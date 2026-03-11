Iranski zvaničnici nastoje utišati glasine o zdravstvenom stanju vrhovnog vođe

Iranski zvaničnici su 11. marta krenuli u ofanzivu kako bi odbacili glasine o zdravstvenom stanju novoimenovanog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, rekavši da je povrijeđen u zračnim napadima u kojima su poginuli njegov otac i drugi članovi porodice, ali da je "živ i zdrav".

Modžtaba Hamenei proglašen je novim vrhovnim vođom 8. marta, nakon smrti svog oca u bombardovanju 28. februara.

Ovaj 56‑godišnjak nije viđen otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, niti je dao bilo kakvu javnu izjavu, što je dovelo do nagađanja da je možda i on poginuo ili teško ranjen u napadima.

"Njegova eminencija ajatolah Sejid Modžtaba Hamenei danas je nasljednik krvi svog oca mučenika, svoje majke mučenice, svoje sestre mučenice i svoje supruge mučenice", rekao je voditelj državne televizije 11. marta, koristeći Hameneijeva puna i počasna zvanja.

"On, koji je janbaz Ramazanskog rata, nasljeđuje put ponosnih i postojanih šehida ove zemlje", dodao je voditelj. Janbaz je iranski termin za ranjenog ratnog veterana. Iranski zvaničnici trenutni sukob nazivaju Ramazanskim ratom jer se odvija tokom muslimanskog mjeseca posta.

Državna televizija nije dala nikakve detalje o trenutnom zdravstvenom stanju Hameneija, a nije otkrivena ni lokacija tvrdolinijaša koji se smatra bliskim moćnom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Izbor mlađeg Hameneija od strane Skupštine stručnjaka, klerikalnog tijela, mnogi su vidjeli kao pokušaj da se obezbijedi kontinuitet u Iranu u vrijeme neizvjesnosti.

Istovremeno, stručnjaci kažu da je taj izbor otkrio i sistem pod snažnim unutrašnjim pritiskom - sistem u kojem je moćni IRGC, elitna grana iranskih oružanih snaga i okosnica teokratije, potisnuo politički establišment kojim dominira kler kao stvarnog kreatora vlasti u zemlji od oko 90 miliona ljudi.

Kao dio napora da se pojača slika da Modžtaba Hamenei zaista drži vlast u Iranu, Jusuf Pezešijan (Yousef Pezeshkian), savjetnik vlade i sin iranskog predsjednika Masuda Pezešijanija (Masud Pezeshkian), rekao je u objavi na društvenim mrežama da je od "prijatelja s vezama" čuo da je Hamenei bio povrijeđen u napadima u kojima su ubijeni njegov otac i drugi članovi porodice, ali da je "hvala Bogu, živ i zdrav".

Iranski ambasador na Kipru, Alireza Salarian, dodao je 11. marta u intervjuu za list The Guardian: "On je takođe bio tamo i ranjen je u tom bombardovanju, ali to nisam vidio u stranim vijestima."

"Čuo sam da je povrijeđen po nogama, ruci i šaci… Mislim da je u bolnici jer je povrijeđen", dodao je.

Objašnjavajući zašto se Hamenei još nije pojavio u javnosti niti je dao izjavu otkako je naslijedio svog oca, Salarian je rekao: "Ne mislim da je u stanju - u bilo kakvom stanju - da održi govor."

Dok je mlađi Hamenei proveo dvije decenije u centru očevog ureda, Bejt‑e Rahbarija, koordinirajući između klerikalnog establišmenta i IRGC‑a, neki analitičari kažu da ga nedostatak političkog iskustva čini u potpunosti zavisnim o takozvanoj iranskoj "dubokoj državi", kojom dominira IRGC.

Govoreći za RSE u Tel Avivu 11. marta, Raz Zimt (Raz Zimmt), šef programa za Iran pri Institutu za studije nacionalne sigurnosti (INSS), rekao je da je pitanje da li će Hamenei biti sposoban održavati "dnevne kontakte s političkim i sigurnosnim establišmentom" kako bi se očuvala "sposobnost režima da funkcioniše".

"Potpuno je očito da iranski režim vodi borbu za opstanak. Vrlo dobro znaju da bi Modžtaba Hamenei mogao postati sljedeća meta bilo Izraela, bilo Sjedinjenih Država, i zato bi trebao biti skriven", rekao je Zimt.

"Pitanje, po mom mišljenju, jeste da li je sposoban uspostaviti kontakt i nastaviti svoje dnevne komunikacije s političkim i sigurnosnim establišmentom unutar Irana, jer to je ono što je važno - da li je sposoban… očuvati određeni kontinuitet koji omogućava režimu da funkcioniše."