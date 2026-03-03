Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Iz RSE sveta

Iranci oplakuju stotine žrtava napada na školu

Iranci oplakuju stotine žrtava napada na školu Iranci oplakuju stotine žrtava napada na školu
Embed
Iranci oplakuju stotine žrtava napada na školu

No media source currently available

0:00 0:00:52 0:00
Direktan link

Hiljade ožalošćenih ispunile su ulice Minaba, na jugu Irana, kako bi oplakali više od 100 učenica koje su poginule u napadu na školu za djevojčice 28. februara. Sjedinjene Američke Države i Izrael kažu da nisu svjesni nikakvog napada na školu, ali iranske vlasti krive te dvije zemlje za smrti, koje su se dogodile istog dana kad su ove dvije zemlje zajednički napale Iran. Također su obećali da će se obratiti međunarodnim pravnim instancama zbog incidenta.

XS
SM
MD
LG