrao agresijom na zemlju.

Sada je, međutim, za Radio Fardu rekao da iranski narod nije u stanju sam da se suprotstavi vladinim "huliganima". Iranci u dijaspori, dodao je svjedok, "nisu u stanju shvatiti katastrofu koja je zadesila iranski narod tokom obračuna".

Klima straha

Treći svjedok, koji živi u Foladshahru — predgrađu i prigradskom gradu u širem metropolitanskom području Isfahana — rekao je za Radio Farda da vlada toliki strah da " se niko ne usuđuje izaći na ulicu poslije tri ili četiri sata popodne, čak ni da kupi lijekove".

Prije nego što padne mrak, teško naoružane sigurnosne snage u civilu patroliraju ulicama, uzvikujući "Hejdar, Hejdar", šiitski poklič koji se koristi za zastrašivanje demonstranata.

Obračun je imao zastrašujući učinak na stanovnike. Ljudi se više ne usuđuju žaliti na nestašice vode i struje ili na nagli rast cijena hrane.

Čak i kada bi to učinili, bilo bi teško prenijeti njihove poruke vanjskom svijetu. Vlasti obilaze naselja i uklanjaju satelitske antene, rekao je stanovnik Foladshahra, uz istovremeno prekidanje internetskih i telefonskih usluga.

"Oni žele da ljudi budu potpuno izolovani", rekao je svjedok za Radio Farda, "kako bi im mogli nanijeti kakvu god štetu žele".

Priredila Elvisa Tatlić