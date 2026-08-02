U Iranu pogubljen 19-godišnjak uhapšen tokom januarskih protesta

Iranske vlasti pogubile su 19-godišnjeg mladića koji je uhapšen tokom protesta koji su se odvijali širom Irana početkom godine, saopštila je organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Sjedinjenim Državama.

Arvin Kheirkhahan pogubljen je oko 4 sata ujutro 1. augusta u zatvoru Shahrud u iranskoj pokrajini Semnan, objavila je Novinska agencija za ljudska prava (HRANA), pozivajući se na izvor blizak njegovoj porodici.

Prema njihovim navodima Kheirkhahan je osuđen na smrtnu kaznu pred Prvim odjeljenjem Revolucionarnog suda u Shahrudu zbog optužbe za "neprijateljstvo prema Bogu". Organizacija navodi da je presuda potvrđena u žalbenom postupku i pred Vrhovnim sudom Irana.

Prema pisanju Iran Internationala, Kheirkhahan je 29. jula prebačen u samicu uoči pogubljenja.

Njegova porodica okupila se ispred zatvora 31. jula u pokušaju da spriječi izvršenje smrtne kazne.

U posljednjem razgovoru s porodicom Kheirkhahan je navodno rekao: "Ne dozvolite da me zaborave. Ustali smo za oslobođenje naše domovine. Ne dozvolite da put koji smo izabrali bude ušutkan."

HRANA je saopštila da zatvorske vlasti nisu predale njegovo tijelo porodici. Navodno im je rečeno da tijelo preuzmu u 3 sata ujutro 2. augusta i da dženaza bude održana u 5 sati ujutro.

Kheirkhahan je imao 19 godina kada je pogubljen, navodi ova organizacija.

Organizacija navodi da nisu dostupne detaljne informacije o okolnostima njegovog hapšenja, radnjama koje su poslužile kao osnova za optužbe, načinu ispitivanja, tome da li je imao pristup advokatu po vlastitom izboru niti o dokazima koje je sud koristio prilikom izricanja smrtne kazne.

Iransko pravosuđe nije se zvanično oglasilo povodom izvještaja o pogubljenju.

Pogubljenje mladića dolazi usred šire kampanje izricanja smrtnih kazni osobama uhapšenim u vezi s protestima. Protesti su počeli demonstracijama trgovaca i vlasnika radnji na teheranskim bazarima 28. decembra, a zatim se brzo proširili na druge dijelove zemlje.

Studenti i druge društvene grupe pridružili su se protestima, koji su postali jedan od najvećih izazova iranskom vjerskom establišmentu posljednjih godina.

Iranske vlasti odgovorile su opsežnom represijom. Tačan broj poginulih tokom nemira i dalje je predmet sporova, dok organizacije za ljudska prava navode da su hiljade ljudi uhapšene.

Nezavisna međunarodna misija za utvrđivanje činjenica o Iranu, koju podržavaju Ujedinjene nacije, saopštila je 23. jula da su iranske vlasti izvršile više pogubljenja u slučajevima povezanim s protestima.

Naveli su da je pravosuđe izvijestilo da su od marta već pogubljena 23 muškarca u vezi s protestima. Misija je također saopštila da je, prema vjerodostojnim izvještajima, od decembra više od 60 ljudi osuđeno na smrt.

Saopštenje Ujedinjenih nacija uslijedilo je nakon pogubljenja Erfana Esfandiarija, koji je navodno imao 18 godina, i 23-godišnjeg afganistanskog državljanina Gola Mohammada Mohammadija 19. jula, u slučaju povezanom s protestima u Isfahanu.

Misija je pozvala Iran da zaustavi pogubljenje još deset osoba osuđenih na smrt u istom predmetu, navodeći da se čini da su postupci protiv njih vođeni po ubrzanoj proceduri.

Amnesty International saopštio je 28. jula da je najmanje 26 ljudi "proizvoljno pogubljeno" zbog "djela povezanih s protestima u januaru 2026. godine, nakon krajnje nepravednih suđenja pred Revolucionarnim sudovima, obilježenih iznuđivanjem iskaza mučenjem".

"Iranske vlasti pokrenule su zastrašujući val pogubljenja i izricanja smrtnih kazni kako bi kaznile i ugušile neslaganje te stvorile sliku snage i apsolutne kontrole nakon narodnog ustanka u januaru i usred kontinuiranih napada američkih i izraelskih snaga", rekla je Heba Morayef, regionalna direktorica Amnesty Internationala za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

"S obzirom na to da su hiljade ljudi uhapšene u kontekstu protesta iz januara 2026. godine, a članovi porodica često se suzdržavaju od javnog objavljivanja smrtnih presuda iz straha od odmazde, Amnesty International smatra da bi mnogo više demonstranata moglo biti izloženo riziku od smrtne kazne", navela je ta organizacija.

U Iranu je od početka 2026. godine pogubljeno više od 430 osoba, uključujući najmanje 12 žena.