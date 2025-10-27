Hiljade iranskih kompanija posluju u Gruziji, moglo bi se raditi o izbjegavanju sankcija

Gotovo 13.000 iranskih kompanija registrovano je u Gruziji -- na samo nekoliko adresa -- što izaziva zabrinutost da bi Teheran mogao koristiti ovu zemlju Južnog Kavkaza kako bi zaobišao međunarodne sankcije.

Iranske kompanije registrovane u Gruziji bave se svime, od građevinarstva i logistike do ugostiteljstva, a tu su čak i noćni klubovi, prema javnim evidencijama u koje je imao uvid Gruzijski servis Radija Slobodna Evropa (RSE).

Broj iranskih kompanija registrovanih u Gruziji naglo je porastao u posljednjoj deceniji, što se poklopilo s uvođenjem međunarodnih sankcija Islamskoj republici zbog njenog spornog nuklearnog programa.

Mjere ograničavaju strane pojedince, kompanije i vlade u slanju ili primanju sredstava iz Irana. Prekršioci mogu biti podvrgnuti strogim kaznama, pa čak i krivičnom gonjenju.

U julu je gruzijska nevladina organizacija Civic IDEA objavila istragu u kojoj je optužila vladajuću stranku Gruzijski san da je dozvolila iranskim preduzećima - od kojih su neka povezana s iranskim oružanim snagama - da koriste Gruziju kao "stratešku tranzitnu tačku" za zaobilaženje međunarodnih sankcija i usmjeravanje novca nazad u Teheran.

Gruzijske vlasti nisu odgovorile na zahtjev RSE-a za komentar.

Trgovina, sankcije i atraktivnost Gruzije

Prema javnim evidencijama, od juna 2025. godine, u Gruziji je registrovano više od 12.800 iranskih preduzeća. Gotovo sva su u potpunosti u iranskom vlasništvu. Tačan broj iranskih kompanija koje još uvijek posluju u Gruziji nije jasan.

Iranske kompanije postale su aktivne u Gruziji početkom 2009. godine. Došlo je do porasta broja registracija iranskih kompanija u Gruziji od 2012. do 2019. godine, što se preklapa s primjenom strogih međunarodnih sankcija Teheranu.

U to vrijeme, medijski izvještaji povezivali su neke od iranskih kompanija sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) koji su SAD obilježile - moćnom granom iranskih oružanih snaga koja igra značajnu ulogu u ekonomiji - sugerirajući da su ova preduzeća Teheranu nudila indirektan pristup zapadnim tržištima.

Gruzija je pooštrila bankarska pravila za Irance i privremeno obustavila bezvizni režim putovanja. Međutim, iranske investicije u Gruziji ponovo su porasle nakon nuklearnog sporazuma između Teherana i svjetskih sila iz 2015. godine, posebno u nekretninama, transportu i građevinarstvu.

Odluka Washingtona da ponovo uvede teške sankcije Teheranu 2018. godine nije mnogo uticala na obeshrabrivanje iranskih investicija u Gruziji.

Iranske investicije su se poklopile sa rastućom trgovinom izmežu Tbilisija i Teherana.

Između 2022. i 2024. godine, bilateralna trgovina porasla je za 23 posto. Uvoz iz Irana iznosio je oko 30 miliona dolara u 2024. godini, uglavnom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U određenim sektorima, Iran drži značajan udio u domaćoj ponudi Gruzije, čineći 13 posto uvoza maslaca, 45 posto grožđica i 85 posto hurmi.

Vrijednost uvoza iranske nafte i petrohemijskih proizvoda gotovo se utrostručila sa 683.000 dolara u 2020. na oko 2 miliona dolara u 2024. godini. Čini se da ove godine nije došlo do usporavanja ovog uvoza, uprkos upozorenju američkog Donalda Trumpa u maju da će se svaka zemlja koja trguje iranskom naftom suočiti sa sekundarnim sankcijama.

Javno dostupne iranske trgovinske web stranice i konsultantske kuće otvoreno podstiču biznismene da registruju kompanije u Gruziji, posebno u blizini luka, kako bi smanjili troškove i preusmjerili izvoz. Neki čak opisuju strategije za rebrendiranje iranske robe kao "Proizvedeno u Gruziji" prije nego što je isporuče na zapadna tržišta.

Sumnjive adrese

Prema službenim podacima, hiljade iranskih preduzeća u Gruziji registrovane su na samo nekoliko adresa, uključujući glavni grad Tbilisi, kao i u nekoliko udaljenih sela.

Skoro 700 iranskih kompanija registrovano je u jednoj stambenoj zgradi u Tbilisiju bez ikakvih tragova aktivnosti na licu mjesta. Navedene aktivnosti preduzeća kreću se od logistike i turizma do nakita, stočarstva i informacionih tehnologija, iako ne postoje fizički dokazi o postojanju ovih preduzeća.

Sličan obrazac se javlja u Dunta, udaljenom selu sa oko 100 stanovnika u zapadnoj Gruziji, gdje je registrovano otprilike 800 iranskih firmi. Mnoge od tih kompanija se bave teretnim transportom, a neke dobijaju i međunarodne dozvole za teretni prevoz od vlasti, prema javnim evidencijama.

U međuvremenu, više od 800 iranskih kompanija registrovano je u Untsa, selu sa oko 300 stanovnika u jugozapadnoj Gruziji. Javni podaci pokazuju da su adrese u selu koristili ruski migranti koji su željeli iskoristiti povoljan poreski režim Gruzije.

Iranske firme su takođe osigurale ugovore s gruzijskim državom.

Qafrina LLC, registrovana 2018. godine i u vlasništvu iranskog državljanina Farzada Nourija, prodala je CCTV sisteme Nacionalnoj banci Gruzije, sudovima u zapadnom gradu Kutaisiju i Gradskoj vijećnici Tbilisija, prema tenderskim dokumentima.

Druga kompanija u iranskom vlasništvu, Geo Tech, isporučivala je higijenske proizvode - uključujući toaletni papir - Ministarstvu odbrane, Gruzijskim željeznicama, transportnoj kompaniji u Tbilisiju i nekoliko javnih institucija.