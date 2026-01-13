Lekarka iz Irana kaže da bezbednosne snage 'pucaju unutar' bolnica

Lekarka iz Irana rekla je za Radio Farda (Iranski servis RSE) da su bezbednosne snage upale u bolnice i pogubile ranjene demonstrante dok država sprovodi brutalnu represiju tokom protesta protiv vlasti.

Lekarka, koja je navela da radi u bolnici na jugu Irana, rekla je da su pripadnici iranskih snaga bezbednosti "dokrajčili" demonstrante koji su primljeni u bolnicu na lečenje.

"Ubili su mnoge (demonstrante), uhapsili mnoge, a mnogi su u bekstvu", rekla je lekarka, koja je govorila za Radio Farda pod uslovom da joj se ne navodi ime iz straha od odmazde. "Situacija je veoma loša".

RSE nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje lekarke.

Vlasti su isključile internet i blokirale telefonske linije, ali su se pojavili iskazi očevidaca koji sugerišu da država sprovodi jedan od svojih najsmrtonosnijih obračuna s demonstrantima na ulicama.

Oko 2.000 ljudi, uglavnom demonstranata, ubijeno je od izbijanja protesta 28. decembra, navode grupe za ljudska prava, naveli su Rojters (Reuters) i HRANA 13. januara.

Iranske snage bezbednosti koristile su grubu silu, uključujući ispaljivanje bojeve municije na demonstrante, pokazuju video snimci koje je verifikovao RSE i navode očevici.

'Ubijaju sve'

Bolnice širom Irana su preplavljene mrtvima i ranjenima, navode lekari i medicinske sestre u zemlji s oko 92 miliona stanovnika.

"To je užasna situacija, skoro svuda je zatvoreno", rekla je za Radio Farda medicinska sestra koja živi u glavnom gradu Teheranu. "Mnogo je ljudi s povredama oka. Ljudi kažu da ne žele ovu vlast. Ubijaju sve."

Organizacije za ljudska prava dokumentovale su upotrebu metalnih zrna kuglica ispaljenih iz sačmarica, pri čemu su snage bezbednosti namerno gađale oči i glave demonstranata.

Lekarka s juga Irana rekla je da su protesti "utihnuli" nakon što su vlasti pokrenule velike akcije protiv njih u većim gradovima, uključujući i Teheran, 8. i 9. januara.

Proteste je izazvala velika inflacija i strmoglavi pad nacionalne valute, ali su se prerasli u najveću pretnju iranskim klerikalnim vlastima od Islamske revolucije 1979. godine.

Čovek u gradu Karadž, blizu Teherana, rekao je da je video kako snage bezbednosti direktno pucaju na demonstrante.

"Video sam sve koji su (trčali), padali su na zemlju, (snage bezbednosti) su pucale", rekao je čovek, koji je govorio za Radio Farda pod uslovom da mu se ne navodi ime. "Ne znam kakvu su municiju koristili, ali je zvučalo kao bojeva municija".

On je rekao da su snage bezbednosti nagomilale mrtve demonstrante u kamione i odvezle ih.

"Nije ih bilo briga ko su ti ljudi", dodao je. "Došao sam kući i žena me je pitala da li plačem zbog suzavca. Rekao sam joj da plačem zbog (ubijenih) mladih ljudi".