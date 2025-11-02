Dok se progon iranskih kršćana pojačava, Teheran otvara metro stanicu 'Sveta Marija'

Unutar nove teheranske metro stanice, Iranci koji mogu biti zatvoreni zbog posjedovanja Biblije na perzijskom jeziku uskoro će prolaziti pored ploče na kojoj piše: "Poruka Isusa Krista bila je spasenje ljudi od tame, neznanja, korupcije, izopačenosti i diskriminacije." Na drugim mjestima u stanici Maryam-e Moqaddas, ili stanici Svete Marije, reljef Krista kako hoda po vodi ukrašava predvorje, a njegova majka Marija je prikazana, veća od života, kako se moli među cvijećem.

Državni mediji su okarakterizirali naziv i motiv stanice kao gest kulturnog suživota. Marija je takođe štovana figura u islamu. Ali gotovo završena metro stanica, koja bi trebala biti službeno otvorena početkom novembra, izazvala je čuđenje u zemlji u kojoj vjerski konvertiti iz islama bivaju pogubljeni, a kršćansko bogosluženje na nacionalnom perzijskom jeziku je zabranjeno. Među brojnim kršćanima koji su trenutno zatvoreni u zemlji, jedan je armenski državljanin osuđen na 10 godina zbog "ilegalnih kršćanskih aktivnosti" nakon što je kod njega pronađeno nekoliko biblija na perzijskom jeziku među njegovim stvarima. Fred Petrossian, iransko-armenski novinar sa sjedištem u Beču, rekao je za RSE da se nova metro stanica uglavnom gradi kako bi se očistio imidž islamske zemlje na međunarodnoj sceni. "To znači poručiti Zapadu i vanjskom svijetu da smo tolerantni, da poštujemo kršćanstvo i druge vjerske manjine", kaže. Iranski šef sigurnosti je 29. oktobra pohvalio novu stanicu zbog njenog potencijala da igra "značajnu ulogu u diplomatiji".

Procjene o broju kršćanske populacije u Iranu uveliko variraju, ali istraživanje Grupe za analizu i mjerenje stavova u Iranu (GAMAAN) iz 2020. godine pokazalo je da se 1,5 posto ispitanika identificiralo kao kršćani. Ta brojka bi se ekstrapolirala na stotine hiljada širom zemlje. Većina kršćanskih obraćenika prakticira svoju vjeru u tajnosti među malim grupama prijatelja i u visokorizičnim "kućnim crkvama", koje vlasti često upadaju. Dr. Pooyan Tamimi Arab iz GAMAAN-a rekao je za RSE da se sve veći broj mlađih Iranaca okreće od islama usred talasa nedavnih antivladinih protesta. "Što se mlađi ljudi (okreću od islama), to se više identificiraju s etiketama poput 'agnostik' ili 'ateista', a to znači da u situaciji u kojoj se sumnja u većinsku religiju, neki ljudi neće odabrati, na primjer, nereligioznost, već će odabrati drugu religiju, poput kršćanstva", rekao je. Istraživač sa sjedištem u Holandiji kaže da se trend prema kršćanstvu "mora posmatrati u širem obrascu protivljenja teokratskom režimu (Irana)." Među odvraćanjem od islama koje je dokumentirao GAMAAN, Iran je značajno pojačao progon kršćana, s prijavljenim ukupnim brojem od 96 konvertita osuđenih na ukupno 263 godine zatvora prošle godine, u poređenju s 22 kršćanina, osuđena 2023. godine. Prema Vijeću za vanjske odnose, "preobraćenje muslimana u druge vjere zabranjeno je prema većini tumačenja šerijata (zakona), a konvertiti se smatraju otpadnicima od vjere", što je zločin kažnjiv smrću u nekim slučajevima.