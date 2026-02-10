Režim u Iranu pokušava ponovo prisvojiti simbol Lava i Sunca koji koriste demonstranti

Potresen masovnim demonstracijama, iranski teokratski vladari nastoje povratiti tradicionalni simbol Lava i Sunca, koji su prigrlili antirežimski demonstranti.

Ali Akbar Salehi, direktor vladine Fondacije za iranologiju, izjavio je 8. februara da Islamska Republika posjeduje simbol Lava i Sunca — te je osudio njegovo korištenje od strane "drugih".

Simbol Lava i Sunca već dugo je jedan od trajnih nacionalnih simbola Irana i korišten je sve do Islamske revolucije 1979. godine. Njegovo porijeklo vodi do astrologije — predstavlja sunce u sazviježđu Lava — ali je od 12. vijeka duboko ukorijenjen u iranskoj umjetnosti i kulturi.

Od 15. vijeka nadalje, simbol se povremeno pojavljivao na iranskim zastavama. Ali nakon Islamske revolucije, Lav i Sunce su zabranjeni i osuđeni kao ostatak represivne, prozapadne monarhije. Kao zamjena, režim je iransku zeleno-bijelo-crvenu trobojnicu ukrasio sa četiri polumjeseca i mačem, iznad kojih se nalazi tačka koja zajedno čine stiliziranu verziju arapske riječi "Allah".

Govoreći na Prvom nacionalnom kongresu o vanjskoj politici i istoriji vanjskih odnosa, Salehi je insistirao da Islamska Republika Iran posjeduje ovaj simbol i rekao da on ima jasne vjerske korijene.

'Mi smo im dali simbol Lava i Sunca'

"Filozofija Lava i Sunca potiče od Alije (bliskog saputnika poslanika Muhammeda), od Boga i od religije. Mi smo im dali simbol Lava i Sunca, a sada ga koriste drugi, iako pripada nama", rekao je Salehi.

Na "druge" koje Salehi spominje odnose se antirežimski demonstranti koji su posljednjih sedmica na ulicama nosili zastavu s Lavom i Suncem — simbolom nacionalnog ponosa, sekularizma i prkosa teokratskoj vlasti.

Protesti u Iranu izbili su 28. decembra zbog ekonomskih problema, uključujući kolaps valute, ali su se ubrzo pretvorili u antirežimske demonstracije, na koje je odgovoreno smrtonosnom silom, pri čemu je ubijeno na hiljade ljudi.

Lav i Sunce takođe su postali istaknut simbol za Irance u inostranstvu koji demonstriraju protiv režima. Kao znak podrške demonstrantima, platforma društvenih mreža X najavila je 9. januara da mijenja trenutni emotikon iranske zastave i zamjenjuje ga simbolom Lava i Sunca.

Prema Salehijevim riječima, iranska država i dalje ima međunarodno pravno pravo na simbol Lava i Sunca. Godine 1922. osnovano je društvo Crveni Lav i Sunce, iranski ekvivalent humanitarnih organizacija Crveni krst i Crveni polumjesec. A prema Ženevskim konvencijama iz 1929. godine, Lav i Sunce su priznati kao jedan od tri zvanična amblema — uz Crveni krst i Crveni polumjesec — za zaštitu medicinske pomoći.

Nakon Islamske revolucije 1979. godine, Iran je svog crvenog Lava i Sunce zamijenio simbolom Crvenog polumjeseca, u skladu s drugim muslimanskim državama. Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, međutim, i dalje priznaje isključivo pravo Irana na tradicionalni amblem i njegovo pravo da ga koristi kad god to želi.

Stalna rasprava

Salehi, koji ima obrazovanje iz nuklearnog inženjerstva i koji je nekada bio na čelu Iranske organizacije za atomsku energiju, nije stran kontroverzama. Kada je 2025. godine imenovan za direktora Fondacije za iranologiju, akademici sa Univerziteta u Teheranu napisali su otvoreno pismo u kojem su njegovo imenovanje nazvali "neprimjerenim" zbog nedostatka stručnosti.

Rasprava o simbolu Lava i Sunca nije nova. U maju 2020. godine, parlamentarni zastupnik Qolam Hajdar Ebrahim Bajsalam izjavio je: "Postoji mogućnost da se crveni simbol Lava i Sunca vrati u Iran preko Ministarstva vanjskih poslova." Dodao je i da je "Crveni polumjesec osmanski simbol, a zamjena crvenog Lava i Sunca Crvenim polumjesecom bila je istorijska greška".

Šest godina ranije, u maju 2014. godine, Ali Junesi, visoki savjetnik za etničke i vjerske manjine u mandatu umjerenog predsjednika Hasana Rohanija, rekao je da su Lav i Sunce na bivšoj iranskoj zastavi "simboli Alija i Muhammeda" te sugerisao da bi taj motiv trebalo da zamijeni Crveni polumjesec.

U to vrijeme, Junesijeve izjave izazvale su oštre reakcije nekih članova iranskog parlamenta. Kao odgovor, tvrdolinijski portal Mašrek ponovo je objavio dio govora ajatolaha Ruholaha Homeinija, utemeljitelja Islamske Republike, u kojem je osudio "nesretnog 'Lava i Sunce'."

"Iranska zastava ne smije biti imperijalna zastava, iranski simboli ne smiju biti imperijalni simboli. Oni moraju biti islamski simboli", rekao je Homeini. "Djelo tiranina mora nestati. Ovo je djelo tiranina… Treba da budu djela islama."