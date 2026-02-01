Raskrsnica u Teheranu u službi ratoborne propagande

Džinovski bilbord koji preti američkoj pomorskoj flotili koja se približava iranskim obalama je poslednja u nizu poruka vizuelne propagandne koje su postavljene poslednjih meseci iznad jedne raskrsnice u Teheranu.

Slika oštećenog nosača aviona koji iza sebe ostavlja krvave tragove nadvija se nad teheranskim Trgom Enkelab (Islamska revolucija), koji se nalazi na glavnom putu od međunarodnog aerodroma u Teheranu. Tokom poslednja dva meseca, najmanje pet različitih propagandnih plakata je postavljeno na uglu prometne ulice.

Upadljivo veliki mural pruža Teheranu način da efikasno provali u zapadni medijski ekosistem, rekao je Daren Linvil (Darren Kunvill), profesora s centra za medijsku forenziku na Univerzitetu Klemson. "Oni kreiraju te slike kako bi ih (zapadni mediji) prosledili i onda zatim odatle na društvene mreže". U tom kontekstu, rekao je on za RSE da uprkos troškovima za često promenjene postere veličine zgrade, "kad se sve uzme u obzir, bilbordi su jeftini".

Džanatan Sajeh, istraživački analitičar u Fondaciji za odbranu demokratija sa sedištem u Vašingtonu, rekao je za RSE da je još jedna svrha velikih murala poput onog na Trgu Enkelab "konstantna izloženost, osiguravajući da građani nailaze na propagandu svuda, od metroa do javnih parkova". On dodaje da je "to psihološka taktika koja ima za cilj da podseti Irance da nema bekstva od režima".

Od Islamske revolucije 1979. godine, na gradskim blokovima Teherana nalaze se murali koji prete SAD i Izraelu. Međutim, tek poslednjih godina počela je upotreba ogromnih bilborda koji se mogu brzo promeniti.

Fotografije bilborda na Trgu Enkelab prvi put su se pojavile u iranskim novinskim agencijama početkom 2023. Jedan manji bilbord na obližnjem Trgu Vali Asr koristi se od 2015. godine za projektovanje režimskih poruka koje često odražavaju trenutna pitanja ili islamističke trope.

Vladini propagandni bilbordi su spaljivani tokom antivladinih protesta poslednjih godina, ali nema pokazatelja da je bilbord na Trgu Enkelab, poznat kao mesto okupljanja za prorežimske demonstracije, bio meta. Neki Iranci su navodno koristili krv poginulih u poslednjim nemirima da bi ispisali antirežimske poruke na izlozima prodavnica.

Neki Iranci su izrazili gnev zbog ratobornog tona pojedinih bilborda. Jedna žena je rekla novinaru da natpisi kao oni koji prete Izraelu, "samo izazivaju još veće tenzije".