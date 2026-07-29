'Ne izvršavajte pogubljenja': Iranski pisci i umjetnici osudili javna vješanja u Isfahanu

Iranski pisci, filmaši i druge kulturne ličnosti pridružili su se lokalnim i međunarodnim osudama vala pogubljenja u zemlji, koristeći hashtag "Ne izvršavajte pogubljenja" kako bi kritizirali kontinuiranu primjenu smrtne kazne u gušenju političkog neslaganja nastalog tokom masovnih protesta koji su potresli zemlju u januaru.

Nakon dva pogubljenja izvršena 28. jula, koja su predstavljala prva javna vješanja u posljednjih godinu dana, pisac i romanopisac Hossein Sanapour osudio je ove postupke, kritizirajući ono što je opisao kao netransparentne sudske procese i tvrdivši da vlasti pokušavaju ugušiti javni gnjev nakon januarskih protesta.

Pravosudne vlasti Irana pogubile su Abolfazla Sepahija Badjanija i Amirhosseina Safaria Hosseinabadija 28. jula u gradu Isfahanu.

Njih dvojica bili su osuđeni na smrtnu kaznu u vezi s neredima tokom januarskih protesta.

Od početka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom 28. februara, Iran svjedoči porastu pogubljenja osoba koje organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima – od demonstranata do navodnih članova zabranjenih grupa i onih osuđenih za špijunažu.

U izjavi podijeljenoj na internetu 29. jula, Sanapour je izrazio slične zabrinutosti, navodeći da se pogubljenja provode uprkos široko rasprostranjenoj tjeskobi i nedaćama uzrokovanim trenutnim stanjem u zemlji.

"Uz sav očaj da li će naše riječi biti čuvene ili imati nekakav učinak, i samo zato da bi znali koliko se snažno protivimo ovakvoj vrsti postupaka, suđenja i pogubljenja, poručujemo: Ne izvršavajte pogubljenja", napisao je Sanapour.

Glumac i redatelj Homayoun Ghanizadeh također je kritizirao kontinuiranu primjenu pogubljenja tokom kriznog perioda, sarkastično pišući na društvenim mrežama da ako rat, siromaštvo, oskudica, zatvaranje i drugi pritisci nisu uspjeli utjecati na društvo, onda bi "vijest o pogubljenju – posebno javnom" navodno trebala donijeti nadu i radost.

Ghanizadeh je izjavio da pogubljenja predstavljaju kulminaciju sistema koji već obilježavaju rat, ekonomske nedaće, sankcije, ograničenja i društveni pritisak.

Hassan Nayeb Hashem, iranski aktivist za ljudska prava sa sjedištem u Evropi, također je osudio pogubljenja i postupanje vlasti u tim slučajevima.

Komentirajući izvještaje da su se ljudi okupili blizu mjesta pogubljenja u Malekshahru u Isfahanu, za Radio Farda Radija Slobodna Evropa izjavio je kako smatra da je prisustvo demonstranata ograničilo sposobnost vlasti da kontroliraju javni narativ o pogubljenjima.

"Javna pogubljenja ukinuta su u gotovo svakoj zemlji na svijetu, uključujući mnoge koje i dalje zadržavaju smrtnu kaznu", rekao je Hashem. "Islamska Republika ih provodi kako bi stvorila veći strah i zastrašivanje [u društvu]. Istovremeno, nada se da će mobilizirati sopstvene pristalice insceniranjem ovih javnih spektakla."

"Ali protesti protiv pogubljenja danas su bili masovni", dodao je. "Može se reći da vlada nije uspjela ostvariti svoj cilj privlačenja pristalica na ovaj prizor."

Druge kulturne ličnosti, uključujući Mostafu Al-Ahmada, Rezu Darmishiana i Alija Ahmadzadeha, također su se pridružile kritikama pogubljenja od 28. jula dijeleći poruke povezane s kampanjom "Ne izvršavajte pogubljenja".

Iranski mediji su brzo okarakterizirali umjetnike kao "izdajnike domovine" jer su digli glas protiv vlasti.

Novinska agencija Tasnim, blisko povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), napisala je 29. jula da "moramo jednom zauvijek ostaviti po strani laskanje, suočavanje i oportunitet" kada je riječ o poznatim ličnostima.

U članku su optuženi da gaje "simpatije prema teroristima" te je navedeno da bi pravosuđe i sigurnosne vlasti trebale "pozvati na odgovornost, suditi im i zatvoriti nekoliko njih" te "pokazati narodu odbrane slavnih ličnosti njihovih trulih i praznih misli kako bi njihova sramota pala na tlo i da im ne ostane nimalo časti".

Kampanja "Ne izvršavajte pogubljenja" prvi put se pojavila na internetu 2020. godine kao narodni pokret protiv smrtne kazne nakon izricanja smrtnih presuda demonstrantima, a u više navrata se ponovno javljala tokom perioda pojačanih pogubljenja u Iranu.

Organizacija za ljudska prava Iran Human Rights (IHRNGO) također je osudila pogubljenja, a njen direktor Mahmood Amiry-Moghaddam izjavio je da vlasti koriste javna vješanja "kako bi usadile strah u cijelo društvo i odvratile buduće proteste".

Iz IHRNGO-a su naveli da se veliki broj ljudi okupio blizu mjesta pogubljenja u Isfahanu u pokušaju da zaustavi ubistva te su izvijestili da su vlasti odgovorile silom.

Videozapisi i poruke koji su kružili društvenim mrežama nakon javnih vješanja u Isfahanu prikazivali su ljude koji se okupljaju u znak protesta i žalosti, premda se razmjeri demonstracija nisu mogli nezavisno potvrditi.

Organizacije za ljudska prava navode da se deseci ljudi suočavaju s optužbama povezanim s protestima u iranskom gradu Isfahanu u januaru, tokom kojih je ubijen pukovnik Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Prema najnovijim podacima, ove godine je u Iranu pogubljeno 428 ljudi, od kojih su mnogi osuđeni na smrtnu kaznu u vezi s januarskim protestima.

Organizacije za ljudska prava i međunarodni posmatrači izrazili su zabrinutost u vezi s pravednošću sudskih postupaka, uključujući navode o iznuđenim priznanjima i ograničenom pristupu pravnom procesu.