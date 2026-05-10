Teheran nastavlja oštru retoriku dok Sjedinjene Države čekaju odgovor na prijedlog za mir

Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno 9. maja, dok je Vašington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Državama.

Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) ljutito je reagovao na nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, zaprijetivši da će "svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove".

To dolazi dan nakon što su američki udari onesposobili dva tankera pod iranskom zastavom u Hormuškom moreuzu, koje su Sjedinjene Države optužile da su pokušali prekršiti blokadu iranskih luka.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je 9. maja da se pomorska blokada "i dalje u potpunosti sprovodi" te da je od 13. aprila preusmjereno 58 trgovačkih brodova i onesposobljena još četiri "kako bi se spriječio njihov ulazak ili izlazak iz iranskih luka".

Pitanja o iranskom rukovodstvu

Američko-izraelski zračni udari pokrenuti 28. februara uništili su veliki dio iranskog rukovodstva, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trumpa da režim nazove "razbijenim" i bez jasnog vodstva.

Neki posmatrači navode da je Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) dodatno ojačao svoju moć te da se suprotstavio umjerenijim liderima koji su nastojali postići dogovor s američkim pregovaračima.

Trump i državni sekretar Marco Rubio 8. maja rekli su da čekaju skori odgovor na najnoviju ponudu Sjedinjenih Država, za koju se navodi da je memorandum od jedne stranice. Taj dokument bi okončao borbe i otvorio ključni Hormuški moreuz, ali bi nekoliko važnih pitanja - uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma - ostavio za kasnije razgovore.

Međutim, do ranih sati 10. maja nije bilo naznaka da je Teheran poslao odgovor pakistanskim posrednicima niti je dao javne komentare, osim kratkog i oštro sročenog saopštenja u kojem dovodi u pitanje ozbiljnost Vašingtona u pregovorima.

"Nedavna eskalacija tenzija koju su izazvale američke snage u Perzijskom zaljevu i njihovi brojni potezi kojima se krši primirje povećali su sumnje u motive i ozbiljnost američke strane na putu diplomatije", saopštio je ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi, prenijela je poluzvanična agencija ISNA.

Rubio je branio nedavne američke vojne akcije u Perzijskom zaljevu i odbacio pokušaje Irana da reguliše plovidbu kroz Hormuški moreuz, strateški važan pomorski pravac kroz koji prolazi oko petine svjetskih zaliha nafte i plina.

"Iran sada tvrdi da posjeduje, da ima pravo da kontroliše međunarodni plovni put... To je neprihvatljivo i pokušavaju to predstaviti kao normalno", rekao je Rubio nakon izvještaja da je Teheran uspostavio agenciju za odobravanje prolaska brodova kroz moreuz.

Uz izvještavanje Radija Farda RSE-a, Reutersa i AFP-a