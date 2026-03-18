Teheran uzvraća napadima širom regiona nakon izvještaja o pogođenoj nuklearci

Salva iranskih projektila usmrtila je dvije osobe u Izraelu, dok je Teheran obećao osvetu za ubistvo šefa sigurnosti Alija Larijanija usred izvještaja da je jedina iranska nuklearna elektrana pogođena neidentifikovanom raketom.

Iranske vlasti potvrdile su kasno 17. marta da je Larijani, moćni državni sigurnosni zvaničnik, ubijen - najviše rangirani zvaničnik koji je poginuo otkako je vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ubijen prvog dana američkih i izraelskih zračnih napada 28. februara.

Teheran je potom tokom noći ispalio nekoliko projektila na Izrael, ubivši dvije osobe u blizini Tel Aviva, navodeći da su napadi izvedeni kako bi se "odala počast" Larijanijevoj smrti.

Radio Slobodna Evropa na Telegramu Registrujte se i budite u toku uz sadržaje Radija Slobodna Evropa na Telegramu! Klikom ovde dobijate brze, pouzdane i relevantne informacije o najvažnijim dešavanjima o kojima svakodnevno izveštavamo.

Noćni napad na četvrt u blizini gusto naseljenih dijelova Tel Aviva, gdje se nalaze i važne vojne instalacije, povećao je broj poginulih u ratu u Izraelu na najmanje 14.

U saopštenju koje je Islamska revolucionarna garda pročitala na državnoj televiziji navedeno je da su u napadima korišteni projektili Khoramshahr-4 i Qadr, oba s višestrukim bojevim glavama.

Izrael je optužio Iran da više puta koristi kasetnu municiju, koja se tokom leta dijeli na više manjih bombi i raspršuje preko širokog područja, što otežava njihovo presretanje.

Iranski mediji izvijestili su 18. marta o udarima u pokrajini Lorestan i gradu Hamedan, oba na zapadu Irana, kao i u južnoj pokrajini Fars.

Izrael je takođe pojačao napade na mete za koje tvrdi da su povezane s Hezbollahom, grupom koju Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, u Libanu. U napadima je prijavljeno više poginulih, što podstiče zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba širom Bliskog istoka.

U međuvremenu, Rosatom, ruski operator nuklearne elektrane Bushehr u zapadnom Iranu, saopštio je da je 17. marta projektil pogodio područje u blizini postrojenja, ali da nije bilo štete, povrijeđenih niti ispuštanja radijacije.

Kao odgovor, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pozvala je na "maksimalnu uzdržanost".

"Generalni direktor IAEA Rafael Grossi ponavlja poziv za maksimalnu uzdržanost tokom sukoba kako bi se spriječio rizik od nuklearne nesreće", saopštio je nuklearni nadzorni organ na platformi X.

Bushehr je jedina iranska nuklearna elektrana. Smještena je na obali sjevernog dijela Persijskog zaljeva, a koristi gorivo proizvedeno u Rusiji, ne u Iranu, i pod nadzorom je IAEA-e.

Više eksplozija čulo se i u Jerusalemu 18. marta, nakon što je izraelska vojska saopštila da je otkrila novi talas raketa ispaljenih iz Irana.

Larijani je ubijen zajedno sa svojim sinom Mortezom, zamjenikom Alirezom Bayatom i nekoliko tjelohranitelja, saopštio je Sekretarijat Vrhovnog savjeta za nacionalnu sigurnost Irana kasno 17. marta. Larijani je bio sekretar tog savjeta.

Odvojeno od toga, Islamska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je smrt Gholamreze Soleimanija, komandanta iranske paravojne snage Basij, navodeći malo detalja. Izraelske odbrambene snage (IDF) ranije su saopštile da su Soleimani i Larijani ubijeni u istoj seriji udara 16. marta.

Američko-izraelska ofanziva na Iran, koja sada ulazi u treću sedmicu, ne pokazuje znakove smirivanja, a sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se 18. marta na više lokacija širom Bliskog istoka.

Nekoliko snažnih eksplozija čulo se i u Dubaiju u ranim satima 18. marta, dok su zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštili da protivzračni sistemi presreću rakete i dronove koje je ispalio Iran.

Prema navodima zvaničnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, Iran je od početka rata na zemlju ispalio više od 2.000 dronova i raketa.

Američka vojska saopštila je da je napala iranske raketne položaje u blizini strateškog Hormuškog moreuza koristeći takozvane bunker-buster bombe.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) objavila je u saopštenju na platformi X 17. marta da su američke snage uspješno upotrijebile "više duboko prodornih bombi teških 5.000 funti" protiv utvrđenih iranskih raketnih položaja na obali u blizini Hormuškog moreuza.

U poruci je dodano da su "proturaketne krstareće rakete raspoređene na tim lokacijama predstavljale prijetnju međunarodnoj plovidbi u ovom strateškom prolazu".

Uprkos nastavku udara koji potresaju regiju, američki predsjednik Donald Trump izjavio je 17. marta iz Bijele kuće da rat neće još dugo trajati.

Govoreći o vojnoj operaciji svoje administracije protiv Irana, rekao je: "Morali smo provesti kratku misiju da se pozabavimo nuklearnim oružjem koje se našlo u rukama nekoliko ludih ljudi; ali osim toga, sve će biti gotovo za sedmicu ili dvije i neće dugo trajati."

Tramp nije želio dati precizniji vremenski okvir, dodajući da se "sve odvija veoma brzo" i da su "puno ispred rasporeda".

Također je rekao da su Sjedinjene Države obaviještene od većine svojih NATO saveznika da ne žele učestvovati u američkoj vojnoj operaciji u Iranu.

Tramp je ranije pozvao na pomoć u obezbjeđivanju plovidbe kroz Hormuški moreuz, koji je Teheran efektivno zatvorio napadima na brodove i prijetnjama novim udarima.

Neke zemlje su poručile da bi razmotrile takav angažman, ali mnoge druge su odbile učestvovati.

Visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata rekao je da ta zemlja razmatra pridruživanje američkoj pomorskoj inicijativi.

Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika UAE, rekao je da se po tom pitanju i dalje vode pregovori, ali da konačna odluka još nije donijeta, naglašavajući da je osiguravanje trgovine i energetske sigurnosti zajednička odgovornost velikih zemalja.

Iransko gađanje država proizvođača nafte i gasa oko Zaljeva oštro je podiglo cijene energije u mnogim zemljama.