Iranci oplakuju stotine žrtava napada na školu

Hiljade ožalošćenih ispunile su ulice Minaba, na jugu Irana, kako bi oplakali više od 100 učenica koje su poginule u napadu na školu za djevojčice 28. februara. Sjedinjene Američke Države i Izrael kažu da nisu svjesni nikakvog napada na školu, ali iranske vlasti krive te dvije zemlje za smrti, koje su se dogodile istog dana kad su ove dvije zemlje zajednički napale Iran. Također su obećali da će se obratiti međunarodnim pravnim instancama zbog incidenta.